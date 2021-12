Růžička zpět v Hradci: kilometry i malování. Připadám si jak učitel, řekl

Už to není jen obyčejný zápas. S Vladimírem Růžičkou na litvínovské lavičce určitě ne. V Hradci působil poslední dvě sezony, hrál finále Ligy mistrů. Ale taky jeho angažování způsobilo převrat na trenérských pozicích, upozadění současného kouče Tomáše Martince tak, až nakonec áčko opustil. V minulém ročníku byl Mountfield výhradně Růžičkův.

V klubu pak končil v kyselé atmosféře, fans ho zrovna nemilovali. Odstavoval Radka Smoleňáka, který po koučově konci znovu obsadil klíčovou pozici. Růžička s Martincem spolu určitě nebudou po sobotách chodit na víno. Ale před utkáním ukázali, že staré příběhy jsou pryč. Před zápasem na sebe mávli, po něm si podali ruce. Minulost netřeba řešit.

„Byl jsem tady dva roky, vzpomínky mám výborné. Byl jsem tady maximálně spokojený, hrozně rád na Hradec budu vzpomínat,“ nechtěl současný litvínovský kouč otevírat staré rány. Teď má na starosti Litvínov, tady je jeho práce.

Dvakrát jeho tým vedl, nakonec padl, když se ve 38. minutě nejlépe orientoval na brankovišti Ahti Oksanen. V tu chvíli Hradec otočil na 3:2 a výsledek už se nehnul. Litvínovský kouč pozoroval kostku, situaci chtěl dobře vidět. Hledal chybu.

Moundfield HK - Litvínov: Domácí obracejí skóre! V předbrankovém prostoru se prosadil Oksanen, 3:2

Růžička asi stopadesátkrát předvedl svoje známé gesto. Chytil rozepnutou bundu za zipy u prsou a zatáhl ji směrem dolů. Dostat krokoměr, tak deset kilometrů na střídačce našlapal určitě. Doleva, doprava, pro trenérskou tabulku, položit ji, za beky, zpátky. Našly se i momenty, kdy svůj pohyb výrazně zrychlil. Když to třeba vypadalo, že Matěj Chalupa odjede sám na bránu, najednou i Růžička chytil jeho pohyb a hnal se s k hradecké bráně s ním. Nakonec z toho nebyla ale ani střela.

Litvínovský realizační tým už každopádně ví, co nový šéf vyžaduje. Dejte mu prostor! A tak jeho pomocníci byli namáčknutí co nejvíc na kraji střídačky, jen ve druhé třetině musel asistent Václav Sýkora na druhou stranu, aby se staral o beky. Kolem hlavního trenéra se nikdo nemotal, ať má šéf volný výběh.

Mimochodem, Sýkora v Mountfieldu působil taky v letech 2015-18, jen devětašedesátiletý expert nebudil takové emoce jako Růžička. A že je má pořád trenérský veterán dost elánu, bylo hezky slyšet už v první třetině, když hodně nahlas plísnil své zadáky. „Líbí se mi, že mám vedle sebe Vencu, můžu se od něj naučit plno věcí. Sice trénuju už docela dlouho, ale jsem vážně rád, že můžu dělat s ním,“ pochvaloval si litvínovský kouč trenérského veterána vedle sebe.

Růžička k bekům několikrát zamířil taky. „Zdálo se mi, že se to obránci snažili hrát občas podle sebe. Musel jsem být důraznější, pak jsme už takové chyby nedělali. Ale zase pak přišly jiné hrubky, ze kterých Hradec otočil výsledek,“ štvalo ho.

Nejemotivnější chvíli předvedl ve chvíli za stavu 1:0 pro Litvínov, kdy měl před sebou Smoleňák jen ležícího brankáře. Nedal, jenže pak následoval hradecký kolotoč. Jakmile skončil, trenér vztekle máchl rukou, popadl tabulku a uháněl se posadit vedle obránce Tomáše Demela. Nutně potřeboval klíčové situace zakreslit.

Antihrdinovou zápasu byl Petr Straka. Chvíli před koncem nenacpal puk do opuštěné hradecké brány, na poslední chvíli mu do střely skočil Jakub Orsava. A pak připravil Litvínov o power play, když se nechal vyloučit za naivní faul v útočné třetině. „Stráča má bohužel smůlu, minule s Vítkovicemi jeli dva na jednoho, uskočilo mu to. Teď taky, nedá se nic dělat. Je to hokej, stává se,“ glosoval kouč.

Podruhé za sebou Litvínov prohrál o gól, i když nehrál v Hradci špatný zápas. „Potřebujeme se dostat bodově nahoru, pracujeme na hodně věcech, ale není tak jednoduché to změnit. Hráči mají něco v sobě zakódované, my to měníme. Někdy mi přijde, že toho je na ně až moc. Už si připadám jak učitel, pořád sedíme u videa. Musíme asi ubrat, informací dostávají hodně, začíná se jim to trochu motat,“ dodal Růžička.

Mountfield HK Vše o klubu ZDE

HC Litvínov Vše o klubu ZDE