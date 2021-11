Jágra a spol. načal zabiják, Kantner odbrzdil kamión: Křičel jsem si dlouho

Bulíř se připojil k triu, které se vydalo stíhat pardubického Roberta Říčku, který se 16 brankami vládne extraligovým střelcům. Matyáš Kantner taky už předvedl, že dokáže přesně zakončit, v téhle sezoně však měl mezi úspěšnými zásahy rozestupy větší, než se sluší. Sklouzl do čtvrtého útoku s Filipem Přikrylem a 18letým debutantem Marcelem Marcelem. Po osmi zápasech bodoval, zvyšoval na 3:0. A předvedl typické číslo ze svého repertoáru.

Za modrou dostal puk od Čerešňáka, vyrazil dopředu jak odbrzděný kamión a našel mezeru mezi Bowovýma nohama. „Křičel jsem si o přihrávku poměrně dlouho. ‚Čero‘ mě viděl, ale raději jsem to udělal. Bylo to spojení toho, jaký on je výborný hráč a že jsem si zařval. Vždycky když dáte po delší době gól, je to úleva. Jsem rád, kéž by to pokračovalo,“ líčil Kantner.

Plzeň - Kladno: Kantner navýšil domácí náskok střelou mezi betony, 3:0

V prvním vzájemném utkání Plzeň přejela Kladno v jeho chomutovském azylu 8:1. Tentokrát se demolice jako posledně nekonala. Západočeši navíc v poslední době střídali výhry s porážkami. „Čekali jsme, že to bude jiný zápas a dokázali se na to připravit. Oni se od té doby zvedli, vyhráli nějaká utkání. Nám se v poslední době občas nedařilo, byl to boj. Ale nechyběla tam obětavost, vzájemná podpora, pomáhali jsme jeden druhému, vytvářeli jsme si tlak do brány a z toho byly naše tři góly, čtvrtý jsme dali do prázdné,“ pokračoval plzeňský útočník.

Indiáni po dvou třetinách vedli o tři branky, v první minutě třetí periody však hosté utkání zdramatizovali. Chytré záměry Jaromíra Jágra se do té doby dvakrát minuly účinkem. V první třetině nabil Hlavovi, ale ten nedal. Ve druhé Zikmundovi, ovšem v situaci, kdy už mohl sám vystřelit a rozhodl se přihrávat. Puk vyškrábl holí obránce Kvasnička. Až na začátku třetí části to vyšlo. Jágr našel za modrou čárou Kylea Wooda a ten propálil málem i plzeňskou síť.

„O přestávce jsme si říkali, že musíme do poslední dvacetiminutovky dobře vstoupit, ale přestože jsme dostali brzy gól, vůbec nás to nepoložilo. Vzápětí nám pomohl jejich faul, měli jsme dlouho přesilovou hru a nedostali jsme se pod žádnou deku. Určitě to byl jeden z rozhodujících momentů v zápase,“ vracel se Kantner.

Plzeň - Kladno: Jágr nestíhal dozadu a Bow situaci hasil vyjetím proti puku. Málem ale připravil gól pro Kodýtka

Kladno rychle zase utlumil trest Miroslava Indráka. Bývalý plzeňský útočník naskočil do akce po druhé přestávce. Napřed zboural u mantinelu v neděli plnoletého Davida Jiříčka, pak zasáhl hokejkou do obličeje Gustafa Thorella a po 34 sekundách pobytu na ledě se poroučel do kabiny. Následnou pětiminutovou přesilovku domácích přerušilo vyloučení Schleisse, nicméně i tak ji promarnila až trestuhodně. Jenže Kladno za tuhle liknavost Západočechům nechalo bez odplaty.

„Měli jsme před zápasem velkou rozmluvu, něco se tam změnilo a věříme, že tímhle utkáním něco začalo. Bylo to i vidět. Čekají nás týmy ze spodku tabulky, je hrozně důležité, abychom tyhle zápasy zvládli a dokázali nastartovat nějakou šňůru,“ přál si Kantner.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:01. Bulíř, 29:56. Bulíř, 37:44. Kantner, 57:26. Mertl Hosté: 40:35. K. Wood Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (C), Kremláček, Jiříček, Kvasnička, Budík, Graňák – Dzierkals, Mertl (A), M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – F. Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – Kantner, F. Přikryl, M. Marcel. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Baránek, Donaghey – Zikmund, Plekanec (C), Jágr – A. Kubík, M. Beran, Kristo – Račuk, Melka, Machala – Filip, M. Indrák. Rozhodčí Jeřábek, Horák – Gebauer, Hlavatý. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 1000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 26 18 2 4 2 84:46 62 2. Mountfield 25 15 4 1 5 83:54 54 3. Plzeň 27 12 2 4 9 87:77 44 4. M. Boleslav 26 12 3 2 9 62:60 44 5. Pardubice 24 10 5 3 6 73:61 43 6. Sparta 25 9 3 4 9 86:77 37 7. Č. Budějovice 25 11 1 2 11 73:71 37 8. Vítkovice 25 10 3 1 11 52:62 37 9. Olomouc 24 9 4 1 10 58:66 36 10. Litvínov 25 10 1 3 11 71:76 35 11. K. Vary 25 10 1 2 12 74:69 34 12. Liberec 25 9 1 5 10 55:69 34 13. Brno 25 7 5 2 11 70:75 33 14. Kladno 24 4 3 3 14 62:86 21 15. Zlín 25 2 2 3 18 43:84 13 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

