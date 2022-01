Nakládalův vliv na Pardubice. Bude chybět při bránění, v přesilovkách ne

Po odchodu Jakuba Nakládala uhrály Pardubice v extralize osm bodů z devíti. Zaměřili jsme se na to, v jakých herních činnostech a situacích bude klubu na ledě bývalý kapitán scházet a kde by ho měl třetí celek tabulky bez potíží nahradit. V 35 zápasech posbíral 11 bodů (3+8), deník Sport vám nabízí hlubší pohled na hokej bývalého reprezentanta. Jen funkci šéfa kabiny do čísel nepromítnete, tahle absence se případně ukáže až postupně.

Oslabení Odehrál 79 minut, což z něj dělalo třetího nejvytěžovanějšího beka (Kolář 114, Hrádek 88) pro speciální tým. Když hrál oslabení, průměrná pravděpodobnost, že dá soupeř ze střely gól, byla 6,71 %. Z týmu měl tady lepší číslo jen Jan Zdráhal. Nevynikal nějak extrémně v blokování střel, tady jsou mnohem úspěšnější Jan Kolář s Michalem Hrádkem. Nakládal se spíš snažil hrát dobře pozičně a čistě sebrat puk holí, vypíchnout. Právě v mladém Hrádkovi by Pardubicím mohl vyrůst hodně dobrý hráč pro hru v oslabení. A co je důležité pro bránící tým, Nakládal uměl vyhodit puk z vlastní třetiny, za 60 minut hry v oslabení by to dokázal v 21,2 případech, lepší v klubu byl jen Dennis Robertson. Bude chybět? ANO Obránci Pardubic podle vyhozených puků při oslabení/60 minut 1. Dennis Robertson 23,8 2. Jakub Nakládal 21,2 3. Juraj Mikuš 21 4. Jan Kolář 19,4 5. Michal Hrádek 16,4

Přesilovky Na přesilovku chodil velmi málo. Tím pádem se nedostal k tomu, aby prodal svoji nejsilnější ofenzivní zbraň, tedy ránu z první. Košťálek a Mikuš v početní výhodě strávili čtyřikrát víc času, Nakládal pouze 25 minut. Vysvětlíme si důvod. Nakládal s Košťálkem jsou střelci, v přepočtu na 60 minut hry by v početní výhodě vypálili 14,5 ran (Nakládal), 20,7 (Košťálek), zato Mikuš jen 7,9. Pokud hrajete přesilovku s jedním obráncem a chcete po něm střelbu, vyberete Košťálka, protože je za poslední dvě sezony efektivnější (6 gólů proti jednomu Nakládalově). A jestli od beka chcete kombinovat, je jedničkou Mikuš. Za teoretických 60 minut na ledě nabije při přesilovce na 33 ran, Nakládal jen na 4,9. Bývalý kapitán Dynama se do přesilovkového komanda nevešel. V grafice vidíte, odkud střílel Nakládal v minulé sezoně při přesilovkách (když je ještě hrál hodně) a odkud střílí v aktuálním ročníku Filip Pavlík z Hradce, jenž nastřílel už šest gólů. Oba jsou praváci a rozdíl je patrný. Bek Pardubic pálil z moc velké dálky. Bude chybět? NE

Hra v útočné třetině Víc a víc se snažíte, aby se stíraly rozdíly mezi útočníky a obránci. Nakládal se téhle roli ale spíš i vzhledem k věku vzdaloval. Primárně chtěl mít pokryté svoje defenzivní území. Co se týká ofenzivní nadstavby, vždycky měl dobrou střelu z první. Jen se k ní v sezoně příliš často nedostával, pouze 16,67 % pokusů vyletělo z jeho hole hned bez přípravy. Tady by do Nakládalovy role postupně mohl dorůst Vála, který měl po návratu z Ameriky problémy s pohybem, ale zvedá se vlastně každý měsíc. Do střelby z první se tlačí víc (32 % ze všech střel) a jde o podobný typ hráče. Jen by mu pomohlo, kdyby hrál blíž k útočníkům a víc se uměl zapojit do rotace, posunul by svůj hokej dál. Bude chybět? NE Střely obránců Pardubic v přepočtu na 60 minut 1. Jan Košťálek 16,5 2. Ondřej Vála 12,7 3. Jakub Nakládal 12,3 4. Dennis Robertson 10,6 5. Juraj Mikuš 9,9

Vyvezení puku Pokud jste chtěli, aby vyvezl puk z vlastní třetiny, Nakládal to zvládl, i když nešlo o jeho nejsilnější disciplínu. V klubu ji lépe zvládají Košťálek, Robertson a Mikuš. Třeba 47 % jeho výstupů z pásma se dělo přihrávkou (Košťálek je na hodnotě 41 %, častěji zkouší projet individuálně). Tím pádem logicky nebyl ani nejsilnější v kontrolovaných vstupech do pásma, znovu byl až čtvrtým v řadě. Ovšem když už puk do útočné třetiny chtěl dostat sám, v 92 % byl úspěšný. Do kombinace se rozhodně zapojit uměl, o čemž svědčí, že když s ním na ledě vstřelily Pardubice gól, ve 36 % případů se na něm podílel gólem, nebo nahrávkou. Na to, že jeho předností byla spíš defenziva, nemá marná čísla, ale v kreativních činnostech zkrátka neměl pro Dynamo zásadní význam. Košťálek s Mikušem jsou třeba v podílu na gólové akci nad 50 %. Bude chybět? NE Kontrolované výstupy z pásma u obránců Pardubic/60 minut 1. Dennis Robertson 19,1 2. Jan Košťálek 18,9 3. Juraj Mikuš 18 4. Jakub Nakládal 14,7 5. Jan Kolář 13,4

Souhra s Mikušem Sedli si s Jurajem Mikušem, spolu odehráli 283 minut při hře 5 na 5. Když spočítáte střely Pardubic a proti nim (CF %), tak 61 % střel byla pro Dynamo. Tím pádem se s nimi na ledě mnohem víc útočilo. Výmluvná je i jejich gólová bilance, své minizápasy vyhráli 13:4. A souhra má ještě jednu perličku. Když projedete všechny útočníky Pardubic, kteří s nimi odehráli aspoň dvacet minut, ani jeden nemá pasivní střeleckou bilanci. Ani jeden. Tím pádem dokázali dávat svým spoluhráčům jistotu, že mají krytá záda, Mikuš víc podporoval rozehrávku, Nakládal bránil. Často pak ještě trenéři zkoušeli dávat dohromady Nakládala s Robertsonem, ovšem to fungovalo přesně opačně, každý zvlášť byl lepší, než spolu. Bude chybět? ANO Obranné dvojice podle CF % (poměr střel pro tým a proti)* 1. Rosandič-Kolmann (Liberec) 62 % 2. Nakládal-Mikuš (Pardubice) 61,3 % 3. Košťálek-Robertson (Pardubice) 60,9 % 4. Ševc-Pýcha (Mladá Boleslav) 60,7 % 5. Bernad-Pláněk (Mladá Boleslav) 60,6 % *defenzivní páry, které spolu odehrály nad 100 minut