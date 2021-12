Sedmistovkař Zaťovič hecuje Zlín: Nad farmou Přerova musíme vyhrávat

Kolik jich ještě dostanete za kulatou stovku?

(úsměv) „Dokud mi bude držet zdraví a bude mě někdo chtít, chci hrát pořád.“

Teď při zranění Petra Holíka nastupujete v útoku s Michalem Křištofem. Je v tom vůbec nějaký rozdíl?

„Je to podobné. Nejsem hokejista, který by si furt něco říkal a vysvětloval. Hraju instinktem a přizpůsobím se hráčům, kteří jsou se mnou na ledě. Už spolu hrajeme druhý týden, víme o sobě. Cítím, kde se pohybuje.“

V závěru odvolal obránce soupeře Michal Plutnar vyloučení Martina Dočekala. Co říkáte na tohle gesto?

„Když viděl, že spadl sám, je to v pořádku. Jsme chlapi. Nebudeme si lhát do očí, když to viděla půlka stadionu. Patří mu díky a potlesk pro něj. Každý sport by měl být hlavně fair play a jsem rád, že se to děje.“

Děje se také to, že Kometa vyhrává. Co se změnilo?

„Nic se nezměnilo. Akorát jsme si furt pojmenovávali chyby. Pokaždé je udělal někdo jiný, a to rozhodovalo. V posledních pár zápasech jsme to zaplaťpánbůh odstranili a bodujeme. Je to super. Každý musí vědět, co má dělat a jakou pozici má v mančaftu. Musíme pracovat a plnit to, co máme.“

Přesto jste málem nechali Vary vyrovnat….

„Ke konci jsme zase dělali zbytečné chyby a ještě to bylo dramatické. Jsme rádi, že je to za tři body. Musíme se připravit na neděli a uhrát i ten další zápas před pauzou. Abychom se pořád posouvali tabulkou a práce během přestávky nás bavila. Až tady budeme posilovat a bruslit.“ (úsměv)

Pešoutův výběr vás v sezoně dvakrát porazil. Byla to motivace navíc?

„Říkali jsme si, že stačilo. Že hrajeme doma a musíme jim to vrátit. Je půlka sezony. Teď jsme nasbírali nějaké body, musíme si toho vážit.“

Hraje se proti Flekovi a spol. těžko?

„Je to hodně rozlítané. Člověk neví, odkud přijedou. Někdy jsou v místech, kde byste je nečekali. To je tím, jak bruslí. Furt rotují, napadají. Ale pokud zachováme chladnou hlavu, můžeme si to vyťukat z pásma a jezdit do přečíslení. Nějaké zkušenosti máme. Někdy to bylo vidět, ale úniky dva na jednoho nebo tři na jednoho jsme nezužitkovali.“

V neděli vás čeká další prestižní souboj, dorazí Zlín. Je to pro vás jako Přerováka derby?

„Já říkám, že Zlín je farma Přerova. Dělám si z kluků srandu. Hraju za Kometu a musíme tyhle novinářské derby se Zlínem a s Olomoucí vyhrávat.“

Aby vám to dvoumetrový kamarád Jakub Ferenc pozítří na ledě nevrátil….

„To může. Ale my musíme vyhrát.“ (úsměv)

