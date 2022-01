Kometa potřebuje Sedláčka. Krenželok se hrozil, že bude malá bez tepláků

Už by to chtělo, aby se Jakub Sedláček uzdravil. Kometa s ním a bez něj, to je rozdíl. Matej Tomek, slovenský adept pro start na olympiádě v Pekingu, pustil proti Vítkovicím (3:6) hloupý gól od Lukáše Krenželoka. A k tomu další čtyři. Za porážku nemohl sám, nicméně Brno dostalo po pěti domácích výhrách nařezáno. „Hráli jsme velice dobře,“ ocenil kouč vítězů Miloš Holaň svůj tým.

Čtyři zápasy trpí Jakub Sedláček na marodce. Ze hry ho vyřadila bolavá třísla. „Určitě chybí. Je to kvalitní gólman a super kluk,“ reagoval útočník Daniel Rákos. Pomalu by se měl vracet do akce, ale zatím to není ani na střídačku. V bráně se mezitím snaží nabrat sebevědomí Matej Tomek. Někdy mu to jde, jindy hůře. „I s Matem jsme teď dvakrát vyhráli,“ podotkl Rákos.

Ve čtvrtek měl horší den a Kometa to hned odnesla přídělem od rozjetých Vítkovic. Prohrála s nimi potřetí v ročníku. „Od začátku jsme tahali za kratší konec. Vítkovice hrály výborný, urputný hokej. Celý zápas jsme se probíjeli velmi dobře organizovanou obranou. Další překážkou, přes kterou jsme se v rozhodujících momentech nedostali, byl jejich brankář,“ vyzdvihl brněnský trenér Jiří Kalous zákroky Aleše Stezky.

Holaňův soubor šlape. Dokáže soupeřům otrávit hokej, drží se strategického plánu. K tomu má šikuly v útoku, kteří si umí pohrát s obranou a zavěsit. A to ještě ve čtvrtek scházeli nejproduktivnější hráč Roberts Bukarts či elitní obránce Roman Polák.

„Potřebovali jsme body, ať můžeme mít v šatně dva dny klid,“ mnul si ruce Krenželok. „Letos jsme do toho šli skromně. Hlavně jsme se chtěli odrazit od spodku. Zvlášť po tom blbém začátku, kdy jsme hráli všechno venku. Pořád jsme byli třináctí a chtěli jsme se dostat výš. To se povedlo, teď to jenom udržet,“ přál si.

Ztráty hlásili také domácí. Kromě Sedláčka se citelně projevila absence nemocného centra Michala Krištofa, jenž dodává šmrnc druhé formaci. „Hlavně se nám rozpadla druhá přesilovka,“ podotkl Rákos. Rychlý povolávák z prvoligové Třebíče místo Krištofa obdržel Vojtěch Střondala, jenž v extralize v této sezoně naskočil vůbec poprvé.

Pozitiva u poražených? Čtvrtý zásah kanadského beka Kevina Tanseyeho v jeho osmém zápase. Už to nebude náhoda. Urostlý vousáč má kanonýrskou fazonu. Za Košice nasázel v rozjezdu ročníku devět fíků a slinu má i po přestupu do Brna. Tentokrát se trefil perfektně z křídla na zadní tyč.

Pikantní je, že má na svém kontě čtyři trefy a nula asistencí. A také chybu u Maroszova úderu na 1:2. Pod první brankou je pro změnu podpis jeho kolegy Radka Kučeříka, jemuž při rozehrávce sjel puk z hole a mladík Petr Chlán potvrdil formu brilantní ránou.

Svůj moment si našel v zápase rovněž bomber Peter Mueller a jednadvacátým zásahem se uvolnil na prvním místě střelecké tabulky. Navíc bodoval v šestnáctém z posledních sedmnácti zápasů. Drobné radosti však nepřevážily chmury po další facce od ostravského rivala.

U vítězů se vtipkovalo. Osmatřicetiletý Krenželok dal dva góly s kapitánským céčkem na dresu. A hrozil se, kolik bude muset za velký večer zacálovat. „To zas bude peněz. Malá bez tepláků,“ zasmál se.

„Jsem přesvědčený, že jsme si tři body zasloužili,“ shrnul Holaň. Do Ostravy odjel veselý autobus.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:34. Tansey, 39:03. P. Mueller, 41:52. Vincour Hosté: 02:28. Chlán, 26:33. Marosz, 38:31. L. Krenželok, 51:06. L. Krenželok, 52:35. Flick, 58:17. J. Hruška Sestavy Domácí: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Tansey, Roth – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Šik, Střondala, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Dočekal, F. Dvořák, Ostřížek. Hosté: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, Jakub Stehlík, Galvinš, Plášil, P. Koch, L. Kovář – L. Krenželok (C), J. Hruška (A), Lakatoš – Marosz, Lindberg, Fridrich – Lednický, Flick, M. Kalus – Dej, Chlán, Bernovský. Rozhodčí Šindel, Stano – Ondráček, Zíka Stadion Winning Group Arena Návštěva 1000 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE