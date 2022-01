COVID v Boleslavi: odklad tří zápasů. Vary už byly na cestě, otáčely autobus

Ještě dvě a půl hodiny před zápasem to vypadalo, že utkání proti Karlovým Varům se ve Ško-Energo aréně bude normálně hrát. Pak Bruslařský klub informoval: „Krajská hygienická stanice nařídila z důvodu nákazy několika hráčů nemocí COVID-19 A mužstvu BK Mladá Boleslav do středy 19. ledna karanténu. BK Mladá Boleslav tak nemůže nastoupit v pátek k utkání proti Karlovým Varům, v neděli na ledě Zlína a v úterý doma proti Kladnu. O náhradních termínech těchto zápasů se bude jednat.“

Strohé, ale jasné vyjádření. Více podrobností klub odmítl oznámit. Podle dobře informovaného zdroje z okolí týmu je nakažena až polovina kádru. Energetici se o odložení zápasu dozvěděli až během cesty. „Autobus jsme otáčeli až hodinu po odjezdu z Varů,“ napsal PR a média manažer klubu Daniel Kubelka na Twitteru.

Celou cestu absolvovali kustodi David Merc a Tomáš Lengö, kteří pochopitelně vyráží na venkovní zápasy s předstihem, aby stihli připravit kabinu. Zbytečně, po chvíli mohli zase vyrazit na více jak dvouhodinovou cestu zpátky.

Karlovy Vary mají pořádný pech. Západočechům se karanténa (zatím) vyhýbá, ale kvůli onemocnění soupeřů přišly už o třetí zápas za poslední týden. Nemohly hrát minulý týden proti Třinci, v pátek v Mladé Boleslavi a v neděli nenastoupí ani proti Českým Budějovicím, jelikož Motor je od čtvrtka rovněž v karanténě.

Bruslaři se teď se třemi soupeři (Karlovy Vary, Zlín, Kladno) musí domluvit na náhradních termínech. Odložené zápasy musí být odehrány do 30 dnů od původního termínu, na čemž se vedení extraligy dohodlo před startem ročníku. Pokud se nějaký ze zápasů nepodaří ve stanovené době odehrát, následuje kontumace.

Mužstva, která chtějí postoupit do play off, musí odehrát alespoň 50 procent utkání základní části, to už mají všechny týmy za sebou. V případě, že některý z týmů nesehraje plný počet zápasů, do tabulky se mu započítá počet bodů podle průměrného zisku.

Odložené zápasy Mladé Boleslavi pátek 14. ledna Karlovy Vary (d) neděle 16. ledna Zlín (v) úterý 18. ledna Kladno (d)

O které zápasy přišly Karlovy Vary* neděle 9. ledna Třinec (d) pátek 14. ledna Mladá Boleslav (v) neděle 16. ledna České Budějovice (d) *vše kvůli karanténě soupeře

