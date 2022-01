Horák o čtyřbodové show i kanonádě 7:0: Pořád je to jen jeden zápas

Lepší vstup do roku 2022 si asi nešlo přát, viďte?

(s úsměvem přikyvuje) „Výborný, opravdu výborný vstup. Jsem hrozně rád. Výkon byl parádní. Od gólmana, obránců, od všech… Od prvního do posledního hráče to bylo výborný, ale pořád se bavíme o jednom zápase. Potřebujeme udělat víc zápasů, pak uvidíme.“

Bezpochyby vás musela těšit vedle velice produktivní hry i zlepšená defenziva, že ano?

„Přesně tak. Všichni vědí, jaká máme čísla… Tuším, že jsme třetí nejhorší v lize, co se týká inkasovaných branek. Obrana nám opravdu dělala problémy, snažili jsme se na tom nějak zapracovat. Proti Boleslavi to vypadalo, ale pořád jde o jeden zápas. Musíme šlapat konzistentně.“

Proti Mladé Boleslavi jste odehrál zatím nejpovedenější utkání v sezoně. Dal jste dva pěkné góly a přidal dvě asistence. Jak hodnotíte vaši čtyřbodovou show?

„Je pravda, že sezona pro mě osobně není úplně ideální. Jsem rád, že mi to nyní vyšlo, něco tam padlo a mohl jsem pomoct týmu. My v prvních dvou pětkách jsme ve Spartě od toho, abychom dávali góly. Musíme tým táhnout. Těší mě to, na vstřelené góly jsme dokonce první, ale především potřebujeme zlepšit defenzivu. Od toho se můžeme odrazit.“

Mohl by vás výkon z posledního utkání osobně ještě více nakopnout?

„Doufám v to. Hokej hraju dlouho, takže vím, že takových zápasů je potřeba mít víc. Potom se může sebevědomí zvednout daleko víc, než po jednom zápase.“

Řekl byste, že vám k sedmigólové jízdě pomohla pauza mezi svátky, kterou jste nečekaně dostali kvůli zrušenému Spengler Cupu?

„Je to možné z hlediska toho, že jsme si opravdu sedli, udělali jsme hodně meetingů, řešili jsme systém, trénovali jsme dobře. Z hlediska sil to určitě mohlo pomoct. Spousta kluků jezdilo i s nároďákem. Myslím si, že proti Boleslavi jsme fakt chtěli a každý bojoval na sto procent. Budu se ale opakovat, pořád se bavíme o jednom utkání. Potřebujeme zvládnout víc zápasů, pak můžeme dělat nějaké závěry.“

Mrzí vás neúčast na prestižním turnaji ve Švýcarsku?

„Osobně mě to samozřejmě mrzí. Má to pro i proti. Těšili jsme se tam, ale kvůli covidu se to zrušilo, s tím bohužel nic nenaděláme. Uvidíme v dalších zápasech, jestli nám pauza prospěla.“

Berete pozitivně po konci v Lize mistrů, že se nyní můžete soustředit jen na extraligu?

„Určitě. Na druhou stranu si myslím, že Liga mistrů pro nás byla velkým přínosem. Hokej se v ní hraje jinak, pro spoustu kluků to byly další zkušenosti. Bohužel jsme nepostoupili, ale výkon v Rögle nebyl špatný. Nedařilo se nám to přenést do extraligy. Doufejme, že se to nyní otočí.“

