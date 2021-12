Budějovický Wilson? Obránce Štich hrál poprvé v útoku, rozdával hity

„Takový Tom Wilson,“ pousmál se kapitán Jiří Novotný. Gólově se ovšem v Třinci z Českých Budějovic neprosadil nikdo. Štich i tak pochvalu sklidil. „Šticháček je pro nás dobrý vzor,“ přitakal Novotný. „Sice nemá takové ofenzivní dovednosti jako ostatní, ale nahrazuje to pracovitostí. Každý by si z něj měl brát příklad, vedl si dobře, svou práci odvedl. Je to poctivý kluk, který dá do zápasu všechno.“

Že naskočí v útoku, se David Štich dozvěděl před cestou do Třince. „Hrál jsem tam poprvé v životě,“ usmívá se. „Trenéři za mnou přišli, že máme beků dost a chybí nám útočníci. Máme zraněné, Guli (Milan Gulaš) je distancovaný, tak se mě ptali, jestli to vlevo v útoku zvládnu. Řekl jsem, že jo. Ukázali mi, co a jak, hrál jsem jednoduše. Tak nějak to šlo.“

Na ledě strávil šest minut čistého času. Čtvrtá formace se ne vždy dostala na led, roli bral. „Čtvrtá lajna je od toho, aby týmu pomáhala. Aby si kluci jednou za čas odpočinuli, tak to musíme brát. Párkrát jsme se do útočného pásma dostali, bohužel z toho žádná vyložená šance nebyla. Ale snažili jsme se pracovat pro tým.“

Sám se nepouštěl do žádných složitých akcí. „Bylo to pro mě jiný,“ popisuje. „Nemusel jsem jezdit pozadu, nahazoval jsem si puky a forčekoval. Bylo to něco úplně jiného.“ Ukázal několik ostrých hitů, vedl si slušně, ještě i po zápase se dokonce lehce poštěkal s Aronem Chmielewskim. „To je moje hra,“ komentuje Štich. „Já říkal kolegům z útoku, že budu hrát jednoduše a tak to bylo. Prostě jsem si nahodil, nebo oni nahodili, a šli jsme forčekovat. Chtěli jsme být pro soupeře nepříjemní.“

Že by následoval „pohádkový“ příběh nedávného parťáka Ondřeje Slováčka? Ten coby obránce v Budějovicích taky zaskakoval v útoku, až se posunul k nečekanému angažmá ve finském Lukko Rauma. Nad tím se Štich jen pousmál.

„Byl tam jeden markantní rozdíl,“ připomenul. „Slovy hrál v mládí útočníka a pak ho nasadili do obrany. Předělali ho opačně, byl na hru v útoku zvyklý. Nevím, co mají trenéři v plánu se mnou. Jestli mě chtějí taky předělat? To uvidíme v dalších zápasech. Asi bude záležet na tom, v jakém počtu přijdeme na trénink a jak to s našimi útočníky bude.“

V Třinci ho spíš mrzelo, že vyšli střelecky naprázdno. „Nenašli jsme recept. Chtěli jsme hrát jednoduše do brány, tlačit se před gólmana, aby tam byl hráč a ztížili jsme mu to. Jenže jsme to nehráli, jak měli, a nevyšlo to. Z toho plyne, že jsme nedali gól.“