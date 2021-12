Obr z KHL si vyhlédl brankáře v extralize. Liberec řekl ne, obchod padl

Do Liberce dorazila konkrétní nabídka od mocného hráče z KHL. „Chceme vašeho gólmana, zaplatíme,“ ohlásil se Jekatěrinburg. Bílí Tygři sondovali trh, jestli by narychlo za Petra Kváču sehnali náhradu. Neuspěli, takže se obchod zastavil. „Pro nás to nedávalo vůbec žádný smysl,“ pronesl trenér Patrik Augusta. Jednička dál zůstává na severu Čech, tým ji potřebuje. Zn.: Nutně!

Moc radosti v liberecké hale nezažijete. Čelo tabulky je daleko, tak leda si koupit vánoční svetr ve fanshopu, ten aspoň zahřeje. Výsledky ne. Výkony taky nic extra. Jediným hráčem z kádru, který většinou snese tradiční liberecká měřítka, je brankář Petr Kváča. Ve hře bylo, že by balil kufry. Stačilo kývnout na nabídku Jekatěrinburgu a počítat rubly.

Sedm sezon tady odchytal Jakub Kovář , stal se klubovou modlou, na podzim rozjel osmou sezonu, ale nakonec svoji misi v KHL zastavil kvůli zranění. Vrátil se domů, teď trénuje doma v Písku, testuje své tělo, jestli vydrží nápor. Bohatý ruský klub si tak vyhlédl jiného Čecha. Hodně se mu líbil Petr Kváča, v minulé sezoně jedna z největších hvězd extraligy, teď při liberecké krizi možná poslední maják.

Právě proto ale klub nakonec řekl ne. „Pro nás to nedávalo vůbec žádný smysl,“ okamžitě odpálil úvahy o odchodu gólmanské jedničky do Ruska kouč Patrik Augusta. Celou anabázi rozvedl ve studiu O2 TV generální manažer klubu Ctibor Jech: „Dostali jsme písemnou nabídku, byla zajímavá pro Petra i pro nás, ale v naší situaci jsme si to nemohli dovolit. Hledali jsme kvalitní náhradu, Petr je pro nás stěžejní, a náhradu se najít nepodařilo, takže jsme nabídku akceptovat nemohli. Pro tuto chvíli je to vyřízená věc.“

Po zápase Kváča mezi novináře nedorazil, ihned po porážce s Kometou musel na rozbor. V zápase byl na své poměry spíš podprůměrný, umí lepší zápasy. Ale právě v tom vězí hlavní problém. Pokud Kváča nezahlásí zavřeno, Bílí Tygři působí bezzubě, na svém brankáři jsou silně závislí. Buď čaruje a existuje naděje dotlačit zápas do zdárného konce, nebo není nejlepším hráčem Liberce a do tabulky nesviští nic, zahlásí se bodová nula.

„Vidíte, jak těžkou sezonu máme a dost těžké práce nás ještě do budoucna čeká. Byl by to obrovský zásah do mužstva. Takhle to dopadlo a shodili jsme téma ze stolu,“ rozebíral ještě úvahy o prodeji brankáře kouč Augusta. Téma Jekatěrinburg je minulost. Stejně to má prý i brankář. Není uražený, že možná odplavala životní nabídka, jak finanční tak na další výkonností skok. „Mluvil jsem s ním a vůbec neměl s rozhodnutím klubu problém. Pro Petra je Liberec v tuhle chvíli číslem jedna,“ dodal ještě liberecký kouč.

Kváča se v 15 letech přesunul z Mladé Boleslavi do Českých Budějovic, kde z něj stala stabilní prvoligová jednička. Extraligové kluby po něm docela dlouho pokukovaly, až ho v roce 2019 ulovil Třinec. Tam ale zůstal jen jednu sezonu a přesunul se do Liberce. Ve čtvrtém kole draftu ho před čtyřmi lety taky bralo Colorado, ale do Ameriky narozdíl od kolegy Jiřího Patery, se kterým se točil v Budějovicích, nevyrazil. Zvolil cestu, že si udělá jméno v Česku, pak přijde třeba další stupínek. V tuhle chvíli cestu vzhůru Liberec zabrzdil, protože potřebuje pomoc.

Bílí Tygři jsou v křeči. Když vyhrát, tak na sílu, body urvat. „Je to vidět na hráčích, kteří by měli být těmi našimi nejlepšími. Patrné je to na jejich rozhodování, přehrávání situací, místo střely přichází přihrávka a ještě skrz někoho. Když se nedaří, automatismy jsou pryč. Když jsme dokázali vyhrát, tak jsme výsledek ubojovali. Ale s Kometou jsme nebojovali,“ štvalo Augustu.

