Jízda v Pardubicích! Srandu jsem si ze sudího nedělal, divil se Král po trestu

Hokejový svět teď pobavila situace z KHL. CSKA Moskva, ruský obr, vyhrál podruhé v řadě tak, že v prodloužení odvolal gólmana. Místo 3 na 3 hrál power play, dvakrát uspěl. Situace rezonovala samozřejmě i v extralize. V zápase Pardubic s Plzní se nabízela. Dynamo je stoprocentní v nájezdech, Plzeň je v sezoně ani jednou nevyhrála.

„Bavili jsme se o tom,“ přiznal plzeňský kouč Miloš Říha. „Nájezdy nám nejdou, ale šance jsme si teď v prodloužení vytvářeli, tak k takové věci nebyl důvod. Bylo by to nejzazší řešení,“ dodal.

V pardubické kabině byl kousek z KHL taky téma. „Ano, my jsme o tom mluvili už dokonce minulý týden,“ pousmál se trenér Richard Král. „Ale přišlo mi to jako obrovský risk. Na druhé straně by navíc asi musel být Hašan v největší formě, abychom si nevěřili na nájezdy a tolik riskovali,“ přidal svůj pohled.

Takže v prodloužení zvonila pardubická tyč, létalo se tam, zpátky a nakonec všechno dospělo k pardubickému trumfu a plzeňskému prokletí. Oba celky si nájezdovou koncovku užily počtvrté a oba pokračují ve své stoprocentní bilanci, Pardubice ve výhrách, Plzeň v porážkách.

Pardubice - Plzeň: Rozdílový nájezd proměnil Poulíček, 4:3

Celkově vás utkání muselo strhnout. Mělo náboj, kvalitní herní momenty, vysokou rychlost a velmi dobré brankáře Frodla se Svobodou. Ve formě je v plzeňském dresu Michal Bulíř, sedí mu, když pravidelně odehraje přes 20 minut. Pardubicemi se zase dál valí „Camarománie“, protože Kanaďan skóroval ve čtvrtém zápase po sobě. Dobré momenty by se daly vytahovat zhruba půl hodiny.

Do vedení se dostala Plzeň z kuriózní dvouminutové přesilovky 5 na 3. Jeden trest dostal Patrik Poulíček a druhý domácí kouč Král. Několikrát verdikt Pavla Hodka glosoval na lavičce směrem ke svým kolegům, že „to si dělá pr...“. Ale tady nehledejte důvod, proč Hodek přidal trest i jemu.

„Vysvětloval jsem mu to a on to není schopnej zvládnout? Ještě si ze mě dělá srandu?“ stěžoval si sudí pardubickému kapitánovi Jakubu Nakládalovi. „Přijel jsem ho napomenout, ale on to nebral vážně,“ dodal ještě Hodek, což bylo slyšet v přenosu ČT.

Čím si Král z rozhodčího vystřelil? „Vůbec netuším, co pan Hodek myslel. Srandu jsem si z něj určitě nedělal. Jen jsem reklamoval jasné zakázané uvolnění před tím faulem, puk vyletěl minimálně sedm metrů za červenou čárou.“ Dál nic rozvádět nechtěl: „Komentovat výkony rozhodčích se nemůže.“

Opatrnost se dá chápat, v únoru totiž dostal pokutu 10 tisíc korun, když po zápase s Hradcem pronesl: „Ale to hlavní, co rozhodlo, komentovat nemohu.“ Podle vedení extraligy se tahle věta vykládala tak, že se v den zápasu vyjadřoval k výkonu rozhodčích. Vyjádřil se, i když se vůbec nevyjádřil.

Chyba sudích ale nakonec jeho celku nahrála. Pardubice šly v posledních minutách za vyrovnáním s hodně velkým úsilím. Hráči Plzně odjížděli na lavičku v hlubokém předklonu, hráli hodně obětavě, ale tři body neubránili, 41 sekund před koncem poslal do prodloužení zápas Nakládal. Potíž jen byla, že v boji před brankou zasáhla hokejka Patrika Poulíčka do tváře Filipa Suchého.

Pardubice - Plzeň: Obrovský tlak nakonec skončil vyrovnávací brankou Nakládala, 3:3

