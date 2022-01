Forma v extralize: zákaz pro Varaďova nástupce. A žádný Greta Litvínov

Máme tu rok 2022 a s ním přichází novoroční speciál Formy v extralize. Tradiční žebříček deníku Sport a webu iSport.cz, který s nadsázkou komentuje formu jednotlivých týmů v uplynulém týdnu, se tentokrát podíval na novoroční předsevzetí. Co by si kluby mohly nebo dokonce i měly přát do nového roku? Přečtěte si sami.

15. Zlín Posun oproti minulému týdnu: -2 Jsou vlastně dva kluby, kterým by covid teoreticky mohl udělat službu, zde a na Kladně. Kdyby zastavil extraligu, nakonec ji zrušil a nedohrála se základní část... Co by se asi dělo? Ano, šestnáct týmů příští rok. SESTŘIH: Zlín - Karlovy Vary 2:4. Černoch dvěma góly řídil výhru Energie

14. Kladno Posun oproti minulému týdnu: -2 Sice to bude bolet všechny strany, ale příští měsíce by měly být ve znamení, jak usadit Jaromíra Jágra do křesla bosse. Klub potřebuje silného šéfa. A na ledě nejde, aby se otáčel k magii padesátiletého veterána. Jágrův půlrok v extralize: Podívejte se na všechny jeho góly a asistence

13. Olomouc Posun oproti minulému týdnu: -8 S koncem roku zahučela zase na pozice kolem 11. místa. To máte jak na cestě do Betléma... Kdyby tam vyrazil jeden král, tak by třeba ani nedošel. Tři jsou víc, můžou se podpírat. Jeden Krejčí taky nestačí. SESTŘIH: Vítkovice - Olomouc 5:3. Domácí rozhodli o výhře v závěru

12. Kometa Posun oproti minulému týdnu: -6 Někdy si říkáte, že tady se Silvestr slaví tak čtyřikrát měsíčně, jak je Kometa špatná. Vždycky když čekáte, že se odrazila, tak bum. Zpátky na zadek. Problém je, že tahle cesta k promenádě odkrytým busem nevede. SESTŘIH: Plzeň - Kometa Brno 6:3. Mladí Lang režíroval čtyřmi body (3+1) vítězství Indiánů

11. Sparta Posun oproti minulému týdnu: +4 Jak těsně po Novém roce, tak po celý rok! Hned 2. ledna zmasakrovala Boleslav 7:0. Marná sláva, taková čísla se od vás budou čekat pořád. Jste Sparta! Krok vedle se tady nepovoluje, pardon. SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 7:0. Horák čtyřmi body řídil výprask Bruslařů

10. Mladá Boleslav Posun oproti minulému týdnu: -2 Znáte ty trapné novoroční SMS? Sem se ale tahle vyloženě hodí: Rozsypej čočku na zápraží, ať má Šťastný zdraví dost, ať se mu daří. Ať nový rok je lepší než ten starý, ať Ševc nepřijímá na trestné dary. Mladá Boleslav - Vítkovice: Šťastný sám obkroužil celé pásmo a přidal další gól, 4:0

9. Litvínov Posun oproti minulému týdnu: +5 Pro ně hlavně, žádný Green Deal, jen ať ropa teče a peníze taky. Protože jestli budeme mít doma všichni zástrčky a nebudeme jezdit s autem k pumpě? Přejmenují se na HC Greta Litvínov, nic jiného nezbude. SESTŘIH: Liberec - Litvínov 2:3. Bílí Tygři dotahovali marně, rozhodl Jícha

8. Pardubice Posun oproti minulému týdnu: +3 Až se budou přidávat dvojjazyčné nápisy v hale, neděste se. Nepřijíždí rudá armáda na pomoc. To jen Dynamo začíná šperkovat svoji cestu k titulu. Počítejte s tím, že třetí rok po sobě se bude volat Rusko. SESTŘIH: Litvínov - Pardubice 1:5. Musil nahrával, Camara střílel. Dynamo hladce vyhrálo

7. Vítkovice Posun oproti minulému týdnu: 0 Zásadní věc, udržet v současném nastavení rafana Poláka. On je hráč, kterého když vidíte, máte chuť skočit k doktorovi pro neschopenku. Pokud ho bude dál hokej bavit, máte šéfa a bude dobře. Pardubice - Vítkovice: Hostům přinesl snížení důraz kapitána Poláka před brankou, 2:1

6. Třinec Posun oproti minulému týdnu: -5 Proslýchá se, že až přijde příští trenér, dostane zákaz používat moderní techniku. Hezky návrat k tabulím, telefonu v budce. Prostě nic, na čem by si mohl psát svůj blog jako Václav Varaďa. SESTŘIH: Třinec - Kladno 3:2p. Oceláři riskovali bez gólmana, ale uspěli

5. Karlovy Vary Posun oproti minulému týdnu: +5 P. F. 2022! Víte, co zkratka znamená? Ale ne, žádná francouzština, žádné „pour féliciter“. V originále je to Přichází Flek, verze 2022. Těšte se! Útočník na vylepšený mód najel hned po Ježíšku. Karlovy Vary - Kladno: Flek trefil přesně horní růžek, 5:2

4. Plzeň Posun oproti minulému týdnu: -1 V Americe už se jede vlna, že mít v logu klubu indiána, je rasismus, neúcta k menšinám. Připravte si obhajobu, proč je to poklona. Jednou se budou strhávat sochy a měnit symboly i tady. Plzeň - Kometa: Lang zkompletoval hattrick trefou do prázdné, 6:3

3. Liberec Posun oproti minulému týdnu: -1 Tady je jasné, o čem nový rok bude. Zabalit do molitanu Ladislava Šmída, hezky ho hýčkat, nabrat tři nové maséry. Jestli se vrátí a vydrží fit až do konce sezony? V play off si pruhovanou kočičku přát nebudete. SESTŘIH: Liberec - Zlín 4:1. Tygři se dočkali konečně klidné výhry

2. Motor České Budějovice Posun oproti minulému týdnu: +7 Tady by potřebovali elixír mládí. Kdyby se jim podařilo zakonzervovat Gulaše, Novotného, Pecha a Vondrku aspoň v současné formě a aby se jim nerozpadala těla? Brzo půjdou po titulu. Ale věk je bestie. SESTŘIH: Pardubice - České Budějovice 1:6. Zkrat Dynama v první třetině pomohl Motoru