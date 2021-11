SESTŘIHY: Hradec - Sparta 3:8. Show Chlapíka 3+2! Druhá výhra Růžičky

Druhou domácí výhru pod Růžičkou vystřelil Jarůšek

Po opatrném úvodu se do první slibnější šance dostal ve třetí minutě domácí Estephan, brankář Hrachovina byl však připraven. V sedmé minutě ale již opora Motoru neměla šanci zasáhnout. Po rychlém protiútoku a Demelově krásné přihrávce zakončoval Zdráhal do prázdné branky.

Severočeši posíleni vedoucím gólem zvýšili aktivitu, druhý gól ale i kvůli jistému Hrachovinovi nepřidali. Vyrovnat mohl ve 13. minutě Bindulis, jenže trefil pouze tyč. O pár vteřin později jej na druhé straně napodobil Straka. V 17. minutě hosté vyrovnali a pomohla jim k tomu chyba Balinskise v rozehrávce, po níž Ondráček prostřelil Godlu.

Verva poté nevyužila první přesilovou hru, v polovině utkání se ale prosadila v oslabení. Čtyři sekundy před návratem Hrbase na led prostřelil Hrachovinu nečekaně Demel. Ve 39. minutě měl na hokejce vyrovnání Holec, Godla ale jeho samostatný nájezd zlikvidoval.

Na začátku třetí části přiblížil domácí výhře důrazný Jarůšek, jenž překonal Hrachovinu v početní výhodě. Utočník Vervy měl při dalším střídání opět velkou šanci, tentokráte ale puk za brankáře Motoru neprotlačil. Hosté mohli snížit v přesilové hře, faul Hübla však potrestat nedokázali. Stejně nezvládl uklidnit domácí z brejku Lukeš, který nemířil přesně.

V závěru sice hosté nevyužili další početní výhodu, v dlouhé power play ale přece jen Hanzl snížil. Vyrovnat se již hostům nepodařilo, sérii čtyř venkovních zápasů tak začali porážkou a nenavázali na předešlé tři výhry na kluzištích soupeřů.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Litvínov): „Byl to zápas o chybách. I my jsme ji udělali a soupeř po ní srovnal na 1:1. Pak jsme dali šťastný gól na 2:1, ale víceméně to byl vyrovnaný zápas. Podle mého to byl i s ohledem na omezený počet diváku divný zápas, ale jsme hrozně rádi, že se nám ho podařilo vyhrát. Budějovice jsou nepříjemný soupeř.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Neodehráli jsme špatné utkání, měli jsme dobré pasáže, ale udělali jsme pár individuálních chyb a stálo nás to zápas. Litvínov hrál zodpovědně a o pár detailů byl lepší.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:27. P. Zdráhal, 29:59. Demel, 42:55. Jarůšek Hosté: 16:28. J. Ondráček, 59:15. M. Hanzl

Strašlivý závěr stál Bruslaře všechny body

V úvodním dějství, které skončilo bez branek, měli opticky navrch Západočeši. Největší příležitosti k otevření skóre měli domácí při střele Pulpána, která zazvonila o tyč boleslavské branky, a nahození Osmíka, jež se zastavilo těsně před brankovou čárou. Na druhé straně byl nejblíže ke vstřelení branky Dufek, ale jeho příležitost překazil za cenu faulu Pulpán.

Druhá dvacetiminutovka začala náporem Mladé Boleslavi a jen díky výbornému zákroku Novotného se po střele Fořta z bezprostřední blízkosti neměnilo skóre. Rovněž i Najmanovi chybělo málo, aby ve 25. minutě, když nebezpečně dotíral na připraveného karlovarského gólmana, proměnil svou dorážku. Narůstající tlak Bruslařů v polovině zápasu hasili hráči Energie jen za cenu série faulů a poté, co byli krátce po sobě vyloučeni Osmík a Plutnar, dostali hosté šanci hrát 32 sekund pět na tři.

I když sérii vyloučení hráči z lázeňského města i za cenu velké obětavosti ubránili, mohlo se jít do kabin za jednobrankového vedení hostů. Ve 40. minutě protlačili Středočeši puk za Novotného záda, což potvrdil i videorozhodčí. Následně si však trenér Pešout vzal trenérskou výzvu a branka po dlouhém zkoumání videa byla hlavními rozhodčími odvolána z důvodu bránění útočícího hráče brankáři Novotnému.

Bylo zřejmé, že v závěrečné třetině pravděpodobně rozhodne, kdo vstřelí první branku. Středočeši svírali domácí v jejich obranném pásmu, ale vynikající Novotný pochytal všechny nebezpečné střely, při nichž vynikal zejména agilní Fořt. Při vyloučení Ševce dokonce v oslabení ujela dvojice Stránský, Bičevskis, ale i střela Stránského skončila v náručí bezchybného strážce domácí branky.

Ještě v téže přesilovce však Mikúš nezištně přihrál Kohoutovi do předbrankového prostoru a jeho teč otevřela účet zápasu. Blízko vyrovnání byl opět Fořt, ale jeho střela se otřela o horní tyčku. To však bylo ze strany Mladé Boleslavi vše. V 58. minutě nejdříve Rachůnek po objetí branky zasunul puk za bezmocného Růžičku a jen o 34 sekund později po nahrávce Vondráčka dovršil účet zápasu gólem do prázdné branky Mikúš.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 52:55. Kohout, 57:23. T. Rachůnek, 57:57. T. Mikúš Hosté:

Zaťovičovu radost rychle zahnal Plášil

Vítkovice zahájily duel s větší iniciativou, ale první velké příležitosti přišly až ve druhé třetině, kterou odstartovala šarvátka Kaluse s Ďalogou. Hned vzápětí pronikl do týla brněnské obrany Hruška, ale proti svému mateřskému klubu ze sóla přestřelil bránu.

Před polovinou utkání však domácí ukázkově sehráli rychlý protiútok, Solovjov nabil puk před bránu Bukartsovi, který takové šance s jistotou proměňuje. Stav mohl srovnat Mueller, po jeho výpadu se však efektním zákrokem blýskl domácí brankář Stezka.

Hosté po inkasovaném gólu zvýšili obrátky a vytvořili si tlak, který však před koncem druhé části ukončil svým faulem Rákos. Vítkovice navíc přesilovku pět na čtyři zužitkovaly už za čtrnáct sekund: Lakatoš sice měl problém se zpracováním Solovjovovy přihrávky, ale pak puk zkrotil a jeho technická a umístěná střela z křídla si našla cestu za Tomkova záda. Vítkovický útočník si po návratu z Finska připsal pátou trefu v pátém utkání.

Hosté se dočkali kontaktního gólu až deset minut před koncem. Nápor při pět na čtyři sice nevyužili, ale krátce po návratu vyloučeného Krenželoka na led se individuálně prosadil Mueller, jehož rána skončila pod horní tyčkou.

Kometa dostala nový impulz a hrnula se za vyrovnáním. Marosz ji nabídl další přesilu, ale Brno dohnalo manko až při hře pět na pět po nevyužité možnosti domácího Deje zásluhou Zaťoviče, který v čase 57:02 úspěšně tečoval Hollandovu střelu od modré čáry.

Na prodloužení však nedošlo. O 42 sekund později od modré čáry vystřelil také Plášil a jeho pokus prošel až do brněnské branky.

Brno ještě v poslední minutě odvolalo z branky Tomka, ale znovu vyrovnat už nedokázalo.

Ohlasy trenérů

Radek Philipp (Vítkovice): „Dvě třetiny to byl vyrovnaný zápas. My jsme byli možná lepší v zakončení a vybudovali jsme si náskok 2:0, ve třetí třetině nás ale Brno zavřelo a báli jsme se o výsledek. Kometa před koncem vyrovnala, ale vážíme si toho, jak mužstvo na ten vyrovnávací gól zareagovalo a že se z toho nesložilo. Získali jsme tři body, jsme za to vděční a samozřejmě velký dík patří do kabiny, obzvláště brankáři Stezkovi.“

Jiří Kalous (Kometa): „Byl to vyrovnaný zápas, bohužel z něj odjíždíme bez bodu. Mrzí nás to o to více, že jsme dokázali v závěru dotáhnout dvougólové vedení soupeře. Přesto jsme vzápětí to utkání byli schopni ještě ztratit. Je to pro nás škoda.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:01. Roberts Bukarts, 39:21. Lakatoš, 57:45. Plášil Hosté: 49:51. P. Mueller, 57:03. Zaťovič

Mountfield HK - Sparta 3:8

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:02. Lev, 38:34. Koukal, 53:49. Smoleňák Hosté: 04:08. F. Chlapík, 23:12. M. Řepík, 27:58. F. Chlapík, 28:49. M. Řepík, 30:29. Moravčík, 42:59. Sobotka, 47:11. F. Chlapík, 56:18. Matuškin

Liberec - Plzeň 4:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:59. Filippi, 38:57. J. Vlach, 39:43. Gríger, 47:56. Filippi Hosté: 01:41. Budík, 35:39. M. Lang