Pech na metě 250, vstoupil do klubu Sportu: Krása! Střelec ale nejsem

Fanoušci Sparty prožili další z řady úděsných večerů, přesto jich celá tisícovka po utkání zůstala na místech a aplaudoval. Ne svým hráčům, ale soupeři. Jednomu konkrétnímu. Lukáš Pech v rudém dresu odehrál osm let, v neděli své bývalé spoluhráče setnul dvěma trefami. Ta druhá měla pořadové číslo 250 v součtu extraligy a reprezentace. Pech tak vstoupil do Klubu střelců deníku Sport. „Jedu dál,“ hlásil se smíchem věčně dobře naladěný útočník. Motor zničil Spartu 5:1.

Dva góly v národním týmu. K tomu celých 248 v tuzemské nejvyšší soutěži. Tak Lukáš Pech složil součet 250 tref. Včera milník završil dvěma brankami do sítě Sparty a stal se 72. členem Klubu hokejových střelců deníku Sport.

Co pro vás tahle meta znamená?

„Jedu dál! Je to nějaká meta, zápis do tabulek. Je hezké dostat se mezi nejlepší střelce historie, ale hlavně jsem rád, že jsme vyhráli. Výkon ze začátku ale nebyl takový, nakonec jsme odvedli dobrou práci a pohlídali si to. Za dva góly jsem samozřejmě rád, že mi to tam padlo a nemusel jsem na to delší dobu čekat.“

Právě, teď jste na gól čekal od 12. prosince. Měl jste to v hlavě?

„Vůbec ne, ani v kabině o tom nikdo nemluvil. Neřešil jsem to. Věřil jsem, že se do Klubu dostanu, ale ne za cenu, že bych každý zápas nesmyslně střílel, abych se tam co nejdřív dostal. To fakt ne. Poslední zápasy jsem prostě nehrál dobře. Teď mi to dal nádherně Mižu (Michal Vondrka) do prázdné brány, podruhé jsem zavřel oči v přesilovce, a propadlo to tam. Šťastný gól, ale platí. Důležité tři body.“

Zvláštní symbolikou je, že se vám 250. trefa povedla právě na ledě Sparty.

„To samozřejmě. Nebyl jsem nervózní, vůbec ne. Nějakou zvláštní symboliku a nostalgii jsem cítil. Dýchlo to na mě. Vyjukanej jsem ale nebyl, přece jenom už mi je osmatřicet. Je nádherné, že se to stalo tady v O2 areně. Škoda, že tu nebylo víc lidí. Moc bych chtěl poděkovat fanouškům Sparty za děkovačku na konci. Moc si toho vážím. Gól dal i Honza Piskáček, takže to na nás bývalé sparťany padlo.“

Když vás tisícovka domácích fanoušků po utkání vyvolávala, běhal z toho mráz po zádech.

„Mně taky, měl jsem husinu. Opravdu jim děkuju, byli fantastičtí po celou dobu, co jsem tady působil. Škoda, že jich tu nemohlo aspoň sedm, osm tisíc.“

Říkal jste, že jste za góly rád, ale na ledě to tak nevypadalo. Neslavil jste je. Sparťanská stopa je ve vás hodně hluboká, že?

„Je to tak. Byl jsem tady osm let, něco jsem tady zažil. Nechtěl jsem provokovat fanoušky, abych dělal nějaké gesta. Oslavil jsem to vnitřně.“

Trefil jste před utkáním správnou šatnu?

„Netrefil. (směje se) Fakt jsem přijel a rovnou zamířil automaticky do šatny Sparty. Šel jsem k masérům, pozdravit se. Pobavil jsem se i s několika hráči.“

Tabulkově to teď vychází, že byste šli na Spartu v play off. Bral byste to?

„Proč ne? Zatím ale ani nevíme, jestli v play off budeme. Tabulka je vyrovnaná. Dvakrát prohrajete a jste jedenáctí. Kdyby na nás vyšla Sparta, budu rád. V play off se všechno maže.“

Navíc byste šli na oblíbeného soupeře, Spartu jste porazili už potřetí v sezoně. To asi nebude náhoda, ne?

„Říkal jsem to už v době, kdy jsem tady hrál. Na Spartu se chce každý vytáhnout, kluci to mají těžké. Oni hrají šedesát kol play off. Každý zápas je pro ně těžký. Mají kvalitní mužstvo, poslední zápasy hráli výborně. Dneska jim to nesedlo, tak to je. Chybí jim hodně obránců. Až budou kompaktní, ukáže se jejich síla.“

Jste na 250 gólech, vzpomenete si ale na ten vůbec první? Padl v únoru 2004 v dresu Karlových Varů.

„Jasně! Bylo to na Kladně, dal jsem hned dva. Vidím to úplně přesně, oba padly hned po buly. Vyhrál jsem je a šel jsem do branky, tam se to ke mně odrazilo. První bekhendem, druhý forhendem. Po utkání jsem pak jel vlakem zpátky do Kadaně. (směje se) Je už to dlouhá doba. Sranda, jak ten čas letí. Vždycky jsem chtěl naskočit v extralize, dát první gól, aby se o mně napsalo, že jsem ho dal. Teď je jich 250, přitom já se nikdy za střelce nepovažoval. Vždycky jsem raději nahrával, i když po mně často řvali, ať střílím.“

Před několika zápasy vstoupil do Klubu střelců parťák Milan Gulaš, ten pak říkal, že další výzva je titul s Motorem. To určitě platí i pro vás.

„Jednoznačně, titul je vždycky výzva. Ať to bylo ve Varech, ve Spartě, nebo teď v Motoru. Vždycky chcete vyhrát, nikdy se nejdete zúčastnit. Chcete se radovat, týmový úspěch je nejvíc. Zatím jsem zažil jeden titul, ale oslavy si pamatuju dodnes, žilo tím celé město. Titul je pro každého nejvíc, co můžete v hokeji dosáhnout.“

Možná ještě olympiáda, ne? Třeba i s Milanem Gulašem.

(rozesměje se) „To už neklapne. Olympiáda už pro mě asi není, nebo spíš určitě není. Nikdo se mi neozval, ani jsem to nečekal, nepočítám s tím. Kdyby třeba pozvánka přišla, bylo by to úžasné. Když ne, svět se nezboří, život půjde dál. Byli tu vynikající hokejisté, kteří na olympiádě nikdy nebyli, ani za nároďák toho moc neodehráli. Třeba Viktor Hübl, skvělý hráč. Někomu repre není souzena. Vůbec to neřeším, v hlavě to nemám.“