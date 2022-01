SESTŘIHY: Sparta skolila Hradec 4:1. Skvělý obrat Dynama nad Kladnem

Po karanténě řádil Chmielewski

Třinec hrál poprvé po deseti dnech a po týdenní karanténě, během které si odložil tři zápasy a přišel o první místo v tabulce. Obhájce titulu si chtěl přesunout i utkání se Zlínem, protože se při kontrolních testech potřebných pro výstup z karantény objevilo několik dalších pozitivních nálezů na koronavirus u hráčů, kteří byli 5. ledna negativní.

Zlín ale odmítl, a tak Oceláři hráli například bez Růžičky, Vrány a Musila. Díky četným absencím si první extraligový start připsali obránce Teper a polští útočníci Komorski s Lyszczarczykem. Také Zlín měl ve svých řadách debutanta Doktora a oproti předchozímu zápasu postrádal Okála, Němce i trenéra Jenáčka, který je v izolaci.

Třinec promarnil v úvodu 106 sekund dlouhou početní převahu pět na tři, ale v deváté minutě otevřel skóre Chmielewski, který zakončoval po milimetrové přihrávce Michálka do zcela prázdné branky. Už za 31 sekund vyrovnal zblízka Kubiš. Domácí si ale pomohli dvěma přesilovými hrami. Nejdříve se z levého kruhu prosadil Chmielewski a o chvíli později po další hezké souhře Daňo, který si v úvodní třetině vynutil tři vyloučení soupeře.

Zlín mohl na začátku prostřední části snížit, ale domácí obrana zablokovala Flynnovi hůl při pokusu o dorážku do prázdné branky. Poslední tým soutěže ale přeci jen vstřelil kontaktní gól. V oslabení získal Veselý puk na obranné modré čáře, v úniku dvou na brankáře jej předložil Kubišovi, který našel mezírku mezi Mazancovými betony. Chvíli předtím vychytal Kašík na druhé straně zblízka Nestrašila.

První šanci měl ve třetí třetině hostující Mallet, ale vzápětí uklidnil Třinec čtvrtým gólem Kurovský, který se trefil z mezikruží do horního růžku. O tři minuty později zlomil odpor Zlína obránce Jaroměřský, který hrál v první obranné dvojici a ranou zpoza levého kruhu vstřelil první gól sezony. Tečku za utkáním udělal v přesilové hře Nestrašil, který se prosadil z pravého kruhu po přihrávce Svačiny zpoza branky.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): „Myslím si, že jsme měli zápas dobře rozehraný, dobře jsme bruslili. Gól na začátku nám pomohl a chci kluky pochválit, že zápas odehráli velmi dobře. Celých šedesát minut fungovali jako jeden celek a těch gólů mohlo padnout i více. Ve druhé třetině jsme měli spoustu šancí, pak soupeř v naší přesilovce ujel, snížil a malinko jsme znervózněli. V globálu ale bereme zaslouženě tři body a ceníme si toho vzhledem k situaci, ve které jsme. Asi je to logické, že Zlín s odložením nesouhlasil. Jejich stanovisko bylo, že nemůžou najít termín a že nový nechtějí, což jsme respektovali. Hráčům, kteří tady ještě nebyli, jsme řekli představu, jak chceme hrát. Do puntíku to plnili, vytvořili si také gólovky. Hráli velmi dobře.“

Luboš Rob (Zlín): „Byli jsme v situaci, kdy jsme se s Třincem nedohodli. Nevěřím, že do karantény taky nepadneme, proto jsme se tak rozhodli. Měli jsme trošku obavu, že to potom bude nahuštěné. Nicméně si myslím, že Třinec měl silný tým, i když jim nějací hráči chyběli. Nám ale také. Chtěli jsme do zápasu vstoupit v dobrém tempu, což se nám podařilo asi tři střídání, než jsme se nechali úplně zbytečně vyloučit na pět na tři. Nechci říci, že to událo ráz zápasu, ale vyloučení během první třetiny nám vzalo naše odhodlání a Třinec se dostal do vedení. Také dostáváme hodně laciné góly, a tím každého soupeře posadíme do sedla a uškodí nám to. Třinec zaslouženě vyhrál a body jsme neodvezli, i když je z každého zápasu nutně potřebujeme.“

SESTŘIH: Třinec - Zlín 6:2. Polská letka řídila výhru oslabených Ocelářů

Góly Domácí: 08:18. Chmielewski, 09:55. Chmielewski, 13:24. Daňo, 42:40. Kurovský, 45:28. Jaroměřský, 57:53. A. Nestrašil Hosté: 08:49. Kubiš, 35:38. Kubiš Sestavy Domácí: Marek Mazanec (L. Daneček) – Kundrátek (A), Jaroměřský, M. Adámek, M. Doudera (C), Teper, D. Krenželok, J. Michálek – Chmielewski, A. Nestrašil (A), Daňo – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák – Svačina, M. Kovařčík, Kurovský – Šlahař, Komorski, Lyszczarczyk. Hosté: Kašík (Huf) – Mamčics, T. Hanousek, Suhrada, Ferenc, Žižka, R. Černý, Dluhoš – O. Flynn, R. Veselý, Mallet – Kubiš (C), Hejcman, Michasjonok – J. Doktor, Honejsek, Vopelka – Karafiát, P. Sedláček (A), Fryšara. Rozhodčí Kubičík, Šindel – Brejcha, Votrubec Stadion WERK ARENA, Třinec

Šír ukončil liberecké trápení v novém roce

Domácí přes absenci čtyř útočníků základní sestavy začali aktivněji, ale hosté odolali díky zákroku gólmana Kváči při šanci nekrytého Martina Langa. Na druhé straně v 10. minutě při hře čtyři na čtyři na pravém kruhu volný Ivan neprostřelil dobře vyjetého Svobodu. Ten měl za chvíli štěstí, když Birner střelou do odkryté branky trefil jen boční síť. V závěru první třetiny ještě během přesilovky zastavil Kváča ránu Bulíře bez přípravy.

V úvodu rušné prostřední části Birner během početní výhody z mezikruží pálil nad. Po libereckém náporu zastavil ve vlastním oslabení ujíždějícího Jelínka jen za cenu faulu Čerešnák a z následného trestného střílení otevřel ve 26. minutě bekhendovým zakončením skóre Filippi.

Domácí mohli záhy díky nedisciplinovanosti Bílých Tygrů odpovědět při půlminutové přesilovce čtyři na tři, Schleiss ale napálil jen pravou tyčku. Vyrovnání zajistil Indiánům až Přikryl, jenž ve 29. minutě úspěšně dorazil přesilovkový pokus Bulíře.

Po polovině utkání znovu převzali iniciativu častěji střílející hosté. Gólové příležitosti Jelínka a Najmana ještě Svoboda zastavil, ale v 37. minutě už nestačil na pohotovou bekhendovou dorážku Šíra.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky sice domácí diktovali tempo, ale po faulu Přikryla je ve 46. minutě od další pohromy uchránila po střele Klapky z pravého kruhu jen horní tyč. Hosté si hlídali vedení a dokázali ubránit i třetí vyloučení Rosandiče v utkání.

Navíc v 53. minutě Vlach tečí Melanconova nahození od modré čáry zajistil Tygrům dvoubrankový náskok. Zoufalou snahu domácích o korekci výsledku ukončilo špatné střídání a na konečných 4:1 upravil 19 vteřin před sirénou trefou do prázdné branky Gríger.

Ohlasy trenérů

Miloš Říha (Plzeň): „První a třetí třetina byla poměrně vyrovnaná. Soupeř byl určitě silnější v osobních soubojích a na buly. Z toho plyne to, že měl více ze hry. Ve druhé třetině nám odskočili o tu branku navíc. Naprosto nás předčili ve všech činnostech, tím pádem zvítězili zaslouženě. Sestava se mění každý den a není to pro nás příjemné. Je to těžká situace. Ve druhé třetině plné vyloučení nám tam de facto chodilo jen šest útočníků. Nechceme se na to vymlouvat, musíme pracovat v aktuálním složení a hlavně hru zjednodušit. Pořád chceme něco vymýšlet, ale tahle situace se jinak řešit nedá.“

Patrik Augusta (Liberec): „Hodnotí se mi to dnes díky vítězství dobře. Po dlouhé době jsme celých šedesát minut hráli dobrý pracovitý hokej bez větších chyb. Dařilo se nám, vytvářeli jsme si šance, některé jsme i proměnili. Dokázali jsme navíc kromě jedné šťastné teče ubránit přesilovky soupeře a nic víc jsme mu nedovolili. Tím jsme si to naklonili na naši stranu. Byli jsme aktivní a dobře jsme forčekovali. Gratulace patří klukům do kabiny.“

Góly Domácí: 28:26. F. Přikryl Hosté: 25:34. Filippi, 36:58. J. Šír, 52:53. J. Vlach, 59:41. Gríger Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Kvasnička, Čerešňák (A), Graňák, Kremláček, L. Kaňák, J. Kindl (C), V. Lang – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – Krliš, Kodýtek (A), Schleiss – M. Marcel, Adamec. Hosté: Kváča (D. Král) – M. Rosandić, Melancon, M. Ivan, Kolmann, Derner, J. Šedivý, Aubrecht – Birner (A), Filippi, A. Najman – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, Faško-Rudáš. Rozhodčí Lacina, Pražák – Ganger, Klouček Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 1000 diváků

Pardubice - Kladno 4:3p

Góly Domácí: 24:53. T. Urban, 51:58. Hecl, 55:56. Blümel, 64:59. Košťálek Hosté: 15:03. A. Kubík, 16:38. Filip, 49:55. M. Beran Sestavy Domácí: Klouček (Frodl) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, J. Kolář (A), T. Jelínek – Paulovič, Poulíček (C), O. Rohlík – R. Kousal, A. Musil, Camara – Hecl, Cienciala, Blümel – Matýs, Anděl, T. Urban. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, Babka, J. Suchánek (A), Baránek – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – Kristo, Kuťák, M. Beran – M. Indrák, Filip, Jágr. Rozhodčí Hradil, Kika – Lhotský, Svoboda Stadion Enteria arena, Pardubice

Forman řídil výhru nad lídrem

Pražané do utkání nastoupili výrazně oslabeni, oproti předešlému souboji s Českými Budějovicemi jim v sestavě chybělo sedm hráčů a na střídačce se museli obejít i bez trenérů Jandače a Hořavy. Mužstvo tak vedl sportovní ředitel Ton a asistent Hamara. Poprvé od zranění na konci září ale hrál obránce Němeček.

Úvod utkání moc atraktivního hokeje nepředvedl, Sparta byla mírně aktivnější, výraznější šance si ale nevytvářela. Bezbrankový stav se změnil v 10. minutě, kdy se domácí prosadili v oslabení. Za zády brankáře Kiviaha skončila nevydařená a nešťastně tečovaná střela ruského obránce Pogorišného, který je ve Spartě na zkoušku.

Mountfield poté nevyužil ani druhou početní výhodu a 57 sekund před koncem první třetiny podruhé inkasoval, když aktivně hrající Buchtele připravil gól pro Formana. Ve 25. minutě poté vedení domácích navýšil v přesilovce nejproduktivnější hráč soutěže Chlapík, který si najel před finského gólmana a opakovanou střelou jej překonal.

Snížit poté mohl Smoleňák, z brejku ale Machovského nepřekonal. Ve 31. minutě se to ale již Východočechům podařilo, když se po dorážce vlastní střely prosadil Pilař. Hosté se snažili tlačit do útoku, Sparta se soustředila na pozornou obranu a čekala na šance. Ve 44. minutě byl blízko snížení Smoleňák, Machovský ale i podruhé hradeckého kapitána vychytal.

Místo snížení tak mohl domácí přiblížit k výhře Forman, který ve 49. minutě prostřelil Kiviaha a vrátil Spartě třígólový náskok a prakticky tak duel rozhodl. Hosté si tak připsali druhou porážku z posledních osmi zápasů a zároveň nenavázali na předešlé čtyři výhry z kluzišť soupeřů.

Góly Domácí: 09:43. Pogorišnyj, 19:03. M. Forman, 24:18. Chlapík, 48:42. M. Forman Hosté: 30:59. R. Pilař Sestavy Domácí: Machovský (Cichoň) – A. Polášek (A), Mikliš, T. Pavelka, Pogorišnyj, David Němeček, M. Jandus – Buchtele (A), Chlapík, M. Forman – R. Horák, E. Thorell, M. Řepík (C) – Prymula, D. Kaše, D. Přibyl – J. Konečný, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Kiviaho (Sajdl) – Nedomlel, Blain, Šalda, Pinkas, Gaspar, McCormack – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Miškář, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal, Pajer. Rozhodčí Mrkva, Ondráček – Gerát, Hynek. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 1 000. diváků