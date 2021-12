Jandač k Pešánovi: Je to čertovo kolečko. Nájezdová bída Sparty trvá

Nejsou to nájezdy, ale trestná střílení. Pro Spartu jsou totiž za trest. Popáté v sezoně došli Pražané v utkání až k poslední instanci individuální disciplíny. A počtvrté ji nezvládli. V neděli je v O2 areně vyučila Olomouc. „Nedokážu si to vysvětlit, je to zakleté,“ kroutil hlavou po prohře 3:4 v nájezdech trenér Josef Jandač. Vyjádřil se taky ke konfliktu mezi klubem a národním týmem.

Dlouho to vypadalo, že góly budou dávat pouze hráči od písmena B. Za Spartu se dvakrát trefil Jan Buchtele , za hosty se prosadili Jan Bambula a Vilém Burian. A jakoby to předznamenalo béčkový výkon rudého obra, který skomírá na osmém místě tabulky.

Nechybělo moc a v neděli odkulhal úplně bez bodu. Olomouc mířila za plnotučnou výhrou, ještě v poslední minutě vedla 3:2, pak ale 24 sekund před třetím gongem srovnal při hře bez gólmana Tomáš Pavelka, který propálil hromadu těl a puk zastavila až síť.

Svižné prodloužení nabídlo spoustu akce, všechny šance domácích ale lapil skvěle chytající Jan Lukáš. „Byl fantastický, jako obvykle. Jsem rád, že jsme mu to konečně trochu vrátili a pomohli mu k výhře,“ chválil parťáka Jan Káňa. Právě on rozhodl následné nájezdy. Dvakrát se rozjel na Matěje Machovského , dvakrát neomylně skóroval.

Zhruba od poloviny třetí třetiny přitom na ledě chyběl. „Měl jsem nějaké drobné zranění, ale věřil jsem si. Kdybych se cítil zle, tak tam ani nelezu. Při prvním nájezdu jsem věděl, co udělám. Při tom druhém jsem si počkal, roztáhl si ho, a když jsem viděl díru mezi nohama, tak jsem mu to tam poslal,“ popsal vítězný blafák.

Naopak Pražanům situace střelec versus gólman těžce nejdou. Nájezdy prohráli v sezoně už počtvrté z pěti pokusů. Jejich útočné trojky přitom kypí talentem a šikovností. „Nevím, jak to vysvětlit. Tentokrát jsme zkusili vyměnit některé hráče, ani to ale moc nepomohlo. Trefil se jen Buchta. Je to nějaké zakleté, neumím na to moc odpovědět,“ vrtěl hlavou kouč Josef Jandač .

S výkonem spokojený nebyl. Jeho tým důležité utkání nezvládl. „Nejezdilo nám to. Věděli jsme, že nás čeká urputný zápas, což se potvrdilo. Špatně jsme reagovali na některé situace, nebyl to výkon, jaký bychom si představili.“

Hlavní problémy? Spousta zahozených šancí a nedůraz kolem vlastní klece. „Produktivitu bych ale úplně neřešil, my ty góly totiž stejně pořád dáváme. Mohli bychom jich dávat víc, problém vidím v tom, že hodně inkasujeme. Prostor před brankou nemáme rozebraný, nejsme tam pospolu. Obranu řešíme furt, snad nějakou cestu najdeme,“ přidal Jandač.

Po minulém uválčeném vítězství v Hradci si hráči přáli získat i poslední duel před repre pauzou. Nepovedlo se. „Dýchalo by se nám líp, kdybychom to zvládli. V tabulce bychom si pojistili nějaké místo, teď se zase musíme dívat pod sebe. Není to příjemné,“ dodal Buchtele, kterého dvě branky pranic netěšily.

Spartě teď dva zkušení borci Michal Řepík a Vladimír Sobotka zmizí s národním týmem na ruský Channel One Cup. Vedení reprezentace nevyšlo klubu, který hraje v úterý ve Švédsku odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů, vstříc a hráče na ani jeden zápas turnaje neuvolnilo. Pražané k tomu vydali rozhořčené stanovisko, v němž se brání, aby se jejich hráči stali rukojmími reprezentace.

V pozici národního kouče podobné problémy řešil i Jandač. „Já tomu říkám čertovo kolečko, je to pořád stejné. Nechci se k tomu moc vyjadřovat. Byl jsem v té pozici taky. Taky jsem několikrát řešil kolizi s Ligou mistrů, volali mi manažeři i majitelé klubů. V tomhle směru to není jednoduché, nároďák si chce vybrat hráče pro olympiádu, kdyby nemohli ti z NHL. Já jsem se na to ale ohledy snažil brát,“ odpověděl trenér.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:31. Buchtele, 26:44. Buchtele, 59:36. T. Pavelka Hosté: 03:03. Bambula, 33:43. Burian, 42:49. Nahodil, . J. Káňa Sestavy Domácí: Machovský (Salák) – Matuškin, M. Jandus, A. Polášek (A), Mikliš, Radek Jeřábek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák – Buchtele, Sobotka (A), Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – M. Forman, J. Konečný, Z. Doležal – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Lukáš (Mokry) – Ondrušek (C), T. Černý, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Klimek, J. Knotek (A), Kusko – Strapáč, P. Kolouch, Michal Kunc – Burian, Nahodil, Bambula – Navrátil. Rozhodčí Horák, Hejduk – Ondráček, Hynek. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 1 000. diváků

