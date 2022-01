Šéf Řezníček o extralize: Bojím se, venku je všechno pod omikronem

Poslední zápas hrál Třinec proti Vítkovicím. Vyslala soutěž i soupeře Ocelářů na testy?

„Vítkovice na ně šly ve čtvrtek. Když nám Třinec oznámil, že má na antigenech nějaký záchyt, hned jsme je vyzvali, aby podstoupily testy taky. Čekám na telefon, jak to dopadlo, zatím řešíme teď jen Třinec a počítáme, že Vítkovice se Spartou v pátek hrají.“

Bojíte se, když vidíte na telefonu, že volá nějaký manažer extraligového klubu?

„Bojím, na rovinu bojím. Když jsem viděl, že mi volá Honza Peterek z Třince, hned jsem se ho ptal, jestli mají omikron, odpověděl, že asi ano. Kolegové ze zahraničí mi posílají, co se děje. S extraligou jsem mluvil a říkal klubům, že se to na nás řítí. Švýcarsko, Německo, Finsko, Švédsko... Všechno je pod omikronem. Několik týmů je v karanténách, kvůli jednomu pozitivnímu hráči se odkládal i zápas Ligy mistrů. Takže ano, bojím se každého telefonu, kdy je na druhé straně extraligový manažer.“

A jakou teď zvolit podle vás strategii? Posílat pravidelně všechny kluby na testy, nachystat se na zastavení soutěže, nebo hrát na krev, dokud se dá?

„Musíme hrát. Některé kluby covid určitě postihne, ale třeba tam budou jen jeden dva nakažení, které pak dáte do izolace. V Třinci bylo ale poměrně dost lidí pozitivních, tím pádem hygiena rozhodla o karanténě pro celý klub. Někdo do ní spadnout může, někdo ne. Musím vyvinout maximální úsilí, abychom odehráli, co se dá. Snad se nedostaneme do situace, že se všechno sesype a extraliga bude nehratelnou. Jen už teď mám docela skeptický pohled.“

Dá se brát jako drobný benefit, že když se omikron prožene extraligou v první půlce ledna, směrem k olympiádě bude všechno v pohodě?

„Olympiádu bych radši nezmiňoval, ta může být další průšvih. Mě zajímá extraliga, soutěží se to prožene, kéž bychom si tím prošli do play off. Potřebujeme v soutěži odehrát co nejvíc zápasů, na tom je založený i marketing ligy.“

Připouštíte si variantu, že se základní část nedohraje, o pořadí rozhodne přepočet bodů na procenta a půjde se do play off?

„Tahle možnost tady samozřejmě je, ale až jako jedna z posledních. Závěr základní části může být kvůli dohrávkám hodně našlapaný a krkolomný.“

Sezona musí skončit do konce dubna. Není aspoň teoreticky možné se s kluby a hráči domluvit, aby se protáhla například do 12. května, aby skončila do mistrovství světa, ale měli jste prostor ligu dohrát?

„Měli jsme s kluby mezi svátky dva hovory. Bavili jsme se tam o různých variantách, jak naši situaci řešit, když NHL oznámila, že nepojede na olympiádu. Předložili jsme tři varianty a jednou z nich i bylo, že by se finále play off posunulo do května. Můžeme hrát maximálně do 6. května, dál už tam jsou závazky k IIHF, že týden před mistrovstvím hráč nemůže hrát žádné zápasy. Jen jsme k názoru, co dál, kolektivně nedospěli.“