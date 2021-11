Bukarts zahodil opici, Kalus rukavice. A Vítkovice se zvedají

Bukartsovo gesto bylo jasné. V předchozím duelu s Olomoucí se po dvou měsících znovu trefil a jeho úleva byla obrovská. Na suchu byl dvanáct zápasů, jediné dvě trefy sezony si do té doby připsal při divoké přestřelce ve Zlíně (6:3) ve 4. kole. Tehdy nasbíral 4 body (2+2). Od té doby paběrkoval, gól žádný.

Bukarts dokonce na chvíli vypadl z vítkovické sestavy, pak si prošel nemocí. Pokud by měl o jeho služby tak výrazný zájem i někdo jiný, než Zlín, byl už by podle všeho vytrejdovaný. Přímého konkurenta v boji o udržení vítkovické vedení nechtělo posilovat. Co kdyby se Lotyš v dobře známém prostředí přece jenom probral?

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 3:2. Hosté chvilku před koncem dorovnali, rozhodla dělovka Plášila

K ostravskému budíčku (nejenom) Bukartsovi výrazně pomohly vítkovické posily - ruský obránce Alexej Solovjev (12 zápasů/ 3+5) a útočník Dominik Lakatoš (5 zápasů/ 5+2). V první přesilovkové formaci společně tvoří trojici ostřelovačů. Solovjev na modré, Bukarts na levém křídle, Lakatoš na pravém. Všichni umí vypálit, slušně přihrát. Z posledních šesti kanadských bodů si Bukarts připsal čtyři (0+4) právě v početních výhodách. A góly dal po exkluzivních pasech Solovjeva a Deje na brankoviště.

„Věděl jsem, že Buky dlouho nedal gól, ale byl jsem si jistý, že je dávat bude,“ reagoval Dominik Lakatoš. „Že se někomu nedaří gólově, ještě neznamená, že to bude trápení celou sezonu. Potvrdilo se, že je perfektní střelec.“

Góly a ofenzivní body budou Ostravané od Robertse Bukartse rozhodně potřebovat i dál. Proto do Vítkovic přicházel. Nejlepšími střelci jsou zatím se šesti góly Lukáš Krenželok a Marek Kalus. Právě Kalus byl proti Kometě hodně vidět. Ve 23. minutě nejdřív ostrým hitem vyřadil Petra Holíka (pochroumané rameno), pak si bleskově poradil se mstitelem Markem Ďalogou. Zahodil rukavice a slovenského čahouna rychle poslal k ledu.

V posledních minutách pak byl Kalus u vítězné branky. V rohu vybojoval puk, přihrál na modrou Karlu Plášilovi a ještě pak stačil jeho střelu zaclonit. „Já měl dost času, na to, že byly dvě minuty do konce,“ pochvaloval si obránce Plášil. „Snažil jsem se to hlavně dostat na bránu.“