Emoce v Kladně! Konflikt při tréninku? Klub krvavou verzi fanoušků odmítá

Náskok na poslední Zlín se po prohraném vzájemném souboji zúžil na tři bodíky. Rytíři nezvládli klíčový duel, po němž je situace ještě vážnější.

Klubový šéf Jaromír Jágr obvolává agenty a shání hráče, ovšem trh je přebraný. Není kde brát… Do toho řeší i mimořádně citlivé vztahy uvnitř týmu.

Podle informací Sportu došlo na jednom z tréninků ještě před utkáním se Zlínem ke strkanici, v níž se nejdříve ocitli zámořský bek Jake Dotchin a útočník Matěj Beran. Pak se do toho ještě přimotal impulsivní útočník Marek Račuk, který měl Dotchina krvavě zranit.

Mezi fanoušky se rozneslo i daleko barvitější líčení celé situace, mělo jít o zákrok hokejkou. Podle zdrojů Sportu skutečně k menšímu konfliktu došlo, ovšem ne s tak drsnými následky. Na sociálních sítích kolují zvěsti o zlomeném nosu. Tak horké to však být nemělo, čemuž napovídá i fakt, že ani jeden z hráčů nemá na obličeji viditelné zranění.

Račuk ani Dotchin každopádně do utkání se Zlínem nezasáhli. „Račuk a Dotchin nezasáhli do posledního utkání ze zdravotních důvodů, které ale nesouvisí s tím, co se objevilo na sociálních sítích, to popíráme. Charakter zranění z pochopitelných důvodů nikdy nezveřejňujeme, proto ani v těchto případech nemohu být konkrétnější,“ reagoval mluvčí klubu Jůdl v oficiálním vyjádření.

Podle zdrojů Sportu na inkriminovaném tréninku chyběl Jaromír Jágr, který hraje se sebezapřením, není zdravotně úplně fit, takže zrovna v tuhle dobu si dával pauzu. Pokud by majitel a klíčový muž trénoval, nejspíš by k incidentu ani nedošlo, hráči by si to nedovolili. Takhle emoce šly ven…

Každopádně je zřejmé, že v době, kdy se nedaří, je atmosféra napjatá. Mezi fanouška se šíří zvěsti i o dřívějším konfliktu mezi Račukem a někdejším kapitánem Strnadem, to ovšem klub rezolutně popírá.

„Pokaždé, když se týmu nedaří, začíná se rojit mezi fanoušky spousta informací a dezinformací, to tak bývá. Já bych ale chtěl fanoušky poprosit o trpělivost, všichni hokej na Kladně chceme udržet v extralize,“ ujišťuje mluvčí Jůdl.

Konflikty nebo i rvačky při trénincích nejsou nic výjimečného, zvlášť v době, kdy na mužstvo sedne deka. Známé jsou případy i z NHL. U jednoho z nich nechyběl ani současný kladenský kapitán Tomáš Plekanec, který se před lety dostal do potyčky s obráncem Subbanem.

Račukova budoucnost u Rytířů je každopádně nejistá. Na webu elitprospects už se dokonce objevila spekulace o tom, že má odejít do Prostějova. Dotchin je naopak klíčový bek. Až se uzdraví, do hry měl zasáhnout. Klub si pochopitelně přeje, aby to bylo co nejdříve, protože je to nepostradatelný muž.

Počty jsou jasně dané. Poslední z extraligy má padáka rovnou, ten čtrnáctý se o bytí a nebytí popere v baráži. Dlouho se zdálo, že dolů přímo zahučí Zlín, ovšem v poslední době ožil, potvrdil to i při vzájemném utkání právě s Kladnem. To sice dlouho bylo lepší, ale doplatilo na zoufalou koncovku.

Takže se jeho náskok smrsknul na tři body…

Klubový šéf Jágr má plnou hlavu starostí. Obvolává agenty i ostatní kluby a vyptává se, jestli by nebyli k dispozici nějací hráči. Pochopitelně se řeší i trenérská výměna, což je logické, když se nedaří. Zatím to ale vypadá, že by Čermák, který s Rytíři už dvakrát vyválčil postup zpátky do extraligy, měl zůstat…

Nebo se to ještě do neděle, kdy se Rytíři utkají s Olomoucí, změní? Legendární majitel v posledních dnech žhaví telefony naplno. Dobře ví, že situace není dobrá.

