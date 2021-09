Konráda zasáhl nůž brusle do krku, je po operaci. Pořadatelé nepochybili

V olomoucké „plecharéně“ se šlo v pátek ráno normálně do práce. Atmosféra na tréninku extraligového áčka však nebyla standardní. To fakt ne. Každý měl v hlavě vážný úraz gólmana Branislava Konráda, dlouholeté hvězdy Mory. Bez nadsázky, tady šlo o život.

Na stadionu nebyla přítomna sanitka s lékařským personálem, což v přípravných duelech není povinnost. „Přijela do dvou minut, první pomoc poskytl přítomný lékař. Ten tam být musí. A byl,“ popsal ředitel extraligy Josef Řezníček. Pořadatelé se tedy nijak neprovinili.

Samotný Řezníček, jenž na Hané působil jako hráč a přispěl v roce 1994 k jedinému titulu, se hned spojil se zástupci klubu a zjišťoval, co přesně se stalo. „Okamžitě jsme to řešili,“ popsal. „Nikdy jsem nic takového nezažil a nechci zažít,“ přiznal.

Jak se to celé seběhlo? Běžela 53. minuta. Olomouc za stavu 1:3 mířila k osmé porážce během léta, protivník z Hradce Králové k osmému triumfu. Potud vše v normálu. Pak ale přišel střet před bránou, útočník hostů Petr Koukal spadl do brankoviště a nůž jeho brusle přejel Konrádovi po krku. Třiatřicetiletý Slovák cítil, že je zle.

Okamžitě zasprintoval na střídačku a tam se zhroutil. Stadion oněměl. Lékařská služba šla do akce, záhy dorazila sanitka z nedaleké nemocnice. „Tohle nikdy nechcete vidět. Byla to černá můra pro všechny zúčastněné,“ ulevil si trenér Zdeněk Moták, jenž po této události nemohl usnout. Na zklidnění si dopřál kapku alkoholu, jinak by snad nezabral. „Bylo to neúmyslné, v souboji,“ nevinil Koukala.

V šoku byli i hráči Hradce. V první řadě sledovali s velkými obavami, jaký je Konrádův stav. Postupně mezi sebou řešili absenci sanitky na utkání. „Díkybohu je Konrád v pohodě. Koukyho srazili do branky a celý to skončilo tak nešťastně, že brankáře řízl nožem do krku. Ale absolutně nechápu, že na zápase nebyla záchranka, jen jeden starší doktor. Vyloženě jsem z toho nasranej,“ řekl Sportu jeden z hráčů Mountfieldu. „Představte si, co by se asi stalo, kdyby ho zasáhla brusle jen trochu jinak. Prostě jen vidíte, jak se na to Olomouc vykašlala, je to děsný,“ zuřil.

Záznam duelu existuje, byť první informace hovořily o tom, že ho pořadatelský klub nenatáčel. „Ta situace je vidět z dálky. To je dobře,“ poznamenal Moták.

V tuhle chvíli není jasné, jak dlouho bude slovenský reprezentant a účastník posledního mistrovství světa v Rize svému týmu chybět. Každopádně, za týden se opravdu do výstroje neobleče. Proto hanácký klub, který se těšil na výjimečnou sezonu s hvězdnou posilou Davidem Krejčím , okamžitě rozjel jednání o příchodu nového brankáře.

„Vůbec nevíme, kdy se Braňo vrátí. Je to hrozně čerstvé, nové. Musíme přemýšlet o možnostech, alternativách. Je to pro nás komplikace a sportovně velká ztráta,“ shrnul Moták absenci klíčového muže sestavy, jenž podle informací iSport.cz ještě v noci na pátek podstoupil operační zákrok.

Na post jedničky Mory se nyní posunul Jan Lukáš (28), jenž má v extralize odchytáno 124 zápasů. Dvojkou je sedmnáctiletý talent Jan Špunar, účastník nedávného Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi.

