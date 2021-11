Švéd z Vítkovic má první gól. V NHL byl součástí mega trejdu za Phaneufa

V Torontu si krátce zahrál s Romanem Polákem. Ale zatímco aktuální vítkovický kapitán byl v sezoně 2015/16 oporou zadních řad Maple Leafs a v závěru ročníku i St. Louis Blues, Tobias Lindberg se v elitní zámořské soutěži jen mihnul. Za Toronto odehrál 6 zápasů, připsal si dva body. Ale nacestoval se pořádně. Hned pětkrát se stěhoval na trase Ottawa, Toronto, Vegas, Pittsburgh, Ottawa, Vegas.

„Co chybělo, abych se v NHL udržel? Sejít se musí hodně věcí,“ pokrčil rameny urostlý Švéd. „Trenér, správný moment... Byl jsem hodně trejdovaný, to pro mě bylo hodně náročné. Ale sen se mi splnil, NHL jsem si zahrál, byť to bylo krátké. Nikdy na to nezapomenu.“

Ottawa na Linberga ukázala během draftu 2013. Ve čtvrtém kole ho brala ze 102. místa. Jedničkou byl tehdy Nathan MacKinnon, hned za ním Aleksander Barkov. Ze Švédů byl nejvýše postavený Elias Lindholm – číslo pět.

Rodák ze Stockholmu hned první rok za mořem slavil s Oshawou Generals vítězství v Ontario Hockey League (67 zápasů/ 32+46, v play off 21/ 7+12) i v prestižním Memorial Cupu (4/ 3+2). V AHL odehrál 225 zápasů, nasbíral 89 bodů (32+57), mezi elitou se ale trvale neprosadil.

Zajímavý byl ovšem hned jeho první trejd v únoru 2016. Byl součástí obří výměny mezi Ottawou a Torontem, jehož hlavní hvězdou byl obránce Dion Phaneuf. Ve hře bylo hned devět hráčů, Ottawa za kapitána Toronta pustila kromě Lindberga také Milana Michálka .

Do Vítkovic přišel před týdnem z druholigového Södertälje (14 utkání/ 0+6). Do kabiny okamžitě zapadl, ve čtvrtém duelu si připsal první gól. Reference měl mimo jiné od svého kamaráda Ludwiga Blomstranda, útočníka z Plzně. „Říkal mi o lize jen samé dobré věci, měl jsem hodně informací,“ přitakal Lindberg. „Chválil i zemi, stejně tak fanoušky. Byť jsou teď restrikce.“

Vítkovice - České Budějovice: Lindberg nyní nevyzrál na Hrachovinu

Česká liga je podle něho hodně silová. „Je to fyzicky náročné, velcí chlapi, těžké před bránou. V tomhle je to podobné jako v Severní Americe, není problém si zvyknout. Jsem rád, že se nám teď daří, máme dobrou bodovou šňůru, cítím se dobře. Máme dobrou formu, kontrolujeme hru, podporujeme se. Chceme uhrát co nejlepší postavení před play off.“

Ve Vítkovicích hraje ve středu třetího útoku. Distancovaného Marka Kaluse v něm proti Budějovicím nahradil uzdravený Vladimír Svačina, který Lindbergovi přihrával na gól. Švéd se mohl prosadit i po skvělém pasu Radovana Bondry z 55. minuty. Před Dominikem Hrachovinou byl sám, bekhendem mu poslal puk do lapačky.

„Dostal jsem skvělou přihrávku, měl jsem rychlost. Udělal jsem rychlé rozhodnutí a střílel bekhendem,“ popisoval šanci ještě za stavu 3:2. „Ale brankář předvedl dobrý zákrok...“

Trenér Miloš Holaň přínos švédského útočníka oceňuje. „Zatím splňuje, co jsme věděli z videa a reportů. Je klidný na puku, centr, co umí rozdat kotouče. Dal gól, chce pracovat, i v tréninku vypadá velice dobře. Nechci ho přechválit, důležitý je týmový výkon, ale doufám, že mu to tady sedne a pomůže nám.“

SESTŘIH: Vítkovice - České Budějovice 4:2. Čtvrtou výhru v řadě vystřelil Lakatoš

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:50. Lindberg, 39:49. L. Krenželok, 47:40. Lakatoš, 58:43. Lakatoš Hosté: 12:27. L. Pech, 17:53. L. Pech Sestavy Domácí: Stezka (M. Altrichter) – Galvinš, R. Polák (C), Gewiese, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, Svačina – Dej, Marosz, Roberts Bukarts – Lednický, Chlán, Fridrich. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Piskáček (A), Bindulis, Percy, Šenkeřík, M. Jandus, Štich – Abdul, J. Novotný, J. Ondráček – D. Voženílek, Venkrbec, Karabáček – Vondrka, M. Hanzl, Valský – Holec, L. Pech (A), Gulaš (C). Rozhodčí Pešina, Kubičík – Lučan, Kis Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE