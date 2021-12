Jágr popichoval Plekance: Řekni jim, že mají dávat pohádky, ne horory!

Po šesti zápasech se hokejoví Rytíři mohli jít potěšit s fanoušky na děkovačku. I díky dvěma bodům nestárnoucího Jaromíra Jágra (1+1) porazili Litvínov 3:2 v prodloužení. „Každý bod je ohromně důležitý, i když to není úplně pohledný,“ vykládal kapitán Tomáš Plekanec. Jágr pokračoval v duchu posledních utkání, z rozhovoru se omluvil. Parťákovi „Plekymu“ ale stihl poradit, co má říct…

Vánoční zápas přinesl výhru, na kterou Kladno čekalo od 30. listopadu. Odnesl to Litvínov, jenž také neprožívá zrovna ideální herní období. Stejně jako Rytíři. I když ti mohli být po nervózní partii o něco spokojenější. „Musíme se ale pořád zlepšovat,“ reagoval kladenský kapitán Tomáš Plekanec .

Je to pro vás vzpruha, že jste přerušili sérii šesti porážek?

„Potřebovali bychom víc těch vzpruh. Ale zaplaťpánbůh za tu dnešní. Dva body bereme, i když hra není ideální. Jsme ve fázi, když každý bod je hrozně důležitý. i když to není úplně pohledný. Bereme dva body.“

Bylo to hodně vydřené. Ale o to je to cennější?

„Takovou vůli musíme ukazovat celou sezonu. Bohužel se nám to nedaří a není to ono. Ve spoustě oblastí se musíme zlepšovat, jestli se chceme zachránit. Musíme hrát líp. Jsou věci, které musíme začít dělat. Když ne, tak se jako tým ani organizace nezlepšíme a budeme to plácat jako doteď.“

O to víc vás bolel nedávaný devítigólový nářez od Hradce?

„Už jsem zapomněl, ani nevím, kolik to bylo…“

Co vám stihl říct Jaromír Jágr předtím, než jste dělal živý televizní rozhovor? Mluvil něco o hororu…

„Říkal, aby už nás nedávali do televize. Že v ní mají být o Vánocích pohádky, ne horory. (smích) Něco takového povídal.“

Kladno - Litvínov: Jágr propašoval puk mezi betony Godla a srovnal skóre, 1:1

Ale jeho návrat do sestavy pomohl, ne?

„Jo, je pořád platný v některých věcech na ledě, dneska to ukázal při druhém gólu, kdy je silný na puku, je těžké ho odstavit. Zbytek už je na nás.“

Je s ním v sestavě celý tým sebevědomější?

„My na to až tolik nekoukáme. Víme, že když se cítí dobře, hraje. Když ne, nehraje. Spíš pro druhý tým je to faktor. Když je na ledě Jágr, dávají si na něj pořád pozor a Jarda uvolňuje prostor pro druhé hráče. Takže spíš v tomhle je to důležitý. Nemyslím si, že kluci u nás hrají jinak, jestli Džegr hraje, nebo ne.“ (kolem znovu prochází Jágr a křičí: Pleky, hlavně neprozraď naši taktiku! Plekanec odpovídá s úsměvem: My žádnou přece nemáme, ne?)

Zase jste hráli hodně oslabení…

„Kdybychom jich tolik neměli, měli bychom větší šanci získávat body. Ale bohužel… Je to znát. Chybí nám spoustu hráčů, taháme kluky z druhé ligy, není to jednoduché.“

Zlín vás začal v poslední době stahovat, myslíte si, že hlavně mladší spoluhráči z toho jsou nervózní?

„To nevím, to se musíte zeptat jich. My spíš koukáme na sebe, abychom sbírali body a doufali, že to nějak ukopeme. Hlavně se musíme zlepšovat. Když to budeme dělat, body budeme získávat a budeme v pohodě.“

Co máte na mysli? Co musíte zlepšit?

„Všechno.“

Je pro vás částečná úleva, že Zlín prohrál s Hradcem?

„Pořád je před námi strašně moc zápasů. Takže na to odpovídám pořád stejně. Oni stahují, pak my zase odskočíme o pár bodů… My se hlavně musíme soustředit, abychom se zlepšili. Když některé věci nebudeme dělat, tak na body přemýšlet nemůžeme. V zápasech je vidět, že když nějakou dobu děláme, co máme, tak to funguje. Musíme si ale uvědomit, že to musíme předvádět pořád. Nejenom pět minut.“

Kladno - Litvínov: Po samostatné akci Filip rozhoduje utkání ve prospěch domácích, 3:2pp

SESTŘIH: Kladno - Vítkovice 3:2p. Rytíři prolomili sérii porážek, zazářil Jágr 1+1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:29. Jágr, 47:32. Zikmund, 63:34. Filip Hosté: 28:56. Estephan, 53:09. Irving Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Veber, Kehar, Baránek, K. Wood, Zelingr, J. Suchánek (A), Funk – Zikmund, Plekanec (C), Hlava – Jágr, Filip, Pytlík – Račuk, A. Kubík, Melka – Routa, M. Indrák, M. Beran. Hosté: Godla (Zajíček) – Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, Strejček, Hrbas, D. Kolář – P. Zdráhal, Estephan, M. Chalupa – Jarůšek, V. Hübl (C), P. Straka (A) – F. Lukeš (A), Sukeľ, Kudrna – P. Svoboda, Gerhát, Zygmunt. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Frodl, Komárek Stadion ROCKNET Aréna, Chomutov Návštěva 1000 diváků

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE