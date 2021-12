RÁKOSka dvakrát práskla. Nikdo po nás šlapat nemusí, říká střelec Komety

V neděli po domácí porážce s Mountfieldem 1:3 schytali v brněnské kabině od šéfa Zábranského pořádný céres. „Kdo nebude makat, odejde!“ vyhlásil majitel klubu v rámci velmi důrazného a hlasitého proslovu. Kometu to do středeční dohrávky 28. extraligového kola celkem nakoplo. Ale to už tu bylo tolikrát… V každém případě, Brno veze tři body za výhru 4:2 v Liberci. „Nikdo z nás nechce být třináctý,“ popsal poslední výkon i složité dny v Kometě dvougólový Daniel Rákos. Z třinácté pozice je najednou devátá.

Velká úleva po dvou slabších představeních?

„Určitě je to pro nás úleva, tabulka je před námi natřískaná, každý bod dobrý. Po těch dvou nepovedených zápasech jsme rádi, že jsme to tady ubojovali.“

A také musíte být spokojeni, že na vás tentokrát Libor Zábranský nespustil fén jako v neděli po porážce s Hradcem, že?

„Nedusí nás, to je asi pravda. My si ale všichni uvědomujeme tu atmosféru, když jsme třináctí. Po nás nikdo šlapat nemusí, když jsme na takové příčce. Všichni to máme v hlavách, všichni si vážnost situace uvědomujeme. Nikdo z nás nechce být třináctý.“

Máte vysvětlení pro houpačku Komety?

„No… Bavíme se o tom od září. Jsme schopni zahrát dva, tři výborné zápasy po sobě a pak předvedeme dvakrát po sobě katastrofu. Teď jsme snad na té křivce směrem nahoru, musíme na ni být co nejdéle.“

Co všechno se pro hráče změnilo po nástupu Libora Zábranského k týmu? Cítíte se o něco odpovědnější než dřív?

„Trenéři to mají mezi sebou rozdělené, je jenom na nás, abychom je poslouchali. Je jedno, kolik jich tam je. My musíme plnit jejich pokyny, jak si řekneme. A ne že to udělají tři hráči a dva ne. Pak jsou z toho zápasy, které se nám nedaří.“

Zrovna vy máte širokou škálu povinností na ledě, nejste tam jen od střílení gólů, musíte odebírat energii protihráčům. V Liberci jste zapsal dva góly, to musí být speciální radost, ne?

„Jo, jo. Ale dneska to začalo všelijak. První střídání a hned jsem byl vyloučený, dostali jsme gól… Víme, že se na góly nadřeme, a když takhle vstoupíme do zápasu, o to těžší to pro nás pak je. Ale nakonec jsme to tady zvládli.“

Do desáté minuty jste měli čtyři tresty a při vědomí toho, že máte v extralize nejslabší hru v oslabení… Co se honí hlavou?

„Ale dnes jsme to sehráli dobře, soupeře jsme si hlídali správně. Já si nemyslím, že oslabení hrajeme špatně, nikdo si nás nebaguje, většinou inkasujeme jednoduchou střelou od modré, kdy nám to tam spadne. Dnes byl proti nám blbý odraz. Takticky to neděláme špatně, spíš máme peška.“

Při vašem druhém gólu na 4:2 vám přála klika, puk se neobvykle odrazil od hrazení, gólman Kváča vůbec netušil, že mu dáváte gól. Nehnul se. Ale pro gól jste si šel svědomitě napadáním…

„Na takové kuriózní góly mám štěstí. Ale když je dostáváme… Jsem rád, že se to konečně překlopilo na moji stranu a že jsem u toho byl zrovna já. Měl jsem to na bekhend, zasouval jsem to tam, gólman nestihl reagovat. Ale byl jsem rád, že jsem ho netrefil.“

