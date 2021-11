Sparta proti Energii: Ztracené vedení, ztráta bodu a inkasovaný gól z ofsajdu

Dvě třetiny jasná záležitost, v té třetí ale Sparta absolutně přestala hrát. „Od poloviny zápasu jsme byli bohužel trochu víc pasivní. Čekali jsme, jak se na nás budou tlačit. To se nám vymstilo. Padly jim tam dvě tečované střely, pak jsme to zbytečně honili. Jsme ale rádi, že jsme to dokázali strhnout na svoji stranu. Tohle by nás mohlo posunout dál. Vyhranými zápasy se do toho ještě víc dostaneme,“ povídal po utkání Jakub Strnad.

Útočník Pražanů se v úterý trefil v dresu s rudým eskem na hrudi vůbec poprvé. Po pěti zápasech za Spartu po příchodu z Kladna má bilanci jedné branky a jedné asistence. „Byl jsem rád, že mi to padlo. Spadlo to ze mě, snad takhle budu pokračovat,“ usmál se forvard, který v závěru druhé třetiny zvyšoval trefou z úniku na 4:2.

Třetí část ale tým z metropole nezvládl. Domácí Energie byla aktivnější, soupeře přestřílela. A v 52. se dvěma slepenými trefami dočkala vyrovnání. Během 46 sekund se radovali Martin Plutnar a Tomáš Vondráček. Jeho branka na 4:4 však padla po ofsajdu. „Dostal jsem informaci, že tomu gólu předcházel ofsajd, ale sám jsem to neviděl, takže nevím,“ komentoval sporný moment trenér Josef Jandač .

Na srovnání reagoval oddechovým časem. Nechtěl dopustit, aby se opakovala situace, kterou jeho tým z aktuální sezony důvěrně zná, a kterou taky před rokem prožil na stejném stadionu. Vloni den před Štědrým dnem Sparta na západě Čech vedla 4:0, aby duel nakonec ztratila 4:5 v prodloužení. „Mrkli jsme na sebe s Milošem (Hořavou) a oba jsme řekli, že si time out vezmeme. Chtěli jsme to trochu zklidnit, nakopnout to, protože jsme fakt hráli hrozně pasivně,“ přidal.

V přidaném čase se pak prosadil po nádherné přihrávce Romana Horáka kapitán Michal Řepík . Sparta tak v Karlových Varech nechala ležet pouze bod. I ten však musí mrzet. „Jsme rádi, že jsme vyhráli, že jsme navázali na poslední zlepšené výkony. Jak herní, tak i bodové. Druhého bodu navíc si velice ceníme. S obrannou hrou jsme ale spokojení nebyli. Máme čtyři obránce mimo hru a je to znát. Hrajou nám to kluci, kteří teprve sbírají zkušenosti,“ doplnil Jandač. Sparta se dostává z těžké krize, vyhrála potřetí v řadě.

Nadšením po utkání ale vyloženě nejuchala ani jedna strana. „První třetina byla od nás hrozná, připadal jsem si jak na Matějský. Neměli jsme pohyb, všichni jsme jen stáli a koukali jeden po druhém. Nikdo nebrusli, nikdo nechtěl puk. Bylo to hrozně ospalé. Něco jsme si k tomu řekli, pak jsme výkon zvedli. Jsem ale rád, že jsme to Spartě nedali, dokázali jsme vyrovnat a sebrali jí aspoň ten bod,“ pokrčil rameny domácí střelec Jakub Flek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:23. Flek, 35:19. O. Beránek, 51:14. Plutnar, 52:00. Vondráček Hosté: 01:14. T. Pavelka, 23:58. R. Horák, 33:13. E. Thorell, 36:23. J. Strnad, 64:40. M. Řepík Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Pulpán (A), L. Doudera – T. Rachůnek (A), Kulich, Flek – Immo, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Machovský (Salák) – Matuškin, Mikliš, Tomov, A. Polášek (A), Jurčina, T. Pavelka – D. Kaše, R. Horák, M. Řepík (C) – E. Thorell, Sobotka, F. Chlapík – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – Buchtele (A), J. Konečný, D. Přibyl – T. Jandus. Rozhodčí Jeřábek, Svoboda – Gebauer, Hlavatý Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 1000 diváků

