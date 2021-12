Lakatoš po návratu z Finska do Vítkovic řádí: Cítím, že jsem chtěný

Končili jste kanonádou, přestože jste inkasovali už ve třetí minutě. Evidentně vás tedy rychlá branka soupeře nezaskočila?

„Co jsem zatím zažil po návratu, tak jsme neměli dobrou první třetinu nebo začátek. Ale dopředu jsme si řekli, jak k zápasu přistoupit, jak budeme hrát. Dostali jsme gól, ale hráli jsme furt stejný hokej, neuhnuli jsme z něj a gólman nás perfektně podržel. To bylo úžasné.“

Druhou třetinu jste vyhráli 4:0, co vás nakoplo?

„Asi to bylo o jednoduchosti. Góly padly z nastřelených puků, všechno bylo o brankovišti. Byli jsme tam silní a šli jsme si za tím. To bych vypíchl. Šli jsme si za góly, byli jsme ve správných pozicích a taky jsme ty góly dali.“

Sám jste překvapil brankáře Novotného střelou zpoza brány, jak a z čeho trefa vyplynula?

„Jak jsem dostal puk do rohu, podíval jsem se rychle kolem, jestli tam mám nějaké spoluhráče. Všimnul jsem si, že gólman kouká jinam, tak mě napadlo: zkus to dát na zadní nohu a třeba se to odrazí. Díky bohu to vyšlo úplně tak, jak jsem chtěl. Samozřejmě s dávkou štěstí, ale počítá se.“

Je i tohle odraz sebevědomí střelce? Že vypálí odkudkoliv?

„Takhle to asi úplně není. Situace si to žádala, neměl jsem co. Měl jsem delší střídání, nenapadlo mě nic jiného, než to dát do brankoviště a doufat, že se to odrazí. Někdy dáte i takové góly.“

Po návratu z Finska jste ve Vítkovicích evidentně spokojený, je to tak?

„Ano, jsem tady spokojený, jsem tady rád. Cítím, že jsem chtěný, mám velký ice time, spolupráce se spoluhráči je skvělá. Jsou to perfektní hokejisti, zase se to potvrdilo. Je to radost, užívám si to.“

Věřil jste po návratu, že to bude až taková jízda?

„Já věřil v to, že se bude vyhrávat. To jsem věřil stoprocentně, že body budeme sbírat. Přišel jsem, abych dával góly a hrál, co se po mně chce. Sedí mi to, jsem spokojený. Pak už je to jednoduchý.“

Váš syn měl v sobotu první narozeniny, kanonáda a čtyři body (1+3) jsou pěkný dáreček...

„Je to krásný. (usmívá se) Když jsem odcházel, tak jsem říkal, že dám jeden gól pro malýho. Žena mi říkala, jen aby. Že prý jsem to sliboval už minule a nic. Tak to vyšlo a je to tam!“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:16. Flick, 20:32. Roberts Bukarts, 28:19. Lindberg, 29:34. L. Krenželok, 32:39. Lakatoš, 48:06. M. Kalus Hosté: 02:07. Kohout Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – Plášil, R. Polák (C), Gewiese, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Marosz, Roberts Bukarts – Chlán, Flick, Fridrich – Bernovský. Hosté: F. Novotný (33. Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Pulpán (A), L. Doudera – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – T. Mikúš, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Rozhodčí V. Pešina, T. Veselý – T. Brejcha, M. Axman Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

