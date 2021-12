Zlín dál uráží Pánaboha. Čajánek vletěl do kabiny, hráčům dal co proto

Když prohrajete doma čtrnáct zápasů z osmnácti, co chcete dokázat? Na titul to fakt nebude. Zlínu hrozí něco úplně jiného. „Nikdy jsem to nezažil. S tím se těžko zachraňuje. Něčím urážíme hokejového Pánaboha,“ povzdechl si trenér Beranů Luboš Jenáček po další skličující ztrátě. Tentokrát odjížděly vesele Karlovy Vary s dvougólovým Jiřím Černochem. Vyhrály 4:2 a to hnulo žlučí Petru Čajánkovi.

Do zlínské kabiny po zápase s bouchnutím dveří vpadl trojnásobný mistr světa, člen představenstva a dovednostní kouč týmu. Neobešlo se to bez menších komplikací. Člen ochranky ho nepoznal a nechtěl ho pustit dál. Bývalý útočník si nakonec cestu prorazil a dostal se, kam chtěl.

Uvnitř pak nebylo ticho, témat k vyříkání se našlo dost. Emotivní Čajánek dal hráčům co proto. „Když nejsme osobně zodpovědní při každém střídání, vypadá to takto,“ ucedil obránce Ondřej Němec, autor gólu na 1:1. Jenže následně hosté využili dvě přesilovky a bylo jim hej. „To, co máme, jsme začali hrát od druhé třetiny. Kdyby hned od začátku, možná tady stojím s úsměvem,“ dodal zkušený bek.

Poslední celek tabulky měl na víc. Zase ho zničily jednoduché chyby, zbytečné tresty. Hned v první minutě selhal při rozehrávce dvacetiletý zadák Jiří Suhrada a Jakub Flek si v koncovce věděl rady.

Zlín - Karlovy Vary: Flek využil chyby a skóroval hned v první minutě zápasu, 1:0

„Spoustu věcí jsme mu v sezoně neříkali, nechali jsme ho hrát. Nechceme, aby jen odpaloval puky,“ líčil Jenáček. Tuhle hrubku však kousal těžce. „Důležitý zápas a my začneme takhle. Toto si nesmí dovolit,“ zlobil se trenér. „První třetina a kvalita Varů v přesilovce rozhodla. Pak už se jenom honí výsledek. Jsem z toho hrozně zklamaný.“

Spoluhráč Němec do Suhrady netepal. „Je to mladý kluk. Snažil se to řešit konstruktivně. Takových chyb se mu stane v kariéře spousta,“ poznamenal chápavě veterán. I v něm to ale vřelo. Není divu. Třeba do dvojnásobné přesilovky poslaly soka dva vyhozené puky Karafiátem a Žižkou mimo povolené území. Školácké přečiny, po nichž přišel trest.

Další porážka zvýraznila odstup Beranů od Kladna už zase na šest bodíků. Světový šampion z roku 2010 nerozumí tomu, proč mužstvo v pravý čas neprodá poctivou práci a nácviky z tréninku. „Vletíme do utkání a neplníme, co máme,“ nechápal Němec, jenž se hezky trefil po Okálově akci.

Perfektní příklep poté ukázal Darek Hejcman. Nicméně, mnohem radši než dva pěkné góly by domácí brali tři čtyři „škaredé“. Nebo jednoduché, jako když Tomáš Mikúš dovezl puk při power play do prázdné branky. „Žádný gól není lehký. Puk může vždycky nějak skočit,“ pousmál se útočník vítězů, který rozjel ročník právě u Beranů a jako nejproduktivnější hráč se stal na začátku listopadu nepohodlným. Ve čtvrtek se vrátil do známých míst a nebylo to pro něj úplně snadné. „Mám smíšené pocity, těžko se mi o tom mluví,“ přiznal slovenský útočník.

Každopádně své bývalé parťáky rád viděl a pokecal s nimi. „Ten krátký čas mi tu bylo fajn. Našel jsem si hodně kamarádů. Pak se staly nějaké věci, které už teď neovlivním,“ nechtěl už komentovat nedůstojný konec v klubu, kdy si nesměl ani osobně sbalit věci v šatně.

Negativní vzpomínky se snažil zapudit a věnovat se naplno svému výkonu. Po výhře, kterou řídil dvěma přesilovkovými ránami ze slotu Jiří Černoch, pochválil poražené. „Zlín bojoval, hrál dobře a měl i pěkné akce. Byl to houževnatý soupeř. Je na správné cestě a určitě je šance, aby se zachránil. Má velmi šikovné cizince, silné na puku a s dobrým pohybem. V kádru je hodně dobrých hokejistů,“ loučil se Mikúš před odjezdem na západ Čech. Tam je teď jeho místo.