Poloprázdná lavička Sparty. Proč Jandačovi chybí Hořava s Hlinkou?

V uplynulých domácích utkáních s Třincem (5:8) a obzvláště naposledy s Mladou Boleslaví se tisícovka fanoušků v O2 areně jistě více zaměřovala spíše na gólovou show. Někteří z nich ovšem zpozornili a při pohledu na střídačku Sparty zjistili, že nad hokejisty nestojí Miloslav Hořava, ani Jaroslav Hlinka . Josefu Jandačovi nyní asistuje pouze Tomáš Hamara, na lavičce byl proti Bruslařům také přítomen trenér brankářů Petr Přikryl a lékař Jaroslav Chomič.

Pozorní příznivci se tedy ještě před vánočními svátky přes sociální sítě pokoušeli zjistit, proč oba trenéři chybí. Na Facebooku se jim dostalo odpovědi, absenci kolegů ovšem po nedělní vysoké výhře v dohrávce 36. kola objasnil také hlavní kouč. Hořava měl během prosince podstoupit operaci kolene, momentálně absolvuje rekonvalescenci. „Čekáme, až se zrehabilituje. Jarda Hlinka je nyní pro nás důležitý hlavně seshora, aby se trochu věnoval hře a jednotlivým hráčům,“ prozradil Jandač.

Podle zástupců klubu je Hlinka nyní hlavně potřeba v manažerském křesle, kde společně se sportovním ředitelem Petrem Tonem už pracují na budování kádru pro příští sezonu. V dohledné době se nepředpokládá, že by se bývalý vynikající útočník a kapitán Sparty na střídačku vracel. Každopádně Jandač i na poloprázdné lavičce odstartoval nový rok 2022 parádním přejetím Mladé Boleslavi, proti které Pražané potvrdili mocnou sílu v ofenzivě, především však ukázali zlepšení v obraně.

Sparta - Mladá Boleslav: Drsná bitka! Chlapík a Jánošík se do sebe pustili

Mezi svátky měla Sparta kvůli nečekanému zrušení Spengler Cupu konečně více času na odpočinek, ale rovněž na přípravu a vyladění herních nedostatků. „Nám se zápas podařil, takže jsme rádi, že jsme do nového roku takto vstoupili. Věřím, že v tom budeme pokračovat dál. Hrozně důležité bylo, že se nám vrátili někteří marodi do sestavy. Bylo to znát, ti hráči, kteří nám předtím chyběli v sestavě, to hodně změnili,“ těšilo sparťanského trenéra.

Na triumf nad Středočechy a Hořavův návrat na střídačku se však Jandač nemůže dlouhou upínat. Již v úterý čeká sparťany další důležitá bitva o body, opět na domácím ledě budou hostit Kometu. Proti brněnskému rivalovi chtějí přidat další body. „Potřebujeme dělat body a dostat se nahoru. My už musíme hrát hokej jako v play off,“ řekl útočník Roman Horák po velice povedeném zápase, v němž nastřílel dva góly a dvakrát asistoval.

SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 7:0. Horák čtyřmi body řídil výprask Bruslařů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:24. R. Horák, 09:57. M. Jandus, 16:03. Chlapík, 17:55. Moravčík, 21:20. E. Thorell, 37:11. R. Horák, 43:15. Sobotka Hosté: Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Moravčík, T. Pavelka, A. Polášek, Mikliš, Tomáš Dvořák, M. Jandus – Buchtele, Sobotka, Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík – D. Voženílek, D. Kaše, M. Forman – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – T. Jandus. Hosté: Krošelj (21. J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc, Šidlík, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, Bernad – Pospíšil, Fořt, D. Šťastný – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Kelemen, Adam Raška I, Claireaux – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský. Rozhodčí Mrkva, Ondráček – Pešek, Malý Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 1000 diváků

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE