Nejvíc střel i gólů, Sparta ale stejně tápe. Jandač: Porážíme se sami

Do utkání s Motorem šla Sparta v dobré náladě. Tři výhry v zádech, v novém roce bez pachuti z porážky. Zase se taky ukázalo, jak dobře Pražané zvládají vstupy do utkání. Dát první gól utkání? V tom není v sezoně nikdo lepší. Zápasy pak ale Sparta stejně nepochopitelně ztrácí. Nejinak tomu bylo i v neděli. Ze stavu 1:0 se urodil výsledek 1:5.

„Sparta měla vynikající vstup do utkání, my jsme tam tahali za kratší konec, ale podržel nás gólman. Pak dali gól, uklidnili se a hráli fakt dobře. My jsme se potom však zvedli. Důležitý moment byl ten, kdy dali domácí na 2:1. Dominik Hrachovina ale přijel, že mu někdo projel brankovištěm a zabránil v zákroku. Gól neplatil, my jsme o chvíli později dali naopak dva a dohráli jsme to,“ shrnul trefně duel (5:1) trenér Českých Budějovic Jaroslav Modrý.

Protějšek Josef Jandač na něj navázal. „Souhlasím, že první třetina byla dobrá, byli jsme lepší. Ve druhé jsme ale začali postrádat lehkost ve hře, byl z toho naráz takový boj. Motor víc držel puku, pak jsme se porazili sami, když jsme si sami dali góly. Ve třetí už jsme neměli sílu na obrat, protože Budějovice hrály dobře a k ničemu nás moc nepustily. Po třech velmi dobrých zápasech jsme to tentokrát bohužel nezvládli.“

Že si Pražané dali góly sami, není tentokrát nijak zvlášť nadnesené. První gól mohl Alexander Salák mít, ale vrata mezi betony nezavřel. Třetí pak soupeři vyloženě daroval, když měl puk pod lapačkou, ale zmateně ho naservíroval soupeři. Bizarnost tref Motoru vygradovala ve třetí třetině pátým gólem, který trefil Jan Piskáček ranou přes celé hřiště. To už propálil Matěje Machovského, který Saláka po čtvrtém kusu vystřídal.

Sparta - České Budějovice: Piskáček nachytal Machovského ránou přes celé hřiště, 1:5

„Zvažovali jsme, jestli tam nedáme Macha hned na třetí třetinu. Nakonec jsme ale nechali Sašu, aby si ten zápas třeba zkusil otočit. Bohužel se to nepovedlo. A nepovedlo se ani to střídání, protože sám pak dostal gól přes celé kluziště,“ kroutil hlavou Jandač. Zejména druhá třetina byla od domácích děsivá, na střely ji prohráli 3:10. Na góly pak 1:3.

Pokračuje tak sparťanské „up and down“, výkony jako na horské dráze. „Je to pořád dokola podobný scénář. Musíme umět být trpěliví, zvládnout odehrát zápasy i za stavu 1:1. Vždycky to nemusí být gólostroj a hitparáda. Musíme si počkat na zlomové momenty, což nám zatím nejde. Neumíme to, chceme všechno hned, nejsme trpěliví. Dostáváme strašně laciné góly, fakt si je dáváme sami po hrubých individuálních chybách. To má pak dopad na celý tým,“ přidal sparťanský kouč.

Jeho tým prohrál s Českými Budějovicemi i třetí duel v ročníku. V součtu všech utkání jim navíc dali rudí pouhé tři góly. „Taky jsme se o tom teď bavili. Motor hraje dobře, má hodně zkušené mužstvo. Minulé zápasy jsme měli hodně rozbitý mančaft, spoustu zraněných. Teď jsem ale věřil, že to urveme. Nepovedlo se,“ dodal Jandač.

Oslava pětistého zápasu v dresu Sparty tak zhořkla Miroslavu Formanovi. Kanonádu hostů navíc řídili bývalí hráči holešovického klubu. Dvakrát se trefil Lukáš Pech, jednou Jan Piskáček. Ti dva odehráli za Pražany dohromady 743 zápasů. Aby toho nebylo málo, prosadil se i Zdeněk Doležal, který je v Motoru na hostování právě ze Sparty.

Rudí mají ze všech extraligových týmů nejvíce střel na branku, mají nejvyšší úspěšnost střelby a dali i nejvíc gólů. Ve 25 z 36 utkání dokonce skórovali první (70 %), vedení ale často ztrácí. Bodů totiž zatím uhráli jen 44 procent, což ambiciózní klub drží ve spodní polovině tabulky na devátém místě. Dál drhne obranná hra. Pouze Zlín a Kladno inkasovali více branek než Sparta.

