SESTŘIHY: Motor smetl Spartu 5:1, Hradec je v čele. Kladno - Olomouc 2:0

Bek Tansey spasil Kometu

V úvodu souboje dvou týmů, jejichž střídačkám šéfují bývalí členové úspěšného trenérského tandemu z pražské Slavie Růžička a Kalous, měli navrch hosté. Velkou šanci nevyužil kanonýr Mueller. V osmé minutě musel na trestnou lavici Hübl a zkušený americký útočník měl další příležitosti. Při té druhé byl blízko, jenže Godlu zachránila branková konstrukce.

Když se úvodní dějství přehouplo do své druhé poloviny, otevřeli domácí skóre. Fronk nabil ideálně do jízdy Balinskisovi, který tvrdou ranou propálil strážce hostující branky Tomka. Hráče Vervy gól nabudil, zvýšit mohli Hübl s Chalupou, podařilo se to však až ve 14. minutě zblízka Strakovi, jemuž do šance posunul puk opět Fronk. Balinskis se krátce nato zaskvěl gestem fair play, když odvolal vyloučení na straně hostů.

Hned zkraje druhé třetiny sedla smůla znovu na Muellerovu čepel, když podruhé rozezvučel tyčku za Godlovými zády. Vzápětí hráli domácí přesilovku, ale bez efektu. Ve 27. minutě měl ideální možnost ke snížení Zaťovič, ze sólového úniku však proti Godlovi neuspěl. Hostující kapitán se dočkal až ve 39. minutě, kdy zkusil v závěru početní výhody štěstí z úhlu a pouhé dvě sekundy před vypršením Hrbasova trestu nachytal Godlu.

Ve třetí dvacetiminutovce mohli vrátit na domácí stranu dvoubrankové vedení Kolář, Chalupa, Jarůšek či Irving. Pak hráli Litvínovští přesilovku, jenže ani v ní nenašli recept na Tomka. A místo navýšení náskoku přišlo v 53. minutě vyrovnání, o které se postaral Tansey. Závěr základní doby zkomplikoval Brňanům faulem Šik. Balinkis v přesilovce napálil tyčku.

Šlo se tak do prodloužení, které utnul po 47 sekundách Mueller a nakonec tak protrhl svou střeleckou smůlu.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Litvínov): „Zápas byl hodně otevřený, na obou stranách bylo poměrně dost šancí, brankáři chytali velice dobře. My jsme v první třetině dostali snad dvě tyčky, ale podařilo se nám dát dva góly. Pak se zápas vyvíjel podobně jako všechny naše zápasy v poslední době, kdy v jejich průběhu vyhráváme, ale závěr nezvládáme, děláme hrubé chyby a soupeř tam hráčskou kvalitu má, takže to potrestá a my jsme doma zase ztratili body. Myslím, že dneska rozhodly i z naší strany špatně sehrané přesilovky. Až tu poslední jsme odehráli dobře. Tam jsme měli dvě tři šance, dali jsme tyčku, ale gól bohužel ne.“

Jiří Kalous (Kometa): „Byl to bruslivý hokej nahoru dolů. Oba týmy chtěly vyhrát, což bylo dobře vidět, šly si za vítězstvím. Nebylo to tolik nějaké zatahování se do obrany, šlo se opravdu do útoku a vytvářely se šance na obou stranách. My jsme nepříznivý vývoj, který vznikl v první třetině, kdy jsme inkasovali dvě branky, stáhli až v závěru zápasu, za což jsme hodně rádi. V prodloužení se to přiklonilo na naši stranu a jsme rádi za dva body z Litvínova.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:23. Balinskis, 13:18. P. Straka Hosté: 38:49. Zaťovič, 52:20. Tansey, 64:13. P. Mueller Sestavy Domácí: Godla (Neužil) – D. Kolář, Irving, Balinskis, Strejček, Demel, Stříteský, Hrbas – P. Straka (A), Estephan, Fronk – Kudrna, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – M. Chalupa, Sukeľ, Jarůšek – Zygmunt, J. Jícha, P. Svoboda. Hosté: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Tansey, Roth – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Šik, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Dočekal, Ostřížek, T. Šoustal. Rozhodčí Pešina, Horák – Zíka, Šimánek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky Návštěva 1000 diváků

Spartě neuznali gól, pak začal řádit Pech

Před úvodní buly Sparta ocenila útočníka Formana, který v jejím dresu jako 13. hráč v klubové historii nastoupil do 500. zápasu. Domácí začali aktivně, Thorell ale gólmana Hrachovinu nepřekonal a neprosadil se ani Forman. Na druhé straně neuspěl ve 12. minutě Pech. Pražané se prosadili v 15. minutě těsně po skončení své přesilové hry. V ní ještě kapitán Řepík netrefil poloodkrytou branku, ale o chvilku později Chlapík našel před brankovištěm zakončujícího Horáka. Ten mohl v závěru úvodního dějství zvýšit, jenže před Hrachovinou těsně minul.

Na začátku druhé třetiny hostující Doležal nastřelil tyčku a Horák na druhé straně v početní výhodě z bezprostřední blízkosti minul. V 27. minutě Motor vyrovnal, když Doležal z úhlu našel mezeru mezi Salákovými betony. Jihočeši převzali iniciativu a kapitán Gulaš v polovině utkání málem obrátil skóre, jenže přestřelil.

V 35. minutě při hře čtyři na čtyři si Chlapík nabruslil do mezikruží a překonal Hrachovinu. České Budějovice si však vzaly trenérskou výzvu a kvůli postavení jednoho ze sparťanů v hostujícím brankovišti rozhodčí gól odvolali.

Místo toho šli v 37. minutě do vedení hosté. Salák se nedohodl s obráncem Poláškem, odkryl puk a Valský skóroval. V závěru prostřední části zvýšil po přečíslení dva na jednoho po Vondrkově přihrávce Pech.

Ještě do minulé sezony opora Sparty ve 47. minutě střelou z kruhu do horní části branky zařídila čtvrtý gól Motoru. Pech zaznamenal v extralize 248 branek, další dvě vstřelil v reprezentaci.

Saláka vystřídal Machovský, který se však neuvedl dobře. V polovině třetího dějství ho zadák Piskáček překonal v oslabení prudkou střelou přes celé hřiště. Bývalý kapitán Sparty se zapsal mezi střelce v extralize premiérově od ledna 2020. Motor zvítězil v nejvyšší soutěži na ledě Sparty po pěti zápasech poprvé od listopadu 2011.

Ohlasy trenérů

Josef Jandač (Sparta): „Do zápasu jsme vůbec nevstoupili špatně, hlavně prvních 10 minut bylo dobrých. Nedali jsme nějaké šance, ale pak jsme se ujali vedení. Ve druhé třetině jsme začali postrádat lehkost ve hře a začal z toho být boj, Budějovice víc držely puk. Porazili jsme se sami v závěru druhé třetiny, kdy jsme si dali góly. Tím jsme soupeře dostali na koně. Ve třetí třetině jsme neměli sílu na obrat, protože Budějovice hrály velmi dobře a k ničemu nás moc nepustily. Po třech zápasech, které jsme po Novém roce odehráli velice dobře, jsme bohužel dnešní utkání nezvládli.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Sparta měla vynikající vstup do utkání, tahali jsme za kratší konec. Podržel nás gólman (Hrachovina). Pak dali gól, trošku se uklidnili a hráli fakt dobře. Srovnali jsme krok, začali víc bruslit, dávali puky ven ze třetiny a vytvářeli si šance. Ve druhé třetině dali gól na 2:1, vzali jsme si výzvu. Náš gólman říkal, že mu sparťan zabránil v zákroku. Tam se to možná zlomilo. Pak jsme dali šťastný gól, když vypadnul puk jejich gólmanovi (Salákovi). Od té doby jsme hráli velice kvalitní utkání i takticky, velice dobře jsme rozehrávali puky a hráli jsme kompaktně jako tým. Měli jsme i trochu kliku, ale to k tomu patří. Tak jsme našli cestu k vítězství.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:48. R. Horák Hosté: 26:14. Z. Doležal, 36:38. Valský, 39:09. Pech, 46:18. Pech, 49:30. Piskáček Sestavy Domácí: Salák (47. Machovský) – T. Pavelka, A. Polášek (A), Mikliš, Moravčík, M. Jandus, Tomáš Dvořák – Chlapík, Sobotka (A), Buchtele – M. Řepík (C), R. Horák, E. Thorell – M. Forman, D. Voženílek, D. Kaše – Dvořáček, Vitouch, J. Strnad – J. Konečný. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček (A), Šenkeřík, Percy, Bučko, Vráblík, Štencel, Remta – Z. Doležal, Pech (A), Vondrka – Gulaš (C), J. Novotný, Abdul – Valský, J. Ondráček, Holec – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Rozhodčí Pražák, Micka – Votrubec, Brejcha Stadion O2 arena, Praha - Libeň Návštěva 1 000 diváků

Camara řídil obrat nad Tygry

Lepší vstup do utkání měli domácí a v první dobré příležitosti se objevil Ordoš, brankář Frodl byl ale připraven. Vzápětí si Severočeši zahráli přesilovku, nedařilo se jim však usadit se v útočném pásmu. Tygry to ale příliš nemrzelo, protože dvě vteřiny po návratu hostující hráče na led se do přihrávky Rosandiče opřel Vlach a dělovkou pod horní tyč otevřel skóre utkání.

V polovině první třetiny mohl na rozdíl dvou branek zvýšit Najman, Frodl ale skvěle zasáhnul betonem. Z nenápadné akce tak udeřilo na druhé straně. Kotouč za Kváčova záda nadvakrát dotlačil důrazný Camara a vyrovnal. V závěru první třetiny si Severočeši mohli vzít své vedení zpět, Kolmannův průnik po křídle ale zlikvidoval Frodl.

V úvodu druhého dějství hrálo Dynamo přesilovou hru, Kváču ale prakticky neohrozilo. Na opačné straně se do rychlého brejku dostal Zachar, Frodl svůj tým podržel. Ve 27. minutě už byl ale krátký na přesnou střelu Šíra z mezikruží a domácí šli opět do vedení. Východočeši mohli vyrovnat v následné početní výhodě, Říčkovi ale sebral gólovou radost skvělým přesunem Kváča. Pardubičtí však i v dalších minutách pokračovali ve své aktivitě a dočkali se vyrovnání. Košťálkovo nahození od mantinelu doklepnul za bezmocného Kváču pohotový Musil.

Třetí část začala náporem domácích, Vlach ale z dobré pozice dvakrát pálil těsně mimo. Poté ale hezky obkroužil Frodlovu klec Klapka a krásnou přihrávkou našel Rychlovského, který střelou do odkryté branky poslal Liberec potřetí v zápase do vedení. Pardubice mohly vyrovnat ve dvou po sobě jdoucích přesilovkách, domácí v čele s Kváčou se ale výborně ubránili. Již při hře pět na pět měl na hokejce vyrovnání Poulíček, sám před Kváčou ale neuspěl. Na druhé straně byl zase blízko čtvrtému gólu domácích Filippi, Frodlovi ale pomohla pravá tyč.

Hosté v závěru sáhli ke hře bez brankáře a tento risk jim vyšel. Dvaatřicet vteřin před třetí sirénou poslal zápas do prodloužení Mikuš. V nastaveném čase vystřelil po osmatřiceti vteřinách bod navíc Camara.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Je to pro nás zklamání. Myslím si, že jsme odehráli velmi dobré utkání, bohužel jsme si nepomohli čtvrtým gólem. Dali jsme dvě tyčky a měli jsme i další tutové šance, produktivita nás ale zbytečně sráží. Závěr jsme mohli odehrát více takticky a nevyhazovat kotouče na zakázané uvolnění. Darovali jsme soupeři možnost vyrovnat a v prodloužení nám ujel do přečíslení. Podali jsme dobrý výkon, jeden bod je ale málo.“

Richard Král (Pardubice): „K vidění byl hodně bojovný zápas s velmi kvalitním soupeřem. My jsme si v utkání vůbec nepomohli přesilovkami, nakonec jsme ale využili alespoň závěrečnou power play. Liberec v minulém vzájemném zápase vyrovnával u nás pár vteřin před koncem, dnes se to povedlo nám. Dělba bodů byla spravedlivá a v prodloužení to mohlo dopadnout na obě strany. Jsme rádi, že bonusový bod bereme my.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:54. J. Vlach, 26:12. J. Šír, 43:26. Rychlovský Hosté: 12:50. Camara, 34:32. A. Musil, 59:28. J. Mikuš, 60:38. Camara Sestavy Domácí: Kváča (46.–48. J. Pavelka) – M. Rosandić, Štibingr, M. Ivan, Melancon, Derner, Kolmann, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, A. Najman, J. Šír. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, J. Kolář (A), T. Jelínek – Říčka, Poulíček (C), Blümel – R. Kousal, A. Musil, Camara – Paulovič, Anděl, O. Rohlík – Matýs, O. Roman, T. Urban. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Ganger, Rampír. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 1 000 diváků

McCormack poslal Mountfield do čela tabulky

Domácí postihla v průběhu víkendu viróza, Mladá Boleslav však jejich žádost o odložení duelu odmítla. V sestavě Hradce tak chyběli Lukeš, Perret, Jergl či Orsava, šanci tak dostali hráči z širšího kádru. Navíc i některé z hrajících opor šly do zápasu oslabené, což bylo proti bruslivému soupeři v úvodu hodně znát.

Nepomohl ani gólman Kiviaho, jehož po 86 sekundách nachytal pohotový Raška. Elitní formace Mountfieldu se v 11. minutě nechala přehrát ještě na útočné polovině a co se v přečíslení nepovedlo Kelemenovi pálícímu do tyče, to zvládl z velkého úhlu finský obránce Lintuniemi. Branková konstrukce pak zabránila ve třetí radosti Najmanovi.

Jenže druhá třetina nabídla velký obrat. Nejdřív herní a posléze i brankový. Další šance nebezpečného Kelemena ve vlastním oslabení vyburcovala Hradec k mnohem lepšímu výkonu, který ještě v téže přesilovce zhodnotil Oksanen.

Domácí navíc vzali za správný konec i emoce z několika šarvátek a verdiktů sudích. Když Najman vysekl hůl Koukalovi bez trestu, na led dokonce přilétl od jednoho z fanoušků i podsedák a utkání bylo na několik minut přerušeno.

Stejně dlouhý úsek hry pak stačil dvojici Kanaďanů v hradeckém kádru k otočce skóre: Lalancette si za obráncem počkal na Pavlíkovu nabídku a zásluhou McCormackovy střely mezi betony domácí hokejisté ve 37. minutě už vedli.

Mountfield se od druhé přestávky soustředil hlavně na ubránění náskoku, sil neměl nazbyt. Kiviaho musel zabránit ve vyrovnání Stránskému a Kousalovi v podobné tutovce sjel kotouč z čepele.

Hostům navíc v závěru uškodil i Eberleho faul vysokou holí na Koukala. Po půl minutě ho dorážkou potrestal Pavlík a když v oslabení trefil prázdnou bránu Lev, stadion mohl začít slavit posun Hradce Králové na první místo tabulky. Východočeši nicméně mají odehraný o jeden zápas víc než Oceláři.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Do poslední chvíle jsme nevěděli, kdo nastoupí. To se projevilo v první třetině, kdy jsme měli přílišný respekt ze soupeře a udělali dvě chyby, které potrestal. Do zápasu nás dostala přesilovka, která nás polila živou vodou. Celou druhou třetinu jsme odehráli fantasticky a třemi góly zvrátili skóre. Ve třetí třetině už nám malinko docházely síly, Boleslav nás zatlačila, měla spoustu šancí a podržel nás brankář Kiviaho. Prvního místa si ceníme, ale dobře víme, že to nejdůležitější je před námi.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Myslím, že zápas rozhodly přesilovky. Domácí v nich byli efektivnější, dali dvě branky a to byl ten rozdíl. První a třetí třetinu jsme nehráli špatně, ale ve druhé jsme vypadli z role, domácí skóre otočili a třetí třetinu už ubránili.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:36. Oksanen, 34:36. Lalancette, 36:54. McCormack, 56:55. F. Pavlík, 59:00. Lev Hosté: 01:26. Adam Raška I, 10:08. Lintuniemi Sestavy Domácí: Kiviaho (Sajdl) – Nedomlel, Blain, Piegl, F. Pavlík (A), Gaspar, McCormack, Pinkas – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Kevin Klíma, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Miškář, Lamper – Morong, Koukal, Pajer. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Šidlík, Lintuniemi – Kotala, Fořt, D. Šťastný – Kelemen, Adam Raška I, Pospíšil – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A) – Závora. Rozhodčí Lacina, Úlehla – Lhotský, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 1 000 diváků

Proti Indiánům zazářil Chlán

Vítkovice se ocitly v problémech s útočníky, a proto si na utkání z prvoligových klubů vypůjčily havířovského Dostálka a jihlavského Illéše. Zápas nabral od startu svižné tempo, ale na obou stranách dlouho kralovali gólmani. Ve větší permanenci byl hostující Svoboda, který ještě vloni za Vítkovice chytal, ale v první části si poradil s dorážkou Kaluse či Hrušky a domácím nevyšel ani brejk ve dvou na jednoho zakončený ranou Bukartse.

Zato do druhé třetiny vstoupili lépe Západočeši a už 90 sekundách vedli. Marosz přišel o puk ve vlastním pásmu a jeho zaváhání ztrestal Bulíř, kterému puk ideálně posunul Graňák.

Vítkovicím ale odpověď nezabrala moc času. Chlán ve 26. minutě prvním pokusem Svobodu nepřekonal, ale vyražený puk i s velkým štěstím a za přispění dezorientovaného Graňáka dorážkou propasíroval za brankovou čáru.

Výsledek byl ve vyrovnaném utkání neustále na vážkách. Nejprve mohl strhnout vedení na stranu hostů Dufek, ale po chybě Gewieseho v koncovce selhal, a neprosadil se z brankoviště ani domácí Kalus.

Ve 44. minutě poslal puk od modré čáry na branku vítkovický obránce Solovjov a jeho švih trochu překvapivě prošel až do sítě za gólmana Svobodu, kterému v daném momentu zřejmě stínil jeden ze spoluhráčů.

Také Plzeň ale dokázala reagovat rychle. Po třech minutách a plzeňském tlaku v přesilovce vyrovnal ranou po ledě Schleiss.

Přesilovky byly pro výsledek nakonec rozhodující. Zatímco Plzeňští další početní výhodu nevyužili, Kvasničkovo vyloučení na dvě plus dvě minuty je stálo bodový zisk. Necelé čtyři minuty před koncem Hruška zblízka tečoval Solovjovovu střelu a Svoboda byl bez šance.

Tři body už domácí nepustili. Vítězství mohl pojistit už v přečíslení Flick, ale neuspěl, povedlo se to až při plzeňské power play Chlánovi.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:04. Chlán, 43:07. A. Solovjov, 56:11. J. Hruška, 59:40. Chlán Hosté: 21:30. Bulíř, 46:40. Schleiss Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Plášil, L. Kovář, Gewiese, Jakub Stehlík – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – Dostálek, Marosz, Roberts Bukarts – M. Kalus, Flick, Illéš – Dej, Chlán, Fridrich. Hosté: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Kvasnička, Čerešňák (C), Graňák, Budík, V. Lang, L. Kaňák, Kremláček – P. Musil, Kodýtek (A), Schleiss (A) – Dzierkals, Bulíř, M. Lang – F. Suchý, G. Thorell, J. Dufek – M. Marcel, Malát. Rozhodčí Kika, Ondráček – Pešek, Malý Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

První nula pro Kanaďana Bowa

Devětačtyřicetiletý Jágr, kterého trápily problémy s přitahovačem, vynechal pátý z posledních sedmi zápasů. Majitel klubu nechyběl v civilu na střídačce. Do útoku Rytířů se zařadili bratři Martin a Ondřej Procházkové, kteří přišli na střídavé starty z prvoligových Litoměřic, a do obrany posila z Prostějova Jakub Babka. Poprvé od 22. října nastoupil za Kladno forvard Ondřej Bláha, jenž působí v Ústí nad Labem.

Do první šance se dostal ve 3. minutě domácí Zikmund, na druhé straně musel Bow zasahovat při Burianově možnosti. Domácí byli aktivnější a v polovině úvodní třetiny se dostali do vedení. Indrák si mezi kruhy položil obránce Řezníčka a střelou na vyrážečku překonal Konráda. Vzápětí mohl zvýšit Pytlík, potom nebezpečně vypálil Melka. Na druhé straně si Bow poradil s Kuncovým průnikem i s pokusy Buriana či Rutara.

Na začátku druhé části dvakrát prověřil Konráda Plekanec, na druhé straně načal sérii nebezpečných situací Olesz. Kladenský gólman si poradil i se střelami Klimka či Švrčka. Olomouc sice byla aktivnější, ale největší šanci měl ve 37. minutě domácí Melka. Dostal se do úniku, Konrád však jeho střelu vyrazil. Bow držel čistý štít i po Tomečkově příležitosti.

Ve třetí třetině pokračovala převaha Hanáků, ale vyložené šance neměli a střelecké pokusy Bow kryl. Konráda prověřili Zikmund a Hlava. V 51. minutě měl po Káňově přihrávce šanci Krejčí, ale Bow ji rozklekem zmařil. V čase 53:13 musel domácí Wood za faul jako jediný hráč v utkání na trestnou lavici, ale Kladno se ubránilo. Vyrovnat se nepodařilo ani Nahodilovi či Oleszovi. Při power play pojistil výhru 27 sekund před koncem do prázdné branky Hlava.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:33. M. Indrák, 59:33. Hlava Hosté: Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Veber, Kehar, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Babka, Funk – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Melka, Zikmund, Pytlík – Kristo, M. Indrák, Ondřej Bláha – O. Procházka, Filip, Martin Procházka. Hosté: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), A. Rutar, Švrček, Škůrek, Řezníček – V. Tomeček, David Krejčí (A), J. Káňa – Klimek, J. Knotek (A), Kusko – Bambula, Navrátil, Olesz – Michal Kunc, Nahodil, Burian. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Gerát, Hynek Stadion Rocknet Aréna, Chomutov Návštěva 1000 diváků