Už je skoro máme! Zlín zdeptal Kladno. Čermák ven, zaznělo po zápase

Stačilo jediné. Vidět, co se dělo cestou do kabin. Zlínští radostně hulákali, mlátili hokejkami, hned za dveřmi spustili vítězný pokřik. Hráči Rytířů se pomalu šourali, pohled zabodnutý do země. Ztratili partii, která jim může zpackat zbytek sezony. Po porážce 1:3 se jejich náskok na soupeře smrsknul na tři body. Tohle jim může zlomit vaz… „To se nemělo stát,“ dobře věděl kladenský obránce Marek Baránek.

Když oba týmy zmizely v šatnách a prostory ztichly, kladenští fanoušci z kotle spustili pokřik: „Čermák ven!“ Tradiční výzva pokaždé, když se jakýkoliv tým dostane do úzkých. Frustrace příznivců šla ven, i když až po utkání. Během něj svůj tým podporovali a stáli při něm.

Teď je každopádně tým Jaromíra Jágra v bryndě. I z jeho výrazu bylo patrné rozčarování.

Z útrob stadionu vyšel zahalený v čepici, nebylo mu do řeči, rychle zmizel. Hlavou se mu teď bude honit: Co s tím? Zkusit trenérskou výměnu? Nebo sehnat posily? Ovšem trh je rozebraný… V roli majitele ho čeká každopádně fuška.

Bylo jasně cítit, že jde o hodně. Moderátor ještě před utkáním vybízel: „Dneska se hraje o šest bodů! Takže tentokrát víc než kdy jindy bude platit, že věříme.“ Připomněl heslo, které se s Rytíři spojilo v minulé sezoně. I tenhle slogan pomohl k tomu, že si Kladno proklestilo skrz první ligu zpátky mezi elitu.

Bude to jenom jednoroční epizodka? Jako naposledy? Všichni dobře vědí, jak jsou rozdány karty. Poslední má padáka rovnou, čtrnáctý se pokusí udržet přes baráž. Nemusíte mít doktorát z hokejové vědy, abyste z tabulky vykoukali, koho se to bude týkat.

SESTŘIH: Kladno - Zlín 1:3. Berani ovládli záchranářskou bitvu a jsou Rytířům na dostřel!

Dlouho to vypadalo, že rovnou dolů zahučí mátožný Zlín. Ovšem tahle výhra ho nakopnula. Kdo ví, třeba právě tenhle závan optimismu jim otočí zatím ostudný ročník. „Jsme samozřejmě rádi, protože to není klišé: hrálo se o šest bodů. Ztráta devíti bodů by byla hodně kritická,“ dobře ví kouč Luboš Jenáček.

Ojedinělý zlínský úder přišel v době největšího kladenského tlaku. Těch šancí! Puk se jednou pomalu došoural mimo branku, několikrát poletoval před ní, buldoci v modrých dresech se ho snažili domlátit. Ale nic z toho.

No a pak to přišlo. Zlínský obránce Jakub Ferenc se v 56. minutě napřáhl a propálil kladenského brankáře Bowa. Střídačka hostů okamžitě vyskočila, sváteční střelec zvedl vítězoslavně ruku. Dvoumetrový habán se v sezoně trefil teprve podruhé. Kladenská lavice naopak zkoprněla. S touhle ránou už se domácí nedokázali srovnat, pak inkasovali ještě jednou.

Někteří domácí fanoušci už to nevydrželi, zvedli se a odešli domů. Když probíhaly poslední sekundy, hráči Zlína už bušili do mantinelu. Cestou do kabin řvali: „Je to tam!“ Jaký to rozdíl oproti smutným kladenským výrazům…

„Hodnotí se mi to strašně těžko. První třetina od nás byla vlažná. Nešly nám nohy. Pak jsme si k tomu něco řekli v kabině. Od druhé třetiny jsme byli lepším týmem, ale tři body bere Zlín. To je to, co se stát nemělo,“ přiznal kladenský obránce Marek Baránek. Když promlouval s novináři, ze zlínské kabiny se ozývalo vítězné rejdění. Jaký to paradox…

„Bylo to zatím nejdůležitější utkání sezony. Zase jsme se jim přiblížili. Ale to není konec, naopak začátek. Musíme předvádět i dál stejné výkony a nasazení. Protože to jednou předvedeme, urveme nějaký body, pak se nám to na tři zápasy ztratí. Takže musíme pokračovat v nastoleném tempu,“ vykládal obrovitý zadák Jakub Ferenc, jenž vedle extraligy zvládá i roli učitele tělocviku. Teď se pasoval do role hrdiny Beranů.

Kladno doplatilo na střeleckou nemohoucnost. Dlouho to vypadalo na šeď, nikdo nechtěl udělat chybu, nebyl to žádný hokejový trhák. Až ve třetí části se emoce rozproudily.

Odpálil je ve 43. minutě zlínský obránce Novotný, který loktem sestřelil Melku, za což vyfasoval pětiminutový trest. Před domácími ležela skvělá příležitost udeřit v dlouhé početní výhodě. Ovšem totálně tuhle možnost promarnili, doplatili na zbytečné fauly. Takže místo gólu se nakonec ještě museli bránit…

„Za mě to byla strašná škoda. To jsme měli využít,“ dobře věděl zadák Baránek.

Zlín absolvoval radostnou štreku přes celou republiku. Stále je sice poslední, ale v klíčovém utkání uspěl. V Kladně zavládl ještě větší bolehlav. Tenhle zápas Rytíře může ještě osudně mrzet. Jejich psychika dostala další ránu.

Berani naopak bitvu roku zvládli. A náležitě si to užili. „Pro nás je zápas velkým zklamáním,“ reagoval smutně kladenský asistent Jiří Burger.

Tahle ztracená partie bude Rytíře ještě dlouho bolet.

