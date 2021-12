Polák začal obrat Vítkovic. A bodová šňůra? My se z toho nepotento...

Jako kdyby staré vítkovické kouzlo vyprchalo. Tým ze špice? Bývávalo. Poslední vyhraný zápas ve čtvrtfinále je z roku 2014 proti Spartě. Poslední postup do semifinále se dokonce váže k letopočtu 2011. V extralize byl tým delší čas spíš do počtu. To není urážka, jen fakt. Tenhle ročník ale situaci možná mění. Aktuálně se klub veze na šňůře 12 zápasů v řadě, kdy bodoval.

Poslední úspěch je hodně sladký. V Pardubicích prohrával 0:2. Pak přidal, jako kdyby bohatšího soka vystrašil důraz. Vítkovice srovnaly a druhý bod sebraly po nájezdech. „Měli jsme lepší forček, dohrávali jsme souboje, Pardubice začaly chybovat v rozehrávce,“ hodnotil návrat do zápasu Roman Polák.

Jak to bývá, na jedné straně se klepete po ramenou za charakter. Na druhé se ptáte: proč? Pardubice podruhé v řadě pustily náskok 2:0. Těsně před Vánoci v Brně, teď znovu. „Nesmí se nám to stávat. Budeme muset udělat nějaké změny, takhle se hrát nedá,“ štvalo trenéra Richarda Krále. V kondici problém ale rozhodně nehledá. Ujíždějící náskok má příčinu podle něj úplně jinde. „Ne, tyhle góly o kondici nejsou, je tam nedůraz před naší brankou. Máme tam tři hráče, soupeř jednoho a inkasujeme. V Brně si necháme dát gól v přesilovce. Tohle je nedisciplinovanost,“ láteřil.

SESTŘIH: Pardubice - Vítkovice 2:3sn. Dynamo neudrželo dvoubrankový náskok, rozhodl nájezdník hostů Marosz

Ta trefa, kdy jeden vítkovický hráč přechytračí tři bránící, byl na 1:2 a měl ho na svědomí Polák. Defenzivní rafan se trefil poprvé v sezoně, když si vyjel z rohu hřiště před branku. „Potěší to a to je ode mě všechno, víc se asi čekat nemůže,“ usmál se pod vousy, že jeho síla je hlavně vzadu.

Když pak slyšel perličku, že v historii platí, že když dá za Vítkovice gól, tým bere nejhůř bod, přidal druhý úsměv. „Asi jo, asi bych se o střely a góly měl pokoušet víc. Ale opravdu se to asi moc dít nebude, moje práce je jinde.“

Vítkovice na své cestě tabulkou vzhůru vyhrávají i zápasy, kdy je soupeř brutálně přestřílí, například Třinec (37:17), Kometa (45:26) nebo Litvínov (39:24). „Máme podporu od gólmana. Chytne toho opravdu hodně, hlavně v důležitých chvílích, kdy má soupeř na hokejce gól, on vytáhne super zákrok. A my se z toho taky nepotento... Pořád hrajeme svoje,“ glosoval šňůru Polák. „Jen u toho hlavně zůstat a nekoukat moc nahoru,“ dodal hned, aby si někdo nemyslel, že končí sezona.

Vítkovice nejsou tým, který někoho honí celý zápas a pouštějí se do rizika. Snaží se dobře bránit a hrát tvrdě, což jsou rysy hokeje, který vyznává kouč Miloš Holaň. Rád hraje hodně fyzicky, vyžaduje po hráčích, ať chodí do soubojů, aby druhé partě zápas nechutnal. K tomu výjimečně chytá gólman Aleš Stezka, vyšel i návrat Dominika Lakatoše, který ve 13 zápasech nastřílel 8 gólů. V Pardubicích ze hry nic nepřidal, ale proměnil nájezd.

„Tým je dobrý a pracovitý. Podle mě to byla jen otázka času, ale samozřejmě nám i hodně pomohlo, že přišel Dominik, hodně nás to zvedlo. Často jsme hráli zápasy na 1:1 už dřív, ale teď je tady hráč, který ho umí rozhodnout. Dává důležité góly,“ pochvaloval si Polák.

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:08. R. Kousal, 14:11. Poulíček Hosté: 27:25. R. Polák, 49:24. Plášil, 65:00. Marosz Sestavy Domácí: Klouček (Frodl) – J. Mikuš, Nakládal (C), O. Vála, Košťálek, J. Kolář (A), D. Robertson, J. Zdráhal – R. Kousal, A. Musil, Camara – Říčka, Poulíček (A), Cienciala – Hecl, Paulovič, Blümel – Anděl, O. Roman, O. Rohlík. Hosté: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Plášil, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Gewiese – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – Dej, Lindberg, Roberts Bukarts – Marosz, Flick, M. Kalus – Bernovský, Chlán, Fridrich. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Lederer, Rožánek Stadion Enteria arena, Pardubice