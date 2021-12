Konrád je po vážném zranění zpátky! Malý krůček, prohlásil po výhře

Až ve 34. kole hokejové extraligy si premiérový start v sezoně připsal brankář Olomouce Branislav Konrád. Slovenský reprezentant se na začátku září v přípravném zápase proti Hradci Králové vážně zranil a až do čtvrtka byl mimo hru. V Českých Budějovicích se vrátil do sestavy Hanáků a velmi dobrým výkonem se podílel na výhře hostů 3:1.

„Z celkového pohledu bylo těžké se zase po takové době postavit do ostrého zápasu. Fyzicky jsem ale čekal, že to bude horší. Teď se cítím uvolněně. Kluci ve třetí třetině nepřipustili velký tlak a padali do střel, takže mi hodně pomohli,“ uvedl Konrád na klubovém webu.

Čtyřiatřicetiletý gólman utrpěl v přípravě po zásahu bruslí vážné zranění krku, musel na operaci a na několik měsíců vypadl ze hry. Nejprve sledoval zápasy v televizi, poté z tribuny a začal se připravovat s týmem. V úterý již kryl ze střídačky záda Janu Lukášovi a ve čtvrtek poprvé nastoupil, i když podle jeho slov není jeho stav stoprocentní.

„Bylo to dlouhé čekání. Ještě je přede mnou hodně práce, jelikož stále musím chodit na rehabilitace a uvidíme, jak se to bude regenerovat. Tohle je takový malý krůček a věřím, že se to bude, zejména tedy po psychické stránce, jen a jen zlepšovat,“ uvedl slovenský gólman, který působí v Olomouci od roku 2015.

V Českých Budějovicích si připsal 30 úspěšných zákroků a zlikvidoval i trestné střílení kapitána Motoru Milana Gulaše. I díky Konrádovi Olomouc naplno bodovala po čtyřech zápasech.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:58. Abdul Hosté: 00:41. David Krejčí, 27:35. Kusko, 59:13. J. Káňa Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Šenkeřík, Piskáček (A), Bindulis, Bučko, Štencel, Vráblík, Remta – Holec, Pech (A), Gulaš (C) – Vondrka, J. Ondráček, Valský – Abdul, J. Novotný, Z. Doležal – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček. Hosté: Konrád (Lukáš) – M. Hlaváč, T. Černý, Švrček (C), A. Rutar, Řezníček, L. Mareš – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Kusko, J. Knotek (A), Klimek – Strapáč, P. Kolouch, Bambula – Burian, Nahodil, Michal Kunc – Navrátil. Rozhodčí Šír, Sýkora – Gebauer, Hlavatý Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 33 22 2 4 5 107:64 74 2. Mountfield 32 17 6 2 7 106:71 65 3. Pardubice 32 15 7 3 7 106:81 62 4. Plzeň 33 16 3 5 9 105:89 59 5. M. Boleslav 32 14 3 3 12 73:76 51 6. Brno 32 12 6 2 12 92:88 50 7. Vítkovice 31 13 3 4 11 70:74 49 8. Sparta 32 10 5 5 12 115:105 45 9. Liberec 31 12 2 5 12 69:83 45 10. Č. Budějovice 31 13 1 3 14 86:88 44 11. Olomouc 31 11 5 1 14 75:88 44 12. Litvínov 31 12 1 3 15 83:92 41 13. K. Vary 32 11 1 3 17 91:94 38 14. Kladno 31 5 3 4 19 76:118 25 15. Zlín 32 4 3 4 21 60:103 22 Generali Play-off

