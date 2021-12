Kašík z „farmy“ po show v Brně: Tým funguje, všichni chtějí vyhrávat

Brněnský vtipálek Martin Zaťovič posloužil svým pátečním výrokem o tom, že bere Zlín jako farmu svého rodného Přerova, jako skvělá motivace pro Berany a nedělní derby. „Velice mě mrzí, že jsme neudělali výhru. Hodilo by se to k tomu. Mlčeli jsme a chtěli mu to vrátit výsledkem,“ prohlásil brankář Libor Kašík, nejlepší hráč utkání, po porážce 1:2 v prodloužení.

Zlobili jste se na Zaťoviče ?

„Pokud jsme tedy farma Přerova, je bod skvělý a pro ně asi ostuda. (úsměv) Ale on spíš srandoval. V kabině nás to nerozhodilo. Spíš jsme mu to chtěli vrátit.“

Stáhli jste Kladno už na pět bodů. Co na to říkáte?

„Jsem za to strašně rád. Ale moc se nesmíme dívat, jak hrají ostatní týmy. Musíme je dostat pod tlak naší hrou a tím, že budeme úspěšní ve všech utkáních. Kometa nehraje jako před deseti zápasy, kdy to nebylo z její strany nic moc. Zase se dostává do formy. Tým má kvalitní. Po tom průběhu, když si to projedu zpětně, musím být s pokorou za bod šťastný. Byť mě zlobí druhý gól.“

Proč? Adam Zbořil byl u tyčky úplně volný…

„O tom hráči jsem věděl. Bohužel se udělala chyba. Vlado (Vladimir Mikašjonok) z toho byl úplně zdrcený. To vypovídá o tom, jak tým funguje. Všichni chtějí vyhrávat, i ti zahraniční hráči. Skvěle zapadli do týmu. Nebylo to o tom, že by se Vlado na něco vykašlal. Zakopl, to se občas stává. V té hře, kterou se prezentujeme poslední dobou, musíme pokračovat. A možná ještě trošičku líp. Když budeme takto bojovat, budeme sbírat body i s týmy, které jsou rozjeté jako Kometa.“

Cítíte se jako mužstvo silnější než na začátku sezony?

„Určitě. Cítím větší sebejistotu, důraz. Hráli jsme důsledně, nefaulovali a nedělali hlouposti. To rozhodlo. Musím kluky pochválit za to, jak bojujeme. Je půlka sezony a jsem rád, že třináctibodová ztráta, která mi nedávala spát, se trošku zúžila. Je to o něco lepší. Teď máme týden na to, abychom zase zamakali.“

Pochválíte zahraniční akvizice?

„Nechci nic zakřiknout. Posily jsou mladší ročníky, hrají o svoje jméno. O to víc možná budou drápat. Mají na to ideální podmínky. Extraliga je kvalitní soutěž. Jsem s nimi spokojený. Jsem rád, že bojují a není jim to jedno.“

