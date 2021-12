Čihák ostře k Jankově trestu: Český hokej jde do pr***e, jsme úplně na dně

Tři body ze Zlína za výhru 5:2? Bezva, bereme. Ale radši se neptejte na osmizápasový trest pro obránce Bohumila Janka za zákrok na kladenského Ondřeje Machalu. No, už se stalo…A hradecký kouč Ladislav Čihák svůj názor na dotaz iSport.cz ze sebe upřímně vysypal. „Český hokej jde s prominutím do pr***e a my se šťouráme v tomhle. Za mě je to krajní nesmysl, špatné rozhodnutí,“ zvyšoval hlas Čihák.

Stopka pro Bohumila Janka na osm zápasů? To v Hradci Králové nemůžou vydýchat. Ve Zlíně si bez elitního obránce poradili a musí i v dalších partiích. „Bohouš je defenzivní, tvrdý bek. Všichni to víme. A hlavně je to férový bek,“ zdůraznil trenér Ladislav Čihák, na jehož stranu se postavil i jeho protějšek Luboš Jenáček. „Bylo to zepředu, hráč odehrál kotouč a odehrál čistý strom. Za našich dob by to ani nebyl faul,“ řekl kouč Beranů.

Kladno - Mountfield HK: Jank hodně nepříjemně trefil Machalu, ten skončil na nosítkách

Vedení Mountfieldu HK podalo proti rozhodnutí disciplinární komise odpor. Absolutně nesouhlasí s výší trestu. Nebere žádný, neboť se prý Jank nijak neprovinil. „Hokej se vyvíjí někam, kam vůbec nemá,“ láteřil Čihák, podle jehož informací hrál Machala se žvýkačkou v ústech. „Nemám to potvrzené. Ale jestli to tak bylo, je to vtip,“ kroutil naštvaně hlavou. „Pořád by to měl být tvrdý, chlapský sport. Hráč zodpovídá i za to, že je na souboj připravený,“ podotkl Jenáček.

Zlínský kouč upozornil na to, že daleko nebezpečnější jsou fauly zezadu, krosčeky na mantinel. „Kolikrát je to oceněné dvěma minutami, maximálně trestem do konce utkání. A dál to nikdo neřeší,“ uvedl. Čiháka slova kolegy potěšila. Stejně jako názory expertů v televizi. „Pro mě je to nepochopitelný trest. Vůbec nevím, co k tomu komisi vedlo. Nebyl tam ani mrtvý úhel. Pokud by byl z naší strany faul, byl bych první, kdo by ho přiznal,“ ujišťoval.

Devětadvacetiletý obránce bude dlouho stát, udržuje se jen v tréninkovém režimu. „Strašně ho sere, že nemůže hrát. Letos má skvělou sezonu, dal i nějaké góly a velice dobře plní defenzivní práci. Ten kluk dělá, co má a je za to trestaný?,“ ptal se naštvaně Čihák. „Pojďme si jednou provždy říct, že jsme definitivně na dně a pojďme s českým hokejem sportovně něco dělat. Přestaňme si hájit svůj píseček. Nelíbí se mi to. Je to tragédie,“ dodal.

SESTŘIH: Zlín - Mountfield HK 2:5. Poslední Berani další body nepřidali. Góly přišly pozdě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:15. Michasjonok, 52:44. Kubiš Hosté: 11:56. Oksanen, 13:29. Lalancette, 19:19. Kevin Klíma, 22:58. Smoleňák, 51:11. R. Pilař Sestavy Domácí: Kašík (21. Huf) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), Žižka, Ferenc, M. Novotný – Kubiš (C), Honejsek, Mallet – Zabusovs, R. Veselý, Michasjonok – Frömel, P. Sedláček (A), Vopelka – O. Flynn, Karafiát, Fryšara. Hosté: Š. Lukeš (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Šalda, McCormack – Smoleňák (C), Lalancette, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Lamper, Lev (A), Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal, Orsava – Štohanzl. Rozhodčí Pešina, Pilný – Hynek, Ganger Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Mountfield HK Vše o klubu ZDE