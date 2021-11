Jágr vymyslel tři body, hrdinou ale Bow: Zápasová nálož? Miluju ji

Nechal se vyloučit, kroutil hlavou a několik sekund trvalo, než se po gólu soupeře z trestné lavice zase zvedl. Jaromír Jágr se dostal do pozice, ve které se nechce ocitnout žádný hokejista. Hákováním v útočném pásmu oslabil svůj tým v nesmírně vyrovnaném utkání, a soupeř příležitost využil. „Ano, dostali jsme se do vedení, jenže pak jsme si to celé prohráli sami,“ nechápal mladoboleslavský trenér Radim Rulík.

Jágr se totiž vykoupil. A naprosto parádně. Kladenští hokejisté během sedmnácti sekund duel otočili, nejprve srovnal tečí Marek Račuk a následně takřka padesátiletý kmet našel před odkrytou klecí spoluhráče z útoku Ladislava Zikmunda. „Ale rozhodně bych v tuhle chvíli nemluvil o střelecké formě. Nějak sem tam ten puk dotlačil,“ usmíval se autor vítězné branky.

Po konci reprezentační pauzy se tak Středočeši ze čtyř duelů dvakrát radovali z vítězství, přičemž v utkáních, kde brali všechny body, vstřelili 5 branek a Jágr se podílel na třech z nich. Společně s Tomášem Plekancem tak vládne týmové produktivitě. „To jsou legendy českého hokeje. Naštěstí to není jako poprvé, když jsem s nimi nastoupil, to jsem jim jenom nahrával. I hráči okolo vlastně čekali, že všechny puky budu Džegrovi a Plekymu odevzdávat. Teď jsem uvolněnější,“ dodal Zikmund, kterému rozhodující zásah právě oba veteráni připravili.

O uvolněné náladě by však mohl vyprávět především domácí brankář Landon Bow. Mladá Boleslav na něj vyslala 46 pokusů, kanadského gólmana prostřelila jedinkrát. „Konečně se k nám také přiklonilo trochu štěstí, které vždycky pomůže, to je bez debat. Po většinu sezony nám nepomáhá, teď to bylo jiné. Odrazy okolo brankoviště hrály pro nás. A hrály pro nás i dobře ubráněná oslabení, to rozhodlo,“ chválil muže před sebou, nicméně hlavním důvodem proč předposlední celek tabulky porazil protivníka z páté příčky, bylo hlavně Bowovo umění.

Bývalý brankář Dallasu zatím v ročníku naskočil do všech utkání, fyzická nálož na jeho tělo je ohromná. „Ale nevadí mi to nijak zvlášť, cítím se dobře. Po psychické stránce to vyloženě miluji,“ smál se po výhře. „Proto jsem do Kladna vlastně přišel, abych odchytal velké množství utkání,“ dodal Bow.

Zároveň se všichni na Kladně shodují, kdo je podle nich jednoznačným klíčem k tomu, aby se družina v extralize zachránila. „My na něj spoléháme od začátku sezony, v zápasech nás drží často. Dnes to jen potvrdil,“ shrnul trenér domácích David Čermák. Věděli to i fanoušci. Nejčastěji vyvolávané jméno nebylo ani Jágra, ani Plekance, ale právě maskovaného muže. „Dnes jsem si to vážně celé užil,“ uzavřel s úsměvem na rtech.

Jen tolik brankářů zasáhlo do všech ligových duelů. Kladenský Landon Bow a Dominik Hrachovina z Motoru.

