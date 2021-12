Krejčí: České Vánoce jsem si moc užil. Klukům na dvacítkách držím palce

Z 0:2 na 3:2 po nájezdech – docela fajn povánoční dáreček, že?

„Hlavní je výhra, důležité je držet si náskok na týmy, co jsou za námi v tabulce. I dva body jsou příjemné, zvlášť po takovém vývoji. Paradoxně si však myslím, že jsme mohli mít i více bodů, protože jsme hráli docela dobře. Měli jsme šance, ale spadlo nám to tam až v závěru. Ve třetí třetině jsme změnili založení útoku, napadání a mohli jsme vyhrát i v základní hrací době.“

Na druhou stranu, do defenzivy Karlových Varů se za stavu 0:2 těžko dostávalo...

„Ti dva jejich kluci (Jakub Flek a Tomáš Rachůnek) to udělali dvakrát fakt hezky. Hráli pak nepříjemný hokej, bylo těžké se proti nim prosadit. Nicméně pak jsme zrychlili a drželi se na puku.“

Díky tomu jste se trefil minutu před koncem?

„Se štěstím to tam padlo. Celý zápas jsem měl dost šancí, věřil jsem, že když budu i nadále pálit a tlačit se do brány, tak to přijde. Bohužel to nebylo dřív.“

V nájezdu však přišlo repete takzvaným ruským blafákem. Co vás k tomu vedlo?

„Na tréninku to zkouším docela často, ale je pravda, že v nájezdech jsem to udělal asi úplně poprvé. Byl to gól, takže jsem se rozhodl správně.“ (úsměv)

Co říkáte na druhou výhru v řadě pro brankáře Branislava Konráda?

„Už v Českých Budějovicích chytal výborně, vyhrál nám zápas. Tentokrát taky, i když bohužel na začátku dostal dva góly, kde jsme mu moc nepomohli. Tam byl bez šance. Jinak je vidět, že je to velký gólman. Nic si z těch branek nedělal, po zbytek zápasu nás zase držel. Klobouk dolů, v jakém stylu se po zranění vrátil.“

Jak jste si užil české Vánoce?

„Bylo to super! Byli jsme s celou rodinou u rodičů ve Šternberku, kde jsme si to moc užili. Pod stromečkem bylo strašně moc dárků pro děcka, přidal se k nám synovec od bráchy a fakt to bylo fajn. Dobře jsme se najedli, pobavili. A pětadvacátého jsme si u nás doma udělali ještě Vánoce po americku.“

Začíná mistrovství světa dvacítek, věříte českým mladíkům?

„Doufám, že nějaký úspěch udělají, budu jim moc fandit. Trošku mě mrzí, že jsou jejich zápasy takhle pozdě. My hrajeme dost často, je třeba odpočívat, takže asi moc koukat nebudu, ale dobře vím, jak jsou dvacítky prestižní. Klukům držím palce, na soupisce jsem viděl dobré hráče, tak snad něco urvou.“

