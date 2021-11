Smoleňák: Trenéru Růžičkovi nechci nic dokazovat. Můj tým je Hradec

Bublaly ve vás před zápasem nějaké emoce, když stál na druhé straně váš bývalý trenér?

„Ne, vůbec.“

Nevěřím...

„Fakt, mně je úplně putna, co se děje na druhé straně. Já se zajímám o nás, jak hrajeme, a ať zůstaneme ve vodách, kde se momentálně nacházíme. Jinde ať si dělají, co chtějí.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Litvínov 3:2. Trenér Růžička svůj bývalý klub nakonec nezaskočil

Rozumím. V minulé sezoně jste Vladimíru Růžičkovi přestával pasovat do systému, v závěru sezony se hrálo bez vás. Ani na sekundu jste nepřemýšlel, že byste mu chtěl ukázat, jak jste lepší hráč, než vás vidí on?

„Ale já mu nechci vůbec nic dokazovat. Můj život je tady, můj tým je tady v Hradci, ostatní mi je úplně jedno. Zásadní je, že i když nám to úplně extra nelepilo, zvládli jsme zápas obrátit, hodně nám pomohli lidi, i když jich sem může jen tisíc, tak nás hnali neskutečně.“

Dostali jste se zpátky na vítěznou vlnu, uspěli jste podruhé za sebou. Vyhrabali jste se tedy z debaklu 3:8 od Sparty?

„V Brně a s Litvínovem jsme hráli zápasy, které prostě bylo zásadní zvládnout. A jsem moc rád, že se nám to výsledkově povedlo. Víme, že to nebylo něco extra krásnýho. Ale po tom vylágoši od Sparty, kdy nám to tam napadalo odevšad, bylo důležité, jak se k tomu jako tým postavíme. My to zvládli, takže super.“

V Brně dávali góly jen vaši obránci, proti Litvínovu si udržel tuhle fazónu defenzivní bijec Bohumil Jank. Trefil se podruhé za sebou. Co jste s ním udělali, že se takhle rozjel?

„Nechybí nám na olympiádu ofenzivní beci?“

Chybí.

„Tak vidíte, snaží se do toho trochu šlápnout a udělat tým. My mu musíme jedině pomoci, třeba by si to tam s Filipem Hronkem mohli odehrát.“ (směje se)

18

Tolik bodů (8+10) posbíral Radek Smoleňák v 26 zápasech od startu sezony