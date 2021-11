SESTŘIHY: Kladno skolilo Boleslav 2:1, Vary potrápily Spartu. Hradec zabral

Promrhaný náskok Pražanů hasil až Řepík

Do první šance utkání se dostal již v první minutě domácí Beránek, Machovského v brance Sparty ale nepřekonal a Západočeši toho vzápětí litovali. Po 74 sekundách hry totiž otevřel skóre, který za Novotného dorazil střelu uzdraveného Thorella.

Po vedoucí brance zakřiknutá Energie jen s obtížemi čelila nájezdů hráčů Sparty. V dobrých šancích se postupně ocitli Sobotka, Strnad a Horák. Druhý gól ale Pražané přidat nedokázali.

I druhou třetinu začala Sparta nátlakovou hrou a tentokráte se již hosté prosadili. Matuškinovu střelu chytře tečoval Horák a Novotný byl bez šance zasáhnout. V polovině utkání se ale domácím podařilo snížit, když se prosadil Flek.

Povzbuzená Energie se dále tlačila blíže Machovského brance, ale dělala chyby v obraně. Po zmatcích před Novotným se ve 34. minutě dostal k puku Thorell a překonal karlovarského gólmana potřetí.

Gólová přestřelka ale pokračovala. Ve 36. minutě sparťanská obrana zcela zapomněla na osamoceného Beránka, který zády k Machovskému efektivní bekhendovou střelou opět vykřesal pro domácí šanci se nepříznivě se vyvíjejícím zápasem něco udělat. O minutu později však euforii hráčů z lázeňského města zchladil Strnad, který využil chybu Dlapy ve středním pásmu a ranou nad lapačku Novotného vrátil hostům dvoubrankové vedení.

Ve 47. minutě byl blízko páté brance Chlapík, ale Novotného z mezikruží neprostřelil. A domácí vzápětí duel zdramatizovali. V 52. minutě skončila za zády Machovského střela Plutnara od modré čáry a o 46 sekund později kapitán Vondráček po průniku po pravém křídle střelou z mezikruží srovnal stav zápasu.

Hostující trenéři si po vyrovnávací brance vzali oddechový čas, ale ani ten nepomohl Spartě k výhře v základní hrací době. V prodloužení byl nejdříve blízko vstřelení branky Řepík, ale trefil jen tyč. Na druhé straně mohl rozhodnout Vondráček, druhý gól v utkání ale nepřidal. Hrdinou se tak stal Řepík, jenž v čase 64:40 duel rozhodl.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Bohužel jsme dnes začali hrát až ve druhé třetině po inkasovaném gólu. Dali jsme Spartě luxusní náskok, neměli jsme vůbec dobrý pohyb, nehráli jsme dobře do obrany, prohrávali jsme souboje. Až druhá branka nás trošičku probudila a tam zase dvakrát, když se nám podařilo dát kontaktní gól, jsme vzápětí udělali nesmyslnou chybu, kterou soupeř okamžitě potrestal. Jsem ale rád, že mužstvo pracovalo dál, věřilo tomu, že si na ty body může sáhnout. Byli jsme za to odměněni ve třetí třetině vyrovnáním. V prodloužení jsme měli nějaké šance, které jsme nevyužili a po další naší chybě jsme ztratili druhý bod. Po dnešním průběhu je ale asi dělba bodů spravedlivá a Sparta zaslouženě vyhrála.“

Josef Jandač (Sparta): „Jsme samozřejmě rádi, že jsme vyhráli a navázali jsme v uvozovkách na zlepšené výkony v posledních zápasech. První třetina vůbec nebyla špatná, měli jsme dobrý pohyb, ve druhé třetině jsme však začali hrát trošku lehkovážně, i když jsme pořád drželi nějaký brankový rozdíl v náš prospěch. Ve třetí třetině začaly Vary tlačit, my jsme hráli dost pasivně a bohužel jsme inkasovali dva góly. Naštěstí v prodloužení jsme bod navíc urvali a velice si ho ceníme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:23. Flek, 35:19. O. Beránek, 51:14. Plutnar, 52:00. Vondráček Hosté: 01:14. T. Pavelka, 23:58. R. Horák, 33:13. E. Thorell, 36:23. J. Strnad, 64:40. M. Řepík Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Pulpán (A), L. Doudera – T. Rachůnek (A), Kulich, Flek – Immo, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Machovský (Salák) – Matuškin, Mikliš, Tomov, A. Polášek (A), Jurčina, T. Pavelka – D. Kaše, R. Horák, M. Řepík (C) – E. Thorell, Sobotka, F. Chlapík – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – Buchtele (A), J. Konečný, D. Přibyl – T. Jandus. Rozhodčí Jeřábek, Svoboda – Gebauer, Hlavatý Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 1000 diváků

Honejskův gól na zvrat Beranů nestačil

Berani vůbec nezachytili úvod utkání a brzy inkasovali. Vyloučení Hejcmana ze 2. minuty skončilo předčasně, již 22 sekundách početní výhody otevřel skóre švédský útočník Blomstrand a připsal si 15. gól v sezoně.

Indiáni měli i další šance, na brankové čáře zachraňoval další nebezpečnou situaci obránce Gazda. Domácí se mohli dostat do hry ve dvou početních výhodách, brankáře Svobodu ale prakticky neohrozili. Oproti tomu Plzeň v závěru první třetiny dosti zaměstnala Kašíka, vedení ale nenavýšila.

Zlín moc nebezpečný nebyl, ovšem to se dá říci i o Západočeších. Hra plynula bez nějakého vzrušení až do 35. minuty, kdy z ničeho nic si sám před Kašíkem poradil povedenou kličkou Kantner. Moravané mohli zareagovat při trestu Jiříčka, snížit se jim ale nepodařilo.

Domácí zápas zdramatizovali ve 46. minutě. V početní výhodě zatlačili soupeře a střelou z kruhu snížil Honejsek. Pět minut před koncem zápasu měl Zlín ideální šanci vyrovnat v početní výhodě. Nejprve byl vyloučený Jiříček, kterého následoval Budík. Berani se však v přesilovce pět na tři neprosadili. Svobodu v plzeňské brance domácí nepřekonali ani v závěrečné power play, kterou navíc poznamenalo Honejskovo vyloučení.

Ohlasy trenérů

Luboš Rob (Zlín): „Řekli jsme si, že začneme aktivně, bohužel první třetina z naší strany nebyla dobrá. Úplně jsme ji ztratili, hned první střídání jsme se dostali pod tlak a to se s námi vezlo až do konce třetiny. Ve druhé části jsme měli pasáž deseti, dvanácti minut, kde jsme se nadechli, ale bohužel jako vždy jsme si nepomohli přesilovkami. To samé na konci, kdy jsme hráli pět na tři. Jeden gól z těchto přesilovek nám chyběl k bodu. Za pasivitu v první třetině jsme byli potrestáni. Na konci při přesilovce jsme sice měli secvičené, co hrát, ale zodpovědnost hráčům svázala ruce. Byla tam nahrávka do voleje, kde měla přijít střela, nepřišla. Na modré čáře to samé. Mallet dnes ukázal to, co jsme očekávali. Důraz, herní vyspělost. Doufám, že nám pomůže.“

Václav Baďouček (Plzeň): „Měli jsme dobrou první třetinu, vytvořili jsme si spoustu brankových příležitostí, bohužel jsme proměnili jen jedinou. Ve druhé části domácí přidali, byli jsme pod tlakem i vinou našich vyloučení, přesto jsme vedli 2:0. Věděli jsme, že Zlín půjde do třetí třetiny s maximálním nasazením, to se potvrdilo. Měli jsme plno vyloučení, čímž jsme umožnili Beranům snížení a v závěru i s trochou štěstí jsme uhráli výsledek, který nám přinesl tři body. Jsme za to moc rádi, mužstvo znovu předvedlo obětavý výkon, a to je cesta, kterou musíme jít. Zlínu bych popřál, aby se z této svízelné situace dostali, mám na ně dobré vzpomínky. Dnes nehráli vůbec špatně, je to o hlavách. To je ta největší práce, co je teď čeká.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45:19. Honejsek Hosté: 02:16. Blomstrand, 34:58. Kantner Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), M. Novotný, T. Hanousek, Ferenc – Kubiš (C), P. Sedláček (A), O. Flynn – Mallet, Honejsek, Okál – Zabusovs, Hejcman, Michasjonok – Köhler, R. Veselý, Karafiát. Hosté: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (C), Graňák, Jiříček, Kvasnička, Budík, Kremláček – Dzierkals, Mertl (A), M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – F. Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – Kantner, F. Přikryl, M. Marcel. Rozhodčí Hradil, Ondráček – Rampír, Bohuněk Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 1000 diváků

Snajpr Lakatoš předčil matadora Pecha

Lépe do zápasu vstoupili hosté. Po vyrovnané úvodní desetiminutovce jim poprvé zafungovala souhra dvou lídrů a Pech poté, co mu Gulaš ideálně nabil mezi kruhy, ve 13. minutě překonal Stezku.

Jihočeši byli po vstřeleném gólu smělejší a stejná dvojice připravila také druhou branku. Gulaš v rohu vybojoval kotouč pro Holce, který ho posunul před bránu na Pecha a na jeho dlouhou forhendovou kličku byl Stezka krátký. A to se vzápětí zleva hnal na Stezku ještě Abdul, ale jeho příklep domácí gólman udržel v betonech.

Domácí se po nepříliš vyvedené první části začali probouzet až před půlí utkání. Signalizovala to možnost Marosze, kterého ale Hrachovina vychytal stejně jako dorážejícího Deje. Ve 29. minutě už se však po parádní Svačinově přihrávce zpoza brány zblízka z voleje trefil Lindberg a zaznamenal první extraligový gól.

Vítkovice pak převzaly iniciativu a vytvořily si převahu. Zúročit ji ale dokázaly až při hře pět na tři v úplném závěru druhého dějství, když souhru Hrušky s Maroszem za bránou dokončil z brankoviště střílející Krenželok.

Obrat pak dovršily v třetí části: sekundu po nevyužité přesilovce vypálil z křídla Bukarts a Lakatoš vyražený puk z brankoviště jen doklepl do prázdné branky. Pečeť na vítězství mohl vtisknout v 55. minutě Lindberg, ale po přečíslení sám před Hrachovinou neuspěl bekhendovým blafákem a domácí nevyužili ani zajímavé situace při hře pět na čtyři.

Když pak obdržel menší trest vítkovický Bukarts, sáhli hosté už v 58. minutě k power play a vyloženou šanci k vyrovnání v ní Novotnému zhatil Stezka. Hned po vhazování se pak z vlastního pásma do opuštěné českobudějovické branky trefil Lakatoš.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Měli jsme dobrý začátek, ale pak jsme si po dvou chybách nechali dát dva góly. V kabině padla ostřejší slova. Mužstvo si to vzalo za své a výsledek otočilo. Pomohli jsme si góly z přesilové hry, což je velké plus. Přesilovku pět na tři jsme sehráli fantasticky. Druhou a třetí třetinu jsme podle mého názoru byli malinko lepší, hráčům děkuju za výkon i za tři body.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Měli jsme výbornou první třetinu a dostali jsme se do dvougólového vedení. Ve druhé a třetí třetině jsme se ale hloupými fauly dostali mimo hru a Vítkovice nás potrestaly v přesilovkách. Poté zpečetily vítězství gólem do prázdné branky. Musíme být disciplinovanější. Nemůže se nám stávat, že budeme mít tolik vyloučených hráčů. Při hře pět na pět jsme hráli výborně, tady jsme vyhráli 2:1, ale na to se nehraje.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:50. Lindberg, 39:49. L. Krenželok, 47:40. Lakatoš, 58:43. Lakatoš Hosté: 12:27. L. Pech, 17:53. L. Pech Sestavy Domácí: Stezka (M. Altrichter) – Galvinš, R. Polák (C), Gewiese, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, Svačina – Dej, Marosz, Roberts Bukarts – Lednický, Chlán, Fridrich. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Piskáček (A), Bindulis, Percy, Šenkeřík, M. Jandus, Štich – Abdul, J. Novotný, J. Ondráček – D. Voženílek, Venkrbec, Karabáček – Vondrka, M. Hanzl, Valský – Holec, L. Pech (A), Gulaš (C). Rozhodčí Pešina, Kubičík – Lučan, Kis Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

Bleskový obrat zaručil tři body pro Rytíře

Už po 34 sekundách zamířil na trestnou lavici Filip a Bruslařský klub měl k dispozici přesilovku. Před jejím skončením vychytal Kelemena brankář Bow a Rytíři se v oslabení ubránili. Jinak ale úvodní dějství nabídlo jen pramálo vzruchu. Z domácích řad odpověděl trochu vážněji až v 19. minutě Kubík, své sólo na Krošelje však ani on k vedoucí trefě nedotáhl.

Hned zkraje druhé části se na trestné lavici vystřídaly obě domácí legendy. Zatímco Plekancův faul hosté nepotrestali, Jágra nechali odsedět jen 33 sekund. Z dorážky se prosadil Kousal a Mladá Boleslav šla do vedení. Ve stejné situaci pak byli i Kladenští, kteří měli k dispozici krátce po sobě dvě početní výhody, jenže bez efektu. Jágr přes několik pokusů o zakončení svůj předchozí prohřešek prozatím neodčinil.

V 35. minutě už se domácí přece jen dočkali gólu, byť s pořádnou porcí štěstí. Suchánkovo nahození od modré čáry zasáhlo do nohy Račuka, od něhož se kotouč odrazil za Krošeljova záda. Jen o 17 sekund později zaúřadoval Jágr. Poté, co dostal puk od Plekance, se v útočném pásmu vyhnul padajícímu Pláňkovi a našel Zikmunda, který zblízka dokonal obrat. Platnost gólu potvrdila i kontrola u videa.

Také ve třetí třetině dali Rytíři hostům brzy možnost hrát v početní výhodě. Při Kubíkově pobytu na trestné lavici měl velkou možnost na vyrovnání Kelemen, jenže selhal. Když pak ve dvou velkých příležitostech neuspěl ani Najman, museli Bruslaři v samém závěru sáhnout k risku s hrou bez gólmana. Ani tento tah jim však nevyšel, domácí těsnou výhru uhájili.

Ohlasy trenérů

David Čermák (Kladno): „My jsme dnes rádi hlavně za tři body, protože jsme měli několik zápasů, kdy jsme asi výkonem měli bodovat, ale nebodovali jsme. Naproti tomu dneska i když nás Boleslav jasně přestřílela a měla i několik vyložených šancí - včetně zakončení do prázdné brány v poslední třetině - jsme to i díky obětavosti a štěstí zvládli a máme tři body. Výborně chytal Bow. Spoléháme na něj od začátku sezony a drží nás v zápasech velmi často. Dneska to potvrdil.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Zápas jsme si zkazili. A hůř to asi zkazit nešlo, protože jsme určitě nebyli horším týmem. Střely 44:23, to myslím mluví za všechno. Ve všech třetinách jsme byli střelecky aktivnější, hrálo se více v pásmu Kladna, ale bohužel. Dva slepené góly rozhodly. Jeden beru, že to byl odražený puk od hráče, stane se, ale ten druhý jsme domácím nabídli naší velkou chybou v rozehrávce, k níž vůbec nemuselo dojít, ale došlo. Kladno to potrestalo a pak už to ubránili. My jsme se snažili s tím zápasem ještě něco udělat, ale naše malá produktivita rozhodla. Jeden gól z takového počtu střel byl dnes málo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:51. Račuk, 35:08. Zikmund Hosté: 24:07. P. Kousal Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Ticháček, K. Wood, Baránek, J. Suchánek (A), Donaghey – Jágr, Filip, Zikmund – Hlava, Plekanec (C), Kristo – M. Beran, A. Kubík, Machala – Hajný, Račuk, Melka. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Šidlík, Bernad, Pláněk (A), Jánošík (C), Lintuniemi, D. Moravec – Lunter, Fořt, Pospíšil – Kelemen, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Pražák, Sýkora – Brejcha, Votrubec Stadion ROCKNET Arena, Chomutov Návštěva 723 diváků

Martinec předčil Růžičku při návratu do Hradce

Navzdory předešlému vítězství na ledě Komety měl hradecký start k ideálu daleko, vždyť v čase druhé komerční přestávky vedli hosté 10:2 na střely. A hlavně 1:0 na góly. Stačilo 47 sekund, aby z opakované dorážky otevřel skóre Estephan.

Domácí se zvedali postupně, do první přestávky si vytvořili trojici velkých šancí. Kevina Klímu zastavil brankář Godla, kapitán Smoleňák před odkrytou brankou zaváhal sám a když už to po Oksanenově přesilovkové ráně vypadalo na vyrovnání, puk odpálil z brankové čáry obránce Baláž.

Až po přestávce se domácí dočkali: Perret poslal luxusním pasem dopředu právě Kevina Klímu, který se v úniku tentokrát nemýlil. Jenže nadšení rychle spláchl po čtyřiceti sekundách Stříteský skrytou střelou od modré čáry. Litvínovský bek si připsal první gól v sezoně.

Mountfield svůj tlak znovu stupňoval, v ostrém kontrastu ale kupil chyby, které ho trochu varovaly před podobným scénářem jako naposledy doma proti Spartě. Jank řešil své zaváhání faulem, po kterém následovalo trestné střílení. Estephan z něj ale netrefil branku.

Když poté nevyužil další šanci Lukeš, domácí soupeře potrestali. Jank odčinil chybu střelou z dálky, proti níž Godla překvapivě vůbec nezasahoval. Domácí bek tak skóroval podruhé v řadě. Po třech minutách našel Lev perfektní přihrávkou zpoza branky Oksanena, jenž dvanáctým gólem v sezoně otočil skóre.

Vedení stačilo favorizovaným Východočechům jen hlídat, v pasivní pasáži pustil Vervu do jedné přesilovky. Kolem brankoviště v ní neúspěšně operoval i druhý z navrátilců na hradecký led Chalupa, jenž proti svému bývalému týmu skončil bez bodu.

Z ospalé koncovky zvedala domácí pouze pohyblivá druhá formace kolem nejaktivnějšího muže zápasu Kevina Klímy, drsné probuzení pro ně mohla znamenat tutovka Straky. Litvínovský útočník tři minuty před koncem minul odkrytou branku, v 58. minutě navíc fauloval Pavlíka a připravil tak hosty o možnou power play.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Hradec Králové): „Neměli jsme dobrou první třetinu, prohráli jsme ji 0:1. Druhá možná gólově vypadala dobře, ale dělali jsme systémové chyby a propadali, stejně jako celý zápas. A byla opravdu jenom klika, že to Litvínov neproměnil. Jsem rád, že jsme dvakrát zápas vyrovnali, což není nic jednoduchého, ale vyhráli jsme se štěstím.“

Vladimír Růžička (Litvínov): „Byl to podobný zápas jako doma s Vítkovicemi. První třetinu jsme měli velice dobrou, ale zápas se zlomil ve druhé, kdy jsme za stavu 2:1 neproměnili trestné střílení a ještě jeli sami na bránu. Mountfield toho využil, zatlačil nás a rozhodlo to, že jsme udělali hrubé chyby. Soupeř má kvalitu a góly nám po nich dal. Myslím, že jsme tady mohli bodovat, ale bohužel.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:16. Kevin Klíma, 34:26. Jank, 37:27. Oksanen Hosté: 00:47. Estephan, 21:56. Stříteský Sestavy Domácí: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, Šalda – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Lamper, Koukal, Orsava. Hosté: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Strejček, Balinskis, Demel, Stříteský, O. Baláž – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – M. Chalupa, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – P. Straka (A), Sukeľ, Jarůšek – Zygmunt, Gerhát, P. Svoboda. Rozhodčí Šír, Pilný – Gerát, Hynek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 955 diváků

Krejčí se vrátil, Dynamo však táhl Poulíček

První šanci zápasu obstarala čtvrtá hostující formace, konkrétně dorážející Anděl, proti kterému stihl včas vykopnout beton brankář Lukáš. Už ve 4. minutě ale Dynamo využilo první přesilovou hru, úspěšnou tečí Mikušova nahození poslal Pardubice do vedení Musil.

Hostující brankář Frodl dvakrát úspěšně zasahoval ještě před polovinou první třetiny proti pokusům Kucsery a Kuska. Olomouc však srovnala až během dvojnásobné přesilové hry, kdy se trefil nejproduktivnější hráč domácích Káňa.

Poté zahrozili opět hosté, jenže Lukáš uspěl jak proti překvapivému zakončení Kousala, tak střele Blümela. Po chybě domácích se k dalšímu zakončení z mezikruží dostal Kousal, ale proti olomouckému brankáři znovu neuspěl. Z podobné pozice poté střílel na druhé straně hřiště Kunc, jehož pokus si Frodl pohlídal.

Stejný hráč měl příležitost ke střele z podobného místa také na začátku druhé třetiny, jenže Frodl byl úspěšný i napodruhé. Ještě těžší zákrok pak hostující brankář předvedl proti Kolouchovi, kterého našel osamoceného před brankou Pardubic Navrátil.

Dobrým zákrokem proti pokusu Rohlíka vzápětí odpověděl také Lukáš. Těsně po polovině hry se do přečíslení dvou proti jednomu dostali Kolouch s Burianem, jenže ke spokojenosti domácích fanoušků jej nevyužili. Do vedení se po druhé využité přesilové hře naopak dostaly Pardubice, puk za Lukášova záda usměrnil Camara, který tak gólově oslavil svůj návrat do sestavy.

Kanadský útočník mohl navýšit náskok hostů na začátku třetí třetiny, jenže po hezké individuální akci zamířil jen do tyče. Před polovinou třetí třetiny se do samostatného úniku dostal Poulíček, přesnou střelou potvrdil mírnou pardubickou převahu a postaral se o třetí gól hostů.

Olomouc pak jen těžko hledala recept na poctivou obranu hostů, výjimkou byla až tvrdá střela Dujsíka, kterou Frodl vyrazil mimo tři tyče. Svoji druhou branku v zápase přidal pět minut před koncem Poulíček, když ve vlastním oslabení dorazil do prázdné branky vyražený puk po samostatném úniku Blümela. Domácí se nevzdávali, snížit se jim ale nepodařilo. Krejčí trefil jen tyč.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): „Dvě třetiny jsme hráli dobře, ale třetí třetinu jsme nezvládli. Po dvou třetinách jsme prohrávali 1:2 a chtěli jsme samozřejmě vyrovnat. Věděli jsme, že Pardubice budou dobře bránit a snažit se chodit do brejků. Dvakrát nám takto ujeli a to by se nám nemělo stávat. Určitě rozhodl třetí gól inkasovaný při naší přesilové hře. Musíme to zahrát lépe. Přesilových her jsme dnes měli hodně a měli jsme z nich vytěžit více. Musíme dávat víc než jeden gól na zápas, naše produktivita teď je špatná. Moc jsme se nedostávali ke střelám, málo to dávali do předbrankového prostoru a neměli jsme potřebný hlad.“

Richard Král (Pardubice): „Měli jsme slušný začátek zápasu, do prvního gólu jsme měli dobré střídání a byli jsme aktivní. Pak převzala otěže zápasu Olomouc, měli daleko lepší pohyb a vyhrávali osobní souboje. Dostali se do hry třemi přesilovkami v řadě, na které mají šikovné hráče. Při přesilové hře pět na tři nás rozebrali a využili ji. Od poloviny zápasu jsme hru vyrovnali, dokázali jsme se udržet na kotouči, vyhrávali jsme i osobní souboje a měli jsme lepší pohyb. Od té doby už to byl z naší strany slušný výkon. Pak jsme se ještě dvakrát dokázali prosadit. Asi rozhodl třetí gól, kdy jsme ujeli v oslabení. “

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:45. J. Káňa Hosté: 03:20. A. Musil, 37:46. Camara, 48:12. Poulíček, 54:32. Poulíček Sestavy Domácí: Lukáš (Kmec) – T. Černý, Ondrušek (C), Švrček, Rašner, Dujsík, Řezníček, Škůrek – J. Káňa, David Krejčí (A), Kucsera – Klimek, J. Knotek (A), Bambula – Burian, P. Kolouch, Navrátil – Kusko, Nahodil, Kunc. Hosté: Frodl (Klouček) – Nakládal (C), J. Mikuš, Košťálek, D. Robertson, Hrádek, J. Kolář (A), O. Vála – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – R. Kousal, A. Musil, Hecl – Říčka, Cienciala, Camara – Anděl, O. Rohlík, Pochobradský. Rozhodčí Lacina, Stano – Komárek, Ondráček Stadion Zimní stadion Olomouc