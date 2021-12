Holaň s Vítkovicemi najel na bodovou vlnu: Ale pořád mám scvaknutý zadek

Na Vítkovicích vyloženě vidíte rukopis Miloše Holaně. Jako hráč býval ofenzivní démon, bek, který si hodně věří, někdy riskuje a vychází mu to. Sbíral body, lámal zápasy. Jako trenér chce, aby jeho tým měl zapečetěná zadní vrata, má rád hodně tvrdou hru. Aktuálně mají Vítkovice hodně slušné období, bodují už 12 zápasů v řadě, naposledy vyhrály v Pardubicích 3:2 po nájezdech, když musely mazat manko 0:2.

Kde podle vás je největší síla Vítkovic, že bodová kalukačka teď stále přičítá?

„Všechno je postavené od obrany, od gólmana, který chytá výborně. Ke každému soupeři máme respekt, pokoru. Pořád máme nějaké zraněné, dlouho jsme už nebyli kompletní, je obdivuhodné, jak hráči jedou. Přesto máme teď dobré období a nechtěli bychom ho nijak pokazit. Ale abych řekl pravdu, ani moc nechci, aby hráči vnímali, že máme nějakou šňůru.“

Nechcete?

„Ne, radši o tom ani na žádné poradě nemluvím. Jedeme klasicky zápas od... Vlastně ani ne zápas od zápasu, spíš minutu po minutě a třetinu po třetině. Sezona je pořád ještě dlouhá. Nesu si v sobě, kolik bodů by nám mělo stačit a na co, nikomu to neříkám. Pořád mám scvaknutý zadek, znám situace, kdy tři čtyři zápasy prohrajete a všechno se úplně vymění. Ale nebudu lhát, je hodně příjemné, když vnímám, jak je mužstvo nastartované.“

Aktuální bodová série Vítkovic 19. 11. Sparta 3:2 21. 11. Plzeň 2:3p 24. 11. Olomouc 5:3 26. 11. Kometa 3:2 28. 11. Litvínov 4:3p 30. 11. Motor 4:2 3. 12. Mountfield 1:2p 5. 12. Liberec 3:4p 8. 12. Třinec 3:1 12. 12. K. Vary 6:1 23. 12. Zlín 1:2p 26. 12. Pardubice 2:1n

A taky jste určitě i lepší než se čekalo. Málokdo tušil, že Vítkovice dovedou porážet Třinec nebo Kometu a budou se rvát o páté místo.

„Tohle zahřeje hodně. Hráči prognózy vnímají, čtou je. Do sezony jsme šli s tím, že devět zápasů z deseti nás čekalo venku. Z toho prostě sevřený zadek máte, ale my stejně uhráli spoustu bodů. Tady je potřeba zmínit změny v mužstvu, které byly jedině ku prospěchu. Upřímně, nečekali jsme, že Aleš Stezka přechytá Daniela Dolejše. Přípravu jsme začínali s tím, že oba čeká stejná pozice a spíš si říkali, že jedničku pro sebe urve Dan. Ale Alda si o to řekl. Nastal moment, kdy jsme na něj vsadili a zatím mu forma drží. Je to skromný kluk, maká, nelétá v oblacích a mužstvo by mu to ani nedovolilo. Vyšel příchod Tobiase Lindberga a velká změna nastala, když se oživil do útoku Laky (Dominik Lakatoš).“

Ve Finsku se neprosadil, po 13 zápasech ve Vítkovicích má 15 bodů (8+7). Věřil jste, že se hned u vás rozjede?

„Oživil svojí přítomností i tréninky. On je prostě grázl, který dovede mužstvo zlikvidovat, nebo ho vytáhnout. U nás platila druhá možnost, měli jsme hodně zápasů, kdy se prohrávalo o gól. Najednou přišel Laky, začal dávat góly a mužstvo si začalo věřit. Buďme rádi, že to tak je, nicméně nemusí to platit vždycky. V hlavě pořád mám, že je lepší si dávat postupné cíle.“

Na Vítkovicích je vidět váš rukopis, tým hraje tvrdě a zodpovědně dozadu. Jste spokojený, že je vidět „holaňovský hokej“?

„Chtěl bych, aby to tak bylo. Pokud nemáme tým plný špílmachrů, jako mají třeba Pardubice, je důležité hrát jinak. Podívejte se na kanadské bodování, kam jim nahoru může vystřelit šest, sedm útočníků. My takové nemáme. Ale pokud trenér najde jiný způsob, jak zvládat zápasy, máte vyhráno.“

Takže už máte?

„Ještě nevím. Zvolili jsme tenhle způsob hry a kluci mu věří. Zase je to často o gól, o dva, ale už častěji je to s výhrou pro nás. Pomalinku to jde nahoru. Ale co mě trápí, jsou přesilovky, je to slabé. Na začátku to s Lakym chvíli šlo, ale soupeř to přečte, postaví k němu hráče a my hledáme druhou variantu. To je třeba Solovjov, který je dalším z hráčů, kteří teď dorazili. Velký chlap, ofenzivní bek s dobrou střelou... Ale vypadl na měsíc a půl. Teď je zpátky, jen se musí do toho dostat. Takže když se vrátím zpátky, jsem zastáncem našeho současného hokeje, protože na něj mám hráče, jaké mám.“

A pořád platí, že hráčům šlapete na krk, i když se teď třeba daří?

„Jak kdy, jak kdy. Snažím se rozeznat, kdy je lepší ubrat. Mám kolem sebe skvělé spolupracovníky, výborný realizační tým, pomáháme si všichni, plus zkušené borce, kteří řídí kabinu. Vztah hráče a trenéra se určitě za poslední roky změnil. Určitě ne tak, že by si říkali, co se bude trénovat. Teď bych už asi ani nemluvil o přísnosti trenéra, jako spíš o důslednosti na herní detaily. Důsledný se snažím být pořád.“

V čem třeba při posledním zápase v Pardubicích, kde jste otáčeli z 0:2?

„Nechtěli jsme pinčovat (napadat). Jeden obránce to udělal (Stehlík), dostali jsme první gól a šel ze sestavy ven. Nechci, aby se hráči báli, že udělají chybu. Ale pokud neplníte jasně dané věci, které vás mohou stát výsledek? Musíte pocítit, že jste neposlechli plán a bude to mít nějaký důsledek.“

Pomáhá v důslednosti Roman Polák?

„Jasně, on je hráč, který tvrdí muziku. Na něj je vzadu spoleh, řídí i kabinu. On je osobnost, každý ho respektuje. Klíčové je, že jde ostatním příkladem v tréninku i v zápase. Nic neodflákne. Každý má svoje chyby, ale u něj převažují pozitiva, jak je na sebe přísný.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 34 22 3 4 5 110:66 76 2. Mountfield 33 18 6 2 7 111:73 68 3. Pardubice 33 15 7 4 7 108:84 63 4. Plzeň 33 16 3 5 9 105:89 59 5. Brno 33 12 6 3 12 94:91 51 6. Vítkovice 32 13 4 4 11 73:76 51 7. M. Boleslav 33 14 3 3 13 76:80 51 8. Liberec 32 13 2 5 12 73:86 48 9. Olomouc 32 11 6 1 14 78:90 46 10. Sparta 32 10 5 5 12 115:105 45 11. Č. Budějovice 31 13 1 3 14 86:88 44 12. Litvínov 32 12 1 4 15 85:95 42 13. K. Vary 33 11 1 4 17 93:97 39 14. Kladno 32 5 4 4 19 79:120 27 15. Zlín 33 4 3 4 22 62:108 22 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

