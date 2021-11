SESTŘIHY: Dynamo - Liberec 2:3p, rozhodl Filippi. Motor - Vary 2:5

Hokejisté Liberce zvítězili v dohrávce 25. kola Tipsport extraligy v Pardubicích 3:2 v prodloužení. Bílí Tygři berou dva body po té, co zápas vyrovnali v 60. minutě zásluhou Dávida Grígera, bod navíc trefil Tomáš Filippi. České Budějovice nenavázaly na triumf nad Spartou (2:0) a v předehrávce 27. kola na domácím ledě padly 2:5 s Karlovými Vary. Hlavní hvězdou duelu se stal kapitán hostí Tomáš Vondráček, který v závěru během necelých šesti minut nastřílel tři góly v oslabení!

Pardubice - Liberec

Po dvou prohrách, které měly oba celky za sebou, zabrali Bílí Tygři díky skvělému finiši. Jen 6,6 sekundy před vypršením základní hrací doby vyrovnal Dávid Gríger, v čase 64:38 pak rozhodl další útočník Tomáš Filippi. Hosté tak vrátili Dynamu porážku z úvodního klání sezony pod Ještědem.

Už po 99 sekundách fauloval hostující Melancon a předznamenal tak dění v úvodním dějství, neboť Bílí Tygři se bránili v oslabení hned čtyřikrát. Pardubičtí však byli nejnebezpečnější hned v první přesilovce, Hecl a Poulíček však stavem nepohnuli. V končící šesté minutě se naopak provinil proti pravidlům Paulovič a Severočeši šli do vedení: po zblokované střele Filippiho snadno uklidil puk do branky Ordoš.

V polovině první třetiny mohl vyrovnat Robertson, zblízka však zakončil těsně vedle. Domácí pak hráli v krátkém sledu po sobě tři početní výhody, jenže v nich nebyli nijak zvlášť nebezpeční. V 15. minutě se sice zdálo, že Paulovič snadno zavěsí do odkryté branky, ale Liberečtí obětavě pomohli brankáři Kváčovi a kotouč zblokovali. Na druhé straně zabránil navýšení náskoku Tygrů Frodl, když vychytal Grígera.

SESTŘIH: Pardubice - Liberec 2:3p. Obrat Tygrů v závěru, rozhodl Filippi

Během úvodních minut druhé části přišla v krátkém sledu dvě zaváhání hokejistů Dynama. Po tom prvním ujel Jiruš sám do sóla, při jeho zakončení však pomohla Frodlovi levá tyčka. O chvilku později přišla velmi špatná rozehrávka v obranném pásmu Pardubic, Klepiš však Frodla překonat nedokázal. Liberečtí znovu dostali puk za Frodlova záda v začínající 30. minutě, jenže Ordoš u toho fauloval vysokou holí.

Hosté dál hrozili spíše ojediněle a spíše pečlivě hlídali těsné vedení. Ve 36. minutě však selhali. Nejprve nedokázal dostat puk do středního pásma Kolmann, hned poté ho měl na holi jeho parťák z obrany Rosandič, jenže nastřelil pouze Kousala a o zbytek se postaral úspěšně zakončující Musil.

Již sedmý prohřešek proti pravidlům zkraje třetího dějství stál málem hosty i celý zápas. Po ostřelování liberecké branky dokonal obrat Hecl. Velkou šanci zvýšit měl po přečíslení dvou na jednoho Blümel, jenže netrefil puk. Liberecká střídačka sáhla v závěru ke hře bez gólmana. Bílí Tygři zavřeli bránící pětici v pásmu a Gríger dokázal v posledních sekundách vyrovnat.

V prodloužení měli šance rozhodnout oba celky, ale podařilo se to až 22 sekund před vypršením nastavované pětiminutovky Filippimu, který se trefil z kruhu parádní ranou pod horní tyčku.

Hlasy trenérů:

Richard Král (Pardubice): „Těžko se mi to hodnotí. Z mého pohledu jsme byli celých šedesát minut lepší. Byli jsme aktivnější a měli jsme dobrý pohyb. Hráčům nemám, co bych vytkl. Bylo tam dobré nasazení a dobře jsme i bruslili. Měli jsme využít víc přesilovek. Jestli se nepletu, tak jsme využili jen jednu, což je málo. Asi šest vteřin před koncem dostaneme branku v situaci, kde možná šly kotouče zblokovat. Někteří hráči už tam byli dlouho, ale tohle musíme zvládat lépe. V posledních vteřinách už jsme poztráceli strašně moc bodů a je to obrovská škoda. Dnes jsme si zasloužili vyhrát, ale máme bohužel jen jeden bod, z čímž jsme samozřejmě nespokojení.“

Patrik Augusta (Liberec): „Vzhledem k tomu, jak se utkání vyvíjelo, jsme s výsledkem spokojení. Na konci jsme vyrovnali a v prodloužení jsme dokázali zápas vyhrát. Myslím, že je to v sezoně vůbec poprvé, kdy jsme získali bod navíc, což je určitě pozitivní. Soupeř byl ale aktivnější a my jsme mu pomohli svou nedisciplinovaností. V takovém utkání nemůžeme dělat tolik faulů. Hráči to však odbojovali a byli nakonec odměněni bodem navíc.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:21. A. Musil, 43:47. Hecl Hosté: 06:50. Ordoš, 59:53. Gríger, 64:38. Filippi Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), O. Vála, Košťálek, D. Robertson, J. Kolář (A), Hrádek – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – R. Kousal, A. Musil, Hecl – Říčka, T. Urban, Cienciala – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – M. Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Melancon, Derner, Štibingr – Ordoš, Filippi (A), Gríger – A. Najman, Klepiš, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Jiruš – A. Dlouhý, J. Šír, Klapka. Rozhodčí Jeřábek, Hradil – Lederer, Rožánek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 5345 diváků

České Budějovice - Karlovy Vary

Motor se představil potřetí v řadě doma, na nedělní výhru nad Spartou ale nenavázal. Hosté se dostali do vedení již po 35 sekundách hry, kdy po akci Ondřeje Beránka otevřel skóre Mikúš. Domácím činila značné starosti aktivní útočná hra Západočechů provázená důsledným napadáním. Obrana Motoru byla stále v permanenci, nepouštěla však hosty do velkých šancí. V ofenzivě se Jihočechům nedařilo, jejich snaha končila často jen nahozením nebo nepřesnou přihrávkou. Brankář Novotný, který se do sestavy Karlových Varů vrátil po pěti zápasech, navíc chytal spolehlivě.

Ve druhé třetině Motor přidal, vyrovnat se snažili Karabáček, Šenkeřík nebo Vráblík, v koncovce ale neuspěli. Domácí se neprosadili ani v přesilovce. Na druhé straně zahrozil uzdravený Černoch, který se zranil v polovině září. Největší šanci měl po Vondrkově akci Ondráček, Novotného ale nepřekonal.

SESTŘIH: České Budějovice - Karlovy Vary 2:5. Rozhodl nevídaný hattrick Vondráčka v oslabení

Góly začaly padat až ve třetí třetině. Nejprve se v přesilové hře prosadili hosté. Plutnarovi se nevydařil nápřah od modré čáry, ale puk „doplaval“ na levý kruh k volnému Koblasovi, který střelou bez přípravy podruhé překonal Hrachovinu.

Vzápětí hráli přesilovku také Jihočeši a kapitán Gulaš přesným pasem našel u levé tyčky Abdula, jenž pohotově zařídil kontaktní gól. Do obrovských šancí se potom dostali domácí Holec a Západočech Hladonik, vyznamenali se však brankáři.

V 53. minutě dostal čtyřminutový trest hostující Plutnar, domácí však početní výhodu k vyrovnání nevyužili. Sice se jednou sami prosadili, hned dvakrát ale sami inkasovali. A vždy Hrachovinu překonal Vondráček.V 59. minutě byl vyloučen Dlapa, Jihočeši odvolali brankáře, ale místo snížení opět inkasovali. A opět se prosadil Vondráček, který tak zkompletoval hattrick.

Hlasy trenérů:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Soupeři pomohl rychlý gól. Nám trvalo strašně dlouho, než jsme se dostali ke kontaktnímu gólu. Škoda, že jsme nevyužili obrovskou šanci v závěru druhé třetiny, možná by se utkání vyvíjelo jinak. Pořád jsme ale tahali za kratší konec. Nezbývá nám, než pogratulovat soupeři k vítězství a připravit se na další zápas.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Máme za sebou těžkou sérii, hráli jsme čtyři zápasy obden. Proto jsme na utkání přijeli den dopředu a tento tah se nám vyplatil. Pomohl nám rychlý první gól a potom jsme na sto procent plnili herní plán. Podali jsme obětavý výkon podpořený výborným Filipem Novotným v brance a hattrickem v oslabení kapitána Tomáše Vondráčka. Získali jsme nesmírně cenné tři body s kvalitním soupeřem, který byl nebezpečný po celý zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46:42. Abdul, 54:01. Percy Hosté: 00:35. T. Mikúš, 44:38. Koblasa, 53:48. Vondráček, 54:55. Vondráček, 59:09. Vondráček Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Šenkeřík, Piskáček (A), Bindulis, Percy, Vráblík, M. Jandus, Štich – J. Ondráček, L. Pech (A), Gulaš (C) – Abdul, M. Hanzl, Vondrka – Chlubna, Valský, M. Beránek – Holec, Karabáček, D. Voženílek. Hosté: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Pulpán (A), L. Doudera – T. Rachůnek (A), Jiří Kulich, Flek – Immo, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Hladonik, Vondráček (C). Rozhodčí Šír, Kika – Lhotský, Svoboda Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 4 508 diváků