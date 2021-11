Kometa klesla ke dnu, navíc přišla o Holíka. Katastrofa, štve Zaťoviče

V našlapané tabulce se propadli na třinácté místo. Kometa Brno ve 26. kole Tipsport extraligy padla v Ostravě 2:3, vítěznou trefu napálil obránce Karel Plášil v 58. minutě. Jen 42 vteřin poté, co Brno vyrovnalo. „To umístění je pro nás katastrofa,“ štve kapitána Martina Zaťoviče. Kometa navíc přišla o zraněného Petra Holíka. „Snad to nebude vážné,“ doufá trenér Jiří Kalous.

Čtyřicet čtyři střel, šťastné vyrovnání na 2:2 necelé tři minuty před koncem a stejně končili bez bodu. Kometa Brno s Vítkovicemi prohrála a o pět míst klesla v tabulce. „Špatné utkání, celý zápas jsme dotahovali a když se nám povede srovnat, hned dostaneme další gól,“ mrzelo útočníka Martina Zaťoviče . „Měli jsme udržet útočné pásmo. Soupeře jsme při gólové situaci měli pokryté, ale spadlo to do víka. Asi jsme to měli lépe blokovat... To snad není možné!“

Vítěznou ránu si připsal vítkovický obránce Karel Plášil. Byl to jeho první gól po letním příchodu z Českých Budějovic. „Moc vítězných gólů jsem nedal, každá trefa pro mě znamená strašně moc. Doufám, že v budoucnu ještě nějaké přidám,“ radoval se.

Pro zajímavost, v elitní soutěži to byl Plášilův celkově devátý gól. Ze 141 zápasů. „Mára Kalus výborně vybojoval puk v rohu, posunul ho nahoru,“ popisoval vítěznou střelu. „Já měl dost času, na to, že byly dvě minuty do konce. Snažil jsem se to hlavně dostat na bránu.“ Brankář Matej Tomek neměl šanci reagovat. Bylo před ním hodně hráčů a puk šel do víka.

Kometa už se nezvedla. Citelně jí chyběl první centr Petr Holík , který odstoupil po ostrém hitu Petra Kaluse už ve 23. minutě. „Má pohmožděné rameno, budeme čekat na vyšetření,“ informoval trenér Jiří Kalous . „Doufám, že to nebude nic vážného, ale nebyl schopný dohrát. Hodně citelné oslabení, k tomu dochází.“

Vítkovice - Kometa: Rukavice dolů! Ďaloga s Kalusem se pustili do sebe

Víc ho mrzelo, že Kometa nedokázala vyrovnaný duel překlopit na svoji stranu. Hosté sice byli místy rychlejší, důraznější, soupeře i výrazně přestříleli. Jenže výborného Aleše Stezku, který během bitvy z kostky gratuloval synovi Sebastiánovi k pátým narozeninám, překonali jen dvakrát.

„Od začátku sezony podává skvělé výkony, drží nás v každém zápase,“ chválil ho i obránce Karel Plášil. „Vyhrál nám spoustu zápasů, chytá fakt výborně.“

Kalous postrádal větší důraz na brankovišti, tlak do brány. „Vítkovice proti nám asi mají i štěstí, dvakrát nás letos porazily ve vyrovnaných zápasech, které jsme nebyli schopni dotáhnout. Když šance neproměníme, nezasloužíme si vyhrát. A co mi proběhlo hlavou po třetím gólu Vítkovic? To vám ani nebudu říkat...“

Vítkovice po výhrách nad Olomoucí a Kometou poskočily na osmé místo. Stylová byla i písnička skupiny Lucie, která zněla o jedné z přestávek. „Už se nechcem nikdy vracet, tam kde nám bylo mizerně.“ Ostravané ovšem zůstávají na špičkách, rozdíly jsou minimální. „Vážíme si toho, že mužstvo zareagovalo na vyrovnání Komety a neposralo se z toho,“ zemitě komentoval asistent Radek Philipp. „Jsme za to vděční, dík do kabiny a Stezkovi obzvlášť.“

Vítkovice - Kometa: Zaťovičova nádherná teč vyrovnala stav tři minuty před koncem, 2:2

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 3:2. Hosté chvilku před koncem dorovnali, rozhodla dělovka Plášila

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:01. Roberts Bukarts, 39:21. Lakatoš, 57:45. Plášil Hosté: 49:51. P. Mueller, 57:03. Zaťovič Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Marosz, Roberts Bukarts – Lednický, Chlán, Fridrich. Hosté: Tomek (J. Sedláček) – Gulaši (A), Bartejs, Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, L. Forman – Meluzín, Rákos, Vincour – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – R. Pavlík, Krištof, L. Horký – Dočekal, Ostřížek, Mallet. Rozhodčí Obadal, Stano – Gerát, Šimánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE