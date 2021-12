Mlejnek: Nekonečná frustrace. Párty a svateb jsem si na hotelu nevšiml

Popsal byste o pocity, které vám nyní jdou hlavou po zrušení celého turnaje?

„Samozřejmě jsou nepříjemné. Jsou to pocity úzkosti, v letošní sezoně nedodělané práce.“

Shrnul byste vývoj, který nastal v posledních hodinách?

„Ráno jsme měli mít snídani a v 7 hodin místního času mi volal manažer týmu Ota Černý, že bohužel máme pozitivní případ v týmu. Na základě toho byli hráči hned informováni, že musí zůstat v pokojích v karanténě. Dostali jsme jídlo za dveře, což za poslední dva roky už dobře známe. Svolali jsme online schůzku, kde jsme popsali situaci, že čekáme na výsledky testů, které proběhlo kolem 10. hodiny dopoledne a že výsledky budeme znát zítra ráno. A že další den nás čeká další test. Pokud bychom prošli v pořádku, mohli bychom nastoupit proti Rakousku. Možná, že by bylo utkání odloženo.“

Takže pořád příprava na další zápas.

„Tehdy to pořád ještě bylo ve hře, hráče jsme v tomto ještě drželi. Dostali od nás informace organizační i sportovní, aby i na pokojích zůstali v tréninku. S největší pravděpodobností bychom totiž nastoupili rovnou z pokoje. Věřili jsme, že to tak dopadne.“

Jenže pak přišla informace o kontumaci zápasu Slovenska s Ruskem a následné zrušení celého turnaje.

„Je to jedna dlouhá dvouletá nekonečná frustrace.“

Z Red Deeru, kde se odehrává druhá skupina, přicházejí informace, že karanténní opatření nebyla tak silná, že na hotelu s hráči byli i běžní návštěvníci, a dokonce tam byla v plánu svatba.

„Co se týče opatření, tak se přiznám, že jsem si u nás v Edmontonu na hotelu žádné svatby nevšiml. Náš tým dodržoval přesně to, co dodržovat měl, tedy trasu hotel – autobus – aréna. Kritéria a přísnost nebyla tak striktní jako loni, to je jasné. Loni bylo kolem hotelu pletivo, do hotelu nikdo nebyl vpuštěn. Ale nyní platilo, že hotelové patro bylo jen naše a to samé myslím, bylo i na patře Rakušanů. Opravdu to byly jen prostory vymezené pro nás. Ano, nebyly opatření na recepci, jako v loňské sezoně, ale že bych si tady všiml nějakých párty, nebo svateb, tak to ne. A ani jsem si jich všimnout nemohl, protože my jsme dodržovali to, co jsme měli.“

Rozhodnutí zrušit turnaj s vámi bylo nějak komunikováno, nebo vám ho direktoriát pouze oznámil?

„Náš manažer Ota Černý byl někdy okolo doby, kdy se zrušilo utkání Slovenska a Ruska, se mnou v kontaktu s tím, že zasedne direktoriát turnaje. Ten zasedl v jednu hodinu místního času za přítomnosti týmových manažerů a rozhodl o tom. Nemám tudíž úplně přesné informace, vím jen, že se turnaj zrušil a že při rozhodnutí byl Ota Černý.“