VIDEO: Sparta - Ml. Boleslav 7:0. Drtivý úvod, výhru řídil Horák

Pražané se vrátili do hry poprvé od 23. prosince, kdy doma podlehli Třinci 5:8. Na konci minulého kalendářního roku měli startovat na Spenglerově poháru v Davosu, který byl ale na posledních chvíli kvůli koronavirové nákaze v pořádajícím týmu zrušen.

Sparta opanovala úvodní dějství. Ve 2. minutě ještě v první šanci neuspěl Horák, ale vynahradil si to v čase 3:24, kdy po rychlém protiútoku prostřelil z pravého kruhu bekhendem Krošelje. V polovině úvodní části se domácí opět radovali. Sobotka vyhrál vhazování a Martin Jandus se trefil z pozice ze levým kruhem.

Na druhé straně si poradil Salák s Kelemenovou střelou a ke snížení nevyužili Středočeši ani Moravčíkovo čtyřminutové vyloučení. Naopak v oslabení v 17. minutě zvýšila Sparta, protože Šťastného zadovku vystihl Chlapík, ujel Pýchovi a překonal Krošelje mezi betony. Pro lídra produktivity extraligy to byl 20. gól v sezoně a 42. bod. Za 112 sekund zařídil Pražanům z dorážky už čtyřbrankový náskok Moravčík.

Do druhé třetiny nahradil Krošelje Růžička, ale vydržel bez inkasované branky jen 80 sekund. Horák našel Thorella, který překonal mladoboleslavského gólmana blafákem do bekhendu. Ani při vyloučení Martina Janduse se hostům přesilovka nepodařila a další šanci Sparty měl Thorell. Ve 29. minutě se poprali hostující Jánošík s Chlapíkem a oba aktéři bitky šli pykat na pět minut. Příležitost Voženílka Růžička kryl, ale ve 38. minutě opět inkasoval. Horák z pravé strany ze záporného úhlu poslal puk do branky o záda brankáře Středočechů.

Na přelomu druhé a třetí třetiny Mladá Boleslav odolala při Jánošíkově trestu, ale ve 44. minutě při Bičevskisově vyloučení se už hosté neubránili. Blízko hattricku byl Horák, ale jeho zakončení jednou rukou opět bekhendem do odkryté branky ještě usměrnil před brankovou čárou Sobotka. Další přesilovky, jedna na straně domácích a dvě hostů, už stav nezměnily. Sparta vybojovala svoji nejvyšší výhru v sezoně a Bruslařský klub naopak musel strávit nejvyšší debakl v ročníku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:24. R. Horák, 09:57. M. Jandus, 16:03. Chlapík, 17:55. Moravčík, 21:20. E. Thorell, 37:11. R. Horák, 43:15. Sobotka Hosté: Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Moravčík, T. Pavelka, A. Polášek, Mikliš, Tomáš Dvořák, M. Jandus – Buchtele, Sobotka, Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík – D. Voženílek, D. Kaše, M. Forman – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – T. Jandus. Hosté: Krošelj (21. J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc, Šidlík, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, Bernad – Pospíšil, Fořt, D. Šťastný – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Kelemen, Adam Raška I, Claireaux – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský. Rozhodčí Mrkva, Ondráček – Pešek, Malý Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 1000 diváků

