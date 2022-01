Parádní retro. Vítkovice vzdají hold prvním mistrům z roku 1952

Vítkovice nastoupí v retro dresech do utkání 56. kola proti Kometě Brno • HC Vítkovice Ridera

Hold mistrům 1952. Tak se jmenuje akce, při které si hokejisté Vítkovic připomenou vůbec první týmový titul pro Ostravu. Parádní žluto-červené retro dresy mají připravené, slavnostní buly 56. kola Tipsport extraligy proti Kometě Brno (25. února) by mohl vhazovat poslední žijící pamětník prvního vítkovického zlata devadesátiletý Zdeněk Návrat. Což by bylo i symbolické, protože po titulu s Vítkovicemi pak získal dalších pět s Rudou hvězdou Brno.

„Sedmdesátileté výročí si chceme důstojně připomenout, byl to vůbec první titul pro Ostravu, protože fotbalisté slavili až v roce 1976,“ říká Zdeněk Janiurek, šéf komunikace vítkovického klubu. „I pro město je to výrazné jubileum.“

Zdeněk Návrat, poslední žijící pamětník titulu z roku 1952, v květnu oslavil devadesátku. „Byli bychom rádi, kdyby přišel vhodit čestné buly,“ plánují Ostravané. „Pokud to situace dovolí, bylo by to proti Brnu i symbolické. Pan Návrat má i pět titulů s RH Brno.“

Zajímavostí je, že finální podoby dresů z mistrovské sezony 1951/52 dlouho nebyly zřejmé. Filmové záběry nejsou takřka žádné, fotografie černobílé. A vzpomínky pamětníků se rozcházely.

„Loni jsme si v tom udělali definitivně jasno,“ přibližuje Janiurek. „Pomohly nám v tom i České Budějovice a pan Kučera, který našel starý výtisk magazínu Květy. Ty sice bývaly černobílé, ale titulní fotku mívaly kolorovanou. A právě tam byl obrázek ze zápasu proti ATK. Definitivně tedy - žlutá a červená.“

A proč pruhy? V začátcích mívaly Vítkovice černobílé dresy. „Od roku 1936 byly dresy žluté a červené,“ říká Janiurek. „Pan Staněk, další ze členů prvního mistrovského týmu, vzpomínal, že inspirací tehdy byli hokejisté Paříže, proti kterým hráli. Měli pruhované dresy, zástupcům ostravského klubu se líbily. Tak dali žlutou a červenou dohromady a vznikl pruhovaný dres.“

Slavnostní zápas na připomenutí sedmdesáti let od prvního titulu Vítkovic se bude hrát 25. února proti Kometě Brno. Hrané retro dresy pak půjdou do aukce.

