SESTŘIHY: Motor zničil Dynamo 6:1, Vítkovice mají po sérii. Lang 3+1

Varaďův risk se vyplatil

Třinci se z marodky vrátilo šest hráčů, nově ale vypadli ze sestavy Kundrátek s Daňem. Při neúčasti Vrány se tak do prvního útoku posunuli k Růžičkovi Roman s Hrehorčákem. I Kladno bylo oslabeno: nehráli Jágr, nejproduktivnější bek týmu Dotchin, díky čemuž po téměř dvou letech naskočil do extraligy Tomáš Voráček. Těsně před utkáním jetě vyřadil hostům ze hry nějaký problém i Račuka, proto točili jen jedenáct útočníků.

Začalo se zhurta. Už po 38 sekundách se prosadil z dorážky Plekanec a přesně za minutu vyrovnal stejným způsobem Dravecký. V přesilové hře mohl Hrňa dvakrát strhnout vedení na stranu domácích - nejdříve jej zastavilo břevno a o chvilku později výborným zákrokem Bow. Málem udeřili v oslabení i hosté, Filip ale v úniku neprocedil puk mezi Mazancovy betony.

Oceláři byli od druhé třetiny aktivnější, ale skóre nezměnilo. Nejblíže ke gólu byl v prostřední části domácí Kofroň, ale napálil jen tyč.

V úvodu třetí třetiny se blýskl hezkým individuálním průnikem Hrehorčák a dostal se až před Bowa, ale scházela mu přesnější koncovka. A tak přišel trest, bekhendovou dorážkou vstřelil Kubík svůj dvanáctý gól sezony.

Oceláři se dlouho nemohli opřít ani o přesilové hry, i když měli také smůlu - Hrňa v ní trefil podruhé v zápase brankovou konstrukci. Domácí ale přeci jen v početní výhodě posílenou o odvolaného gólmana vyrovnali - od modré čáry se trefil Adámek.

Prodloužení dlouho nepřineslo nic zajímavého, ale technický přestupek Plekance, který dostal dvě minuty za sevření puku, nabídl Třince přesilovou hru. Trenér Varaďa posílil po vyhraném buly přesilovou formaci o pátého hráče a risk se vyplatil. Adámek sice jednou zachránil na obranné čáře vyhození soupeře, ale poté se zapojil do hry a jeho střelu dorazil Roman.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): „Jsem rád za vítězství, i když to nebylo jednoduché. Mohli jsme si pomoct přesilovými hrami v průběhu utkání dříve, ale nepodařilo se nám to. Inkasovali jsme dva podobné góly, dostali jsme se do takové nepohody, křeče, i když jsme si nějaké šance vytvořili. Dva body jsou zlaté vzhledem k sestavě, v jaké jsme byli i s hráči, kteří doskočili po nemoci v podstatě bez tréninku. Pro soupeře je to těžké, dostal dva góly v přesilovce a zápas se tím otočil. Ale takový je někdy hokej. Hodně si vážím, jak tým zabral a ukázal charakter.“

David Čermák (Kladno): „My jsme sem přijeli ve velmi okleštěné sestavě, chybělo nám hodně hráčů, takže bych chtěl klukům poděkovat, jaký odvedli výkon. Bohužel jsme to nedotáhli do vítězného konce. Dál bych řekl, ať to zhodnotí třeba Milan Doudera. (Vyloučení Plekance v prodloužení za sevření kotouče) to byly jasné dvě minuty. Dostal do těžké situace, puk letěl vrchem a dotíral na něj hráč.“

SESTŘIH: Třinec - Kladno 3:2p. Oceláři riskovali bez gólmana, ale uspěli

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:38. Dravecký, 57:54. M. Adámek, 64:29. Miloš Roman Hosté: 00:38. Plekanec, 47:25. A. Kubík Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Matyáš – Hrehorčák, Miloš Roman, Martin Růžička (A) – Chmielewski, M. Kovařčík, Ramik – Kurovský, Marcinko (A), Hrňa – Kofroň, R. Szturc, Dravecký (C). Hosté: Bow (Stahl) – Zelingr, K. Wood, T. Voráček, Baránek, Funk, J. Suchánek (A) – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Zikmund, Račuk, Melka – Pytlík, Filip, M. Beran – Kristo, M. Indrák, Routa. Rozhodčí Pešina, Veselý – Kajínek, Axman Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 1000 diváků

Čtyřbodová show mladíka Langa

Domácí vstoupili do zápasu aktivněji, již po 30 vteřinách musel gólman Sedláček zastavit střelu nepokrytého Dzierkalse. Hostující defenziva se chybami v rozehrávce dostávala pod tlak a jen díky Sedláčkovu zákroku proti teči Dzierkalse Kometa neinkasovala. Plzeňští sice ve 12. minutě nezužitkovali minutovou dvojnásobnou přesilovku, ale při hře ve čtyřech na obou stranách otevřel skóre ranou bez přípravy z levého kruhu Schleiss. O minutu později navíc ve vlastním oslabení Suchý zakončil úspěšně svůj únik a zvýšil na 2:0.

Poté se hosté probrali, Dočekal ale zblízka trefil jen levou tyč a v 16. minutě Pavlíkovu nebezpečnou dorážku stačil vyrazit gólman Svoboda. Po pauze ho z dobré pozice nepřekonal ani Krištof, z protiútoku Kodýtek zblízka přestřelil a vzápětí si Sedláček poradil i s únikem Martina Langa.

Rušnou pasáž před polovinou utkání ozdobil během náporu Komety pohotovým zákrokem proti Hollandově dorážce také Svoboda, ale v 29. minutě už při přesilovce snížil rychlou střelou z pravého kruhu na 1:2 Holík.

O půldruhé minuty později sice dokázal poslat do sítě vyražený Dzierkalsův pokus Martin Lang, ale 25 vteřin nato zaváhání domácí defenzivy potrestal dorážkou na 2:3 Vincour. Divokou čtyřminutovku uzavřel ve 34. minutě Blomstrand, jenž z přečíslení dvou na jednoho vrátil po přihrávce Martina Langa Indiánům dvoubrankové vedení.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky tempo opadlo. Hosté ve snaze o zkorigování výsledku otevřeli hru a v 46. minutě po Mertlově přiťuknutí zvýšil svižnou střelou Martin Lang na 5:2. Záhy po Holíkově přihrávce od zadního mantinelu pohotově skóroval Mueller, více už však hráči Komety nestihli. Domácí jim totiž povolili už jen šanci aktivního Muellera a při hře bez brankáře upravil v 59. minutě na konečných 6:3 Martin Lang, jenž tak završil hattrick.

Ohlasy trenérů

Miloš Říha mladší (Plzeň): „Naše výborná první třetina zápas prakticky rozhodla. Tím jsme se uklidnili a hra byla v naší režii. Druhou třetinu soupeř přitáhl forčeking k nám do pásma a z toho plynuly chyby a góly. Důležité bylo, že jsme dokázali udržet dvoubrankový náskok. Škoda laciného inkasovaného gólu na 3:5, který to zdramatizoval. Pak jsme se snažili spíše už jen bránit ten výsledek. Ze strany Martina Langa to byl vynikající zápas. Je to mladý hráč, který měl doteď výkyvy ve výkonnosti. Dnes se za šanci odvděčil.“

Jiří Horáček (Kometa): “Z našeho pohledu to dnes bylo nepovedené utkání. Přestože jsme soupeře relativně přestříleli, tak výsledek hovoří za vše. Škoda, že jsme ve druhé třetině neproměnili přesilovku po našem kontaktním gólu. Poté už jsme tahali za kratší konec.„

SESTŘIH: Plzeň - Kometa Brno 6:3. Mladí Lang režíroval čtyřmi body (3+1) vítězství Indiánů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:45. Schleiss, 13:53. F. Suchý, 30:32. M. Lang, 33:26. Blomstrand, 45:45. M. Lang, 58:59. M. Lang Hosté: 29:01. P. Holík, 30:57. Vincour, 47:16. P. Mueller Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Budík, V. Lang, J. Kindl (C), Kvasnička – Dzierkals, Mertl, M. Lang – F. Suchý, Bulíř, G. Thorell – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – F. Přikryl, P. Musil, M. Marcel. Hosté: J. Sedláček (Tomek) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Tansey, L. Forman – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – P. Kratochvíl, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Šik, Dočekal, T. Šoustal. Rozhodčí Ondráček, Šír – Brejcha, Votrubec Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 1000 diváků

Ostravané přišli o parádní sérii

První třetinu ovládli domácí hokejisté, kteří si během úvodní dvacetiminutovky vypracovali hned tříbrankový náskok. Skóre otevřela po pěti minutách hry čtvrtá mladoboleslavská formace, když se po přihrávce Eberleho zorientoval na brankovišti lépe než obránce Polák domácí útočník Bičevskis.

Druhý gól přidali Mladoboleslavští při signalizované výhodě se šesti bruslaři na ledě: Bernad předal na modré čáře puk Pláňkovi a ten propálil vše, co mu stálo v cestě. I další gól padl při nestandardním počtu hráčů na ledě. Tentokrát se v klasické přesilovce trefil povedenou střelou o tyčku Fořt.

Jestli někdo z hrstky hostujících fanoušků čekal ve druhé části hry změnu, musel být zklamán. Jedinou odlišností byla výměna v hostujícím brankovišti, kdy Stezku nahradil Dolejš. I nadále byla ale lepším celkem Mladá Boleslav a přidala i další góly. Po polovině zápasu zvýšil na 4:0 Šťastný, který s pukem objel celé útočné pásmo a z dorážky si připsal pátý gól sezony. O chvíli později to bylo už 5:0, když druhou přesilovku v zápase využil Kantner.

Vítkovičtí začali střílet góly až v závěrečné části hry. Nejprve nachytal z úhlu brankáře Krošelje Marosz, ve 46. minutě pak využil jeho nedorozumění s Pláňkem v přesilovce Kalus. Více už ale domácí hostům nedovolili, mohli tak oslavit poslední letošní výhru v poměru 5:2.

Ostravané vyšli naprázdno poprvé po 13 zápasech, v nichž dosáhli na bodový zisk. Z toho devět zápasů vyhráli.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladé Boleslav): „První dvě třetiny nám vyšly výborně, měli jsme dobrý pohyb a byli jsme produktivní. Třetí třetinu jsme polevili a pustili jsme soupeře do hry, což nás trošku mrzí. Ustoupili jsme ze hry, kterou jsme hráli prvních čtyřicet minut. Měli jsme ale velký náskok a už jsme to uhráli. Potřebovali jsme dnes zvítězit, a to se nám podařilo.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Já bohužel mohu hodnotit jenom třetí třetinu, kde jsme hráli nějaký obraz hry, který bychom chtěli. Ale už to asi bylo ovlivněné podvědomím Boleslavi, která za stavu 5:0 v hlavách možná trošku polevila. První dvě třetiny jsme tady ale absolutně nebyli a nezasloužili jsme si ani bod.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Vítkovice 5:2. Bruslaři rázně uťali úspěšnou sérii hostů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:58. Bičevskis, 11:03. Pláněk, 18:41. Fořt, 31:28. D. Šťastný, 35:27. Kantner Hosté: 42:43. Marosz, 45:10. M. Kalus Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Pospíšil, Fořt, D. Šťastný – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Kelemen, Adam Raška I, Claireaux – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Stezka (21. Dolejš) – L. Kovář, Gewiese, A. Solovjov, Galvinš, P. Koch, Plášil, R. Polák (C) – Flick, Fridrich, Marosz – L. Krenželok (A), M. Kalus, J. Krejsa – Bernovský, Chlán, J. Hruška (A) – Dej, Lakatoš, Roberts Bukarts. Rozhodčí Úlehla, Pražák – Frodl, Komárek Stadion Návštěva 960 diváků

Černoch dvěma góly skolil Berany

Touha domácích po ukončení série porážek s hráči Energie vzala za své hned v úvodním dějství. Již v první minutě obránce Suhrada selhal při rozehrávce a Flek otevřel skóre. Pro zlínského beka to bylo první a poslední střídání v utkání, odehrál 18 sekund. Následně jej trenéři posadili. Na rozdíl dvou tref mohl zvýšit Rohan, brankář Kašík však tentokrát uspěl. Na druhé straně se v čase 9:20 dočkali domácí vyrovnání, když z kruhu pálil přesně Němec.

Pak ale pokračovalo zlínské trápení. Hned za 11 sekund Žižka fauloval a o dalších 12 sekund později před brankou nikým nehlídaný Černoch poslal Vary znovu do vedení. Svou přesilovku Zlín nevyužil a následně se staly věci tak příhodné pro probíhající sezonu Beranů. Krátce po sobě vystřelili puk mimo hřiště Žižka s Karafiátem a Energie 94 sekund trvající hru pět na tři využila v samém závěru třetiny k navýšení náskoku - podruhé uspěl Černoch.

Atraktivní první část vystřídala poklidná druhá, která byla bez vyloučení i větších šancí. Dlouho se zdálo, že Berani se snaží tlačit dopředu marně, až se dočkali ve 39. minutě. Na kruh dostal puk Hejcman a snížil přesnou ranou o tyčku.

Na startu třetího dějství měl na holi tutovku Mikúš, Kašíkova lapačka však byla pohotová. Přestože Mikúš není ve Zlíně již od 3. listopadu, stále má nejvíc bodů ze zlínského týmu v probíhající sezoně. Až čtyři body za ním je obránce Gazda.

Jinak měli herní převahu Zlínští, jejich tlak byl ale spíše platonický. Nic na jejich porážce nakonec nezměnila ani dvě a půl minuty trvající power play, ve které navíc pečetil výhru Energie právě ex-zlínský Mikúš.

SESTŘIH: Zlín - Karlovy Vary 2:4. Černoch dvěma góly řídil výhru Energie

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:20. O. Němec, 38:45. Hejcman Hosté: 00:52. Flek, 09:43. Černoch, 19:44. Černoch, 59:16. T. Mikúš Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), Žižka, Ferenc, M. Novotný – Kubiš (C), Honejsek, Mallet – Zabusovs, Hejcman, Michasjonok – Okál, Karafiát, O. Flynn – Fryšara, R. Veselý, Vopelka. Hosté: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Pulpán (A), D. Mikyska, Dlapa, L. Doudera, Tureček – Koblasa, Černoch, Kohout – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek – Vondráček (C), Hladonik, O. Beránek – Redlich, Osmík, Jiskra. Rozhodčí Hejduk, Sýkora – Rampír, Bohuněk Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 1000 diváků

Perret hrdinou Mountfieldu

Úvodní třetina zápasu byla oboustranně opatrná a moc nadějných příležitostí k vidění nebylo. První šanci měli až před polovinou první třetiny při přesilové hře domácí, Kolouch ale Kiviaha zblízka nepřekonal. Hosté se mohli dostat do vedení po nenápadné střele z pravé strany, jenže Olomouc zachránila pravá tyč Konrádovy branky. Největší olomouckou šanci první třetiny pak v přesilové hře neproměnil Nahodil, jehož střela z mezikruží zamířila vedle hostující branky.

Téměř z totožné pozice pak střílel na druhé straně hřiště Gaspar, ale také on těsně minul. Hradec se přesto dostal před koncem první třetiny do vedení, z levé strany využil clonících hráčů Perret a překonal Konráda střelou pod horní tyč.

Hosté povzbuzení úvodní brankou vstoupili lépe také do druhé třetiny, Perret tentokrát olomouckého brankáře nepřekonal. Poté hru zlepšila také Olomouc a měla několik šancí ke vstřelení gólu. Blízko k vyrovnání byl před polovinou zápasu Olesz, jehož střela skončila na konstrukci hostující branky.

Nad pak zamířil z mezikruží Klimek. Burian vzápětí pro změnu zakončil z bezprostřední blízkosti jen do pravé tyče a hosty tak podruhé v utkání zachránila branková konstrukce.

První velkou šanci třetí třetiny měla Olomouc, jenže Nahodil Kiviaha po přihrávce Klimka ani tentokrát nepřekonal. Aktivní Nahodil střílel také o chvíli později a jeho pokus jen těsně minul hradeckou branku. Stupňující tlak Olomouce mohl zužitkovat Kusko, ale po přihrávce Krejčího z nadějné pozice přestřelil. Poté z rychlého protiútoku zamířil vysoko hostující Koukal. Při hře bez brankáře se k zajímavému pokusu dostal Káňa, ke smůle domácích však trefil pouze brankáře Kiviaha, který tak udržel nulu.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Olomouc): „Dnes jsme zklamaní z výsledku, ne z výkonu, protože ten byl statečný. Hráli jsme na maximum sil, které teď máme. Hráli jsme celkem dobře a hlavně ve třetí třetině jsme si vypracovali dostatek brankových příležitostí, ze kterých jsme mohli toho vyrovnání docílit. Bohužel jsme nastřelili v zápase také tři tyčky a nedali žádný gól. Hradec hraje obranu výborně a do toho trychtýře před brankou se hrozně těžko dostává. Mají velké silné beky, kteří tam naše hráče nepustili. I přesto jsme si šance vytvořili, ale je potřeba v sobě mít více toho zabijáka. Na druhou stranu, jestli se od dnešního výkonu odrazíme, tak to bude dobré.“

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Jsme za dnešní výhru rádi, nerodila se vůbec lehce. Nepodali jsme úplně optimální výkon a nevypracovali jsme si tolik šancí, kolik bychom chtěli. Byl to vyrovnaný ubojovaný zápas, který rozhodla naše šťastná branka na začátku první třetiny. Připravovali jsme se na to, že to nebude jednoduché. Olomouc hraje urputný fyzický hokej, všechny výsledky s ní jsou vždy vyrovnané. Měli jsme i štěstí, když nám tam zvonily tyčky. Dnešního výsledku si hrozně ceníme a jsme za něj rádi. Výsledkově se nám na Olomouc sice daří, ale všechno to byly vyrovnané zápasy, ve kterých mnohdy rozhodovalo i trochu štěstí. Extraliga je vyrovnaná a žádný zápas není jednoduchý.“

SESTŘIH: Olomouc - Mountfield HK 0:1. Čtvrté vítězství v řadě zajistil hostům Perret

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 19:32. Perret Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Groch, A. Rutar, Švrček (C), Škůrek, Řezníček, Valenta – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Kusko, J. Knotek (A), Klimek – Olesz, P. Kolouch, Bambula – Burian, Nahodil, Michal Kunc. Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), Gaspar, McCormack, Šalda – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Lamper, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal, Orsava – Štohanzl. Rozhodčí Mrkva, Jeřábek – Ondráček, Šimánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 1 000 diváků

Jícha trefil Vervě cennou výhru

Začátek utkání vyšel lépe domácím a do dobré pozice se dostal Jelínek, Godla ale jeho střelu i dorážku pokryl. Na opačné straně poté vyzkoušel Kváčovu připravenost Jarůšek. První přesilovku v zápase si zahráli Bílí Tygři, do největší šance se nicméně dostali hosté. Irving ale v samostatném úniku proti Kváčovi neuspěl. Liberečtí poté měli k dispozici další početní výhodu, blízko vedoucímu gólu ale byla znovu Verva. Kváčovi tentokrát proti střele Kudrny dokonce pomohla horní tyč.

V 16. minutě dostali možnost přesilové hry také Litvínovští a zásluhou Hrbase ji rychle proměnili ve vedoucí gól. V závěru první části navíc v další početní výhodě Hübl doklepnul za Kváčova záda střelu Estephana a Verva odcházela do šaten s dvoubrankovým náskokem.

Snížení měl na hokejce na začátku druhého dějství Klapka, Godla jeho střelu ukryl v lapačce. Poté hráli hosté přesilovku, Kváču ale prakticky neohrozili. Liberci se v následné početní výhodě vedlo o poznání lépe a o kontaktní gól se postaral Ordoš. Domácí branka povzbudila a Godla měl plné ruce práce s šancemi Jelínka a Klapky.

V polovině utkání však chyboval na útočné modré Gríger a hosté rychlý kontr potrestali. Po krásné souhře s Irvingem vrátil Litvínovu dvougólové vedení střelou do odkryté branky Jícha. Bílí Tygři ale měli připravenou rychlou odpověď. Filippi si hezky obhodil hostujícího beka a krásným pasem vybídnul ke skórování Birnera, 2:3. Domácí byli i nadále aktivnější a v přesilovce mohli vyrovnat, Godla ale proti střele Vlacha i dorážkám Jelínka odolal.

Třetí třetina začala místy až drtivým náporem domácího Liberce, Godla ale držel svůj tým ve hře. Hosté už se soustředili pouze na rychlé brejky a v jednom z nich se objevil Hübl, Kváča si ale s jeho střelou poradil. Poté se ke slovu dostali opět Liberečtí a vyrovnání měl na hokejce Rosandič, jeho střelu do poloodkryté branky ale zblokovala litvínovská obrana.

Pět minut před koncem třetí části měli domácí k dispozici dlouhou výhodu pět na tři, Litvínov se ale výborně ubránil. O závěrečný tlak připravil Bílé Tygry faul Rosandiče a Litvínov už své vítězství uhájil.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Jsme zklamaní z porážky. Zápas jednoznačně rozhodly přesilové hry. Soupeř proměnil dvě, my pouze jednu. Šance jsme měli a utkání jsme v přesilovkám měli zvrátit na naši stranu, bohužel jsme toho nevyužili.“

Vladimír Růžička (Litvínov): „Přijeli jsme do Liberce s tím, že potřebujeme bodovat. Chtěli jsme proto dobře bránit a vycházet do rychlých protiútoků. Utkání rozhodly přesilovky a naše výborná oslabení. Zápas jsme celkově odehráli velice dobře, měli jsme obrovské nasazení a musím hráčům za výkon poděkovat.“

SESTŘIH: Liberec - Litvínov 2:3. Bílí Tygři dotahovali marně, rozhodl Jícha

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:19. Ordoš, 30:41. Birner Hosté: 16:00. Hrbas, 19:28. V. Hübl, 29:20. J. Jícha Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Štibingr, M. Rosandić, M. Ivan, Derner, Kolmann – Birner (A), Filippi, Klepiš – Ordoš, Gríger, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – M. Zachar, A. Najman, J. Šír – Rychlovský. Hosté: Godla (Zajíček) – D. Kolář, Irving, Hrbas, Strejček, Demel, Stříteský, O. Baláž – P. Straka (A), Estephan, M. Havelka – Kudrna, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – M. Chalupa, Sukeľ, Jarůšek – Zygmunt, J. Jícha, P. Svoboda. Rozhodčí Horák, Pilný – Lhotský, Svoboda Stadion Návštěva 1000 diváků

Pardubický kolaps v první třetině

Jihočeši dali čtyři branky v rozmezí sedmi minut a sedmi vteřin. Vše začal obránce Percy, kterému spoluhráči přenechali puk a ze střelecké pozice mezi kruhy se nemýlil. Z podobného místa pak o chvíli později skóroval zcela volný Karabáček. A v deváté minutě zvýšil náskok Motoru Štencel, který měl dost času, aby dorazil bekhendem puk za brankáře Kloučka.

Toho v pardubické svatyni vystřídal Jakub Soukup, jenž v tomto ročníku odchytal 24 zápasů za prvoligové Vrchlabí. Jenže ve 12. minutě se kolem obránce Vály prohnal útočník Motoru Valský a zvýšil na 4:0. Na straně Pardubic se snažili korigovat Říčka a po vypršení budějovické přesilovky Rohlík, ale stav se ještě neměnil.

Po úvodní přestávce se do branky Pardubic vrátil Klouček, zanedlouho hráli domácí první početní výhodu. Východočeši se usadili v útočném pásmu, ale první trefy se dočkali až při rovnoměrném počtu hráčů na ledě. Už se zdálo, že z další akce nic nevytěží, ale puk se dostal zpět před branku hostů, kde ho pohotově dorazil Blümel.

Domácí měli ve druhé třetině střeleckou převahu, hosty navíc dvakrát zachránila branková konstrukce. Do tyčky mířili obránce Košťálek a ve 35. minutě pak pohotovou střelou i útočník Rohlík. V závěru druhého dějství přerušilo pardubickou aktivitu vyloučení, hosté stále drželi tříbrankový náskok.

Ve třetí třetině Pardubičtí další přesilovku nevyužili, následovala naopak pojistka na straně hostů. Ve 47. minutě připravil Hanzl pozici pro Doležala, jenž přidal pátý gól Jihočechů. Krátce po něm ještě Ondráček orazítkoval tyč pardubické branky. Když potom brankář Klouček přišel o hokejku, uzavřel Ondráček přesnou střelou na 1:6. O góly Jihočechů se postaralo šest různých střelců, tři kanadské body zapsal obránce Percy.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Do první třetiny jsme nastoupili naprosto vlažně a nekoncentrovaně, dostali jsme čtyři góly. To už se pak těžko s takovým soupeřem otáčí. Možná by nám pomohla situace, pokud by místo tyčky nebo břevna padl gól ve druhé třetině. Pak bychom se mohli ještě dostat zpátky do zápasu. A zároveň rozhodly i výkony brankářů.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Měli jsme vynikající vstup do utkání a výbornou první třetinu, kterou jsme dokázali i gólově zhodnotit. To se odrazilo do celého utkání, byla to nejefektivnější třetina, dali jsme čtyři góly. V té druhé se Pardubice nadechly k tlaku, v první přesilovce nás celé dvě minuty nepustily z pásma, podržel nás brankář. Domácí trefili i nějaké tyčky, ale ustáli jsme to. V poslední třetině jsme zlepšili pohyb, dostali se zpět a zápas si pohlídali.“

SESTŘIH: Pardubice - České Budějovice 1:6. Zkrat Dynama v první třetině pomohl Motoru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:05. Blümel Hosté: 04:13. Percy, 06:44. Karabáček, 08:10. Štencel, 11:20. Valský, 46:43. Z. Doležal, 56:19. J. Ondráček Sestavy Domácí: Klouček (9.–21. J. Soukup) – Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Mikuš, O. Vála, J. Kolář (A), J. Zdráhal – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Camara, A. Musil, R. Kousal – Cienciala, O. Roman, Říčka – O. Rohlík, Anděl, Hecl. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Percy, Bučko, Šenkeřík, Piskáček (A), Štencel, Vráblík, Remta – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Abdul, J. Novotný, Z. Doležal – Vondrka, J. Ondráček, Valský – Holec, Pech (A), Gulaš (C). Rozhodčí Hradil, Lacina – Gebauer, Hlavatý Stadion Enteria arena, Pardubice