Zbořil po letech zpět doma v Brně: Nádhera. Ke Zlínu se vracet nechci

Trejdy se v extralize nepečou zase tak často. Adam Zbořil ale měnil klub už podruhé během sezony. Nejdřív ho vyměnila Mladá Boleslav do Zlína. Kolo číslo dva? Ze Zlína do Brna. „V pondělí jsem se dozvěděl, že jdu do Komety, tak jsem se sbalil a jel,“ pousmál se. V extraligové premiéře za mateřský klub dal v Liberci hned gól a přispěl k výhře 4:2.