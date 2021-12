Forma v extralize: Zlínu stačí dietní hokej. Přišel čas na magii v Kladně?

Kladenský kapitán Tomáš Plekanec po porážce Rytířů s mladým spoluhráčem Jaromírem Pytlíkem • FOTO: ČTK / Hájek Ondřej Byť v pondělí oficiálně odstartovala druhá reprezentační přestávka, není nad to se zpětně ohlédnout za uplynulým hracím týdnem Tipsport extraligy. Po 32. kole je zřejmé, že Vítkovice prochází Stezku odvahy bez strachu. Liberci na uhašení požáru nestačil ani škaredý svetr kouče Augusty či poptávka po tom, kde sakra je Honza Káňa. V článku iSport.cz si projděte týdenní žebříček deníku Sport, ve kterém s nadsázkou komentuje výkony všech extraligových týmů.

1. Vítkovice +8 Je načase začít pomalu chystat omluvný dopis. Vítkovice? U dna tabulky, budou mít co dělat, aby urvaly dvanáctku v play off. Realita? Pátý flek a dotírání na čtyřku. Extraligovou Stezku odvahy prochází bez strachu. SESTŘIH: Vítkovice - Karlovy Vary 6:1. Démon Lakatoš (1+3) řídil demolici Energie

2. Pardubice -1 Jako když necháte psa pár dnů hladovět. Pak ho vypustíte, a on trhá všechno, co se mu mihne kolem tlamy. Tak nějak působí případ Anthonyho Camary. Sestoupil z tribuny. Šest zápasů, devět bodů. Naposledy rvačka. Mladá Boleslav - Pardubice: Rukavice dolů! Camara v pěstním souboji porazil Jánošíka

3. Kometa 0 Nejdřív měla nová brněnská stodola stát 1,5 miliardy. Pak dvě a půl miliardy. Teď vychází odhad na zhruba 4 miliardy korun. Na gáže naštěstí zatím v kase zbývá. Snad bude i na prémie, z Komety se stává stroj na výhry.

4. Zlín +4 Na béčko Přerova to nebyl vůbec zlý týden! Dva zápasy, čtyři body. V pozici Beranů mají cenu zlata. Stačil jim k tomu dietní hokej. Na celkových pět gólů potřeboval 36 střel.

5. Plzeň -3 Když nevíš co s pukem, tak co? No přece vystřel! Peter Čerešňák se tím řídil. Zpoza červené čáry nachytal gólmana Třince a trefil výhru. Ondřej Kacetl mu před přestupem do Kazaně připravil krásný dárek. Třinec - Plzeň: Kacetl neudržel nahození Čerešňáka z dálky, 2:3

6. Sparta -1 V KHL se to CSKA skvěle osvědčilo. Když hraje prodloužení tři na tři, tak ve chvíli, kdy má puk na holi, odvolá gólmana. Už dvakrát jim to vyšlo. Sparto, zkus to taky! Vždyť stejně víš, že v nájezdech padneš.

7. Mladá Boleslav +8 Ve třiceti utkáních dali o 39 gólů méně než Sparta. V bodech mají ale o dva více. Úsporný hokej na jistotu vzadu zabírá, stejně by to ale chtělo v ofenzivní produkci přidat.

8. Liberec -1 Nejdřív porazíte rozjeté Vítkovice, navážete výhrou nad Hradcem. No, a pak vás bez mrknutí oka Litvínov poleje petrolejem a zapálí. Na uhašení požáru nestačil ani škaredý svetr kouče Augusty z nehořlavého vlákna. Litvínov - Liberec: Bídnou rozehrávku hostů potrestal v oslabení Strejček, 1:0

9. České Budějovice +4 A když nemáte máslo, tak tam dejte heru. V Motoru se tímhle řídí a vychází jim to. Nedávno dali do útoku beka Slováčka, teď je ve Finsku. Posledně šel do ofenzivy David Štich. Tak schválně, kdy se ozve Skandinávie?

10. Olomouc +1 Angličtí fanoušci se před olympiádou v roce 2012 ptali: Where is Beckham? Where the fu*k is Beckham?! My se teď před Channel One Cupem tážeme: Kde je Káňa? Kde je sakra Honza Káňa?!

11. Litvínov -1 Nové koště dobře me… no, zatím trochu vynechává. Verva se pod Vladimírem Růžičkou zvedla. Výkony jsou ale jako na horské dráze. V uplynulém týdnu Litvínov dával chudým (Zlín) a bral chudnoucím (Liberec).

12. Třinec -6 Je to téměř dvacet let od legendárního gólu, který na ZOH v Salt Lake City inkasoval Švéd Tommy Salo. Blížící se výročí připomněl nešťastník Kacetl. Sala pak stíhaly deprese. Tak Ondřeji, hlavu vzhůru! SESTŘIH: Třinec - Plzeň, 2:3. Kacetlova minela v závěru zápasu stála body pro jeho tým

13. Mountfield HK -9 Hledáte takzvanou reklamu na hokej? Z aktuálního ročníku to určitě byl duel mezi Hradcem a Spartou. Góly, emoce, spousta šarvátek a přestřelek. Chybělo už jen, aby vášnivý lovec Miroslav Schön vytáhl svou flintu.

14. Kladno -2 Bilbo Pytlík byl prvním hobitem, který se dobrovolně vzdal Prstenu moci. Jeden takový by se teď hodil i Jaromíru Pytlíkovi s čarodějem Gandalfem alias Jaromírem Jágrem. Dno se blíží. Přichází čas na magii? České Budějovice - Kladno: Pytlík se protáhl obranou a trefil se poprvé po návratu do extraligy, 2:1