Novinky kolem stadionu Komety: V Brně se bourá, klub čeká na štempl

Se světovým šampionátem na jaře v roce 2024 to nevyšlo, pro všechny strany to byl krajně rizikový termín. Ovšem výstavba multifunkční haly v Brně v areálu výstaviště není ohrožena. Aktuálně se čeká na potvrzení, že jejím provozovatelem bude hokejová Kometa. V první polovině příštího roku by se už mělo kopnout do země a do tří let má být nový skvost města na světě.