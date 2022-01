Oceláři bojují s virem, ale začínají trénovat. Se Zlínem se bude hrát

Úřadující mistři Tipsport extraligy měli minulý týden před odjezdem do Liberce sedm pozitivně testovaných hráčů a členů realizačního týmu. Do karantény šli podle nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje všichni hráči prvního týmu. Zápasy v Liberci, Karlových Varech a v Brně se musely odložit.

Náhradní termíny už Třinečtí našli. K tomu udělali dalších pár změn v termínové listině, aby našlapaný program lépe zvládali. S Mladou Boleslaví si prohodili pořadatelství, doma s ní budou hrát 23. ledna, venku 8. března. Posunuli i zápasy v Kladně (26. ledna) a Litvínově (1. února). Začátkem března by se měl dohrávat zápas v Olomouci.

„Do karantény se dostali další hráči a členové realizačního týmu. S ohledem na vysoké procento nakažených v kádru jsme požádali o přesun utkání a vyhověla nám pouze Olomouc,“ uvedla tisková mluvčí klubu Dita Ondrejková.

Oceláři si tak podle všeho budou muset pro nejbližší duel vypomoct hráči z prvoligového Frýdku-Místku a juniorky. Během karantény se v kondici udržovali doma individuálně. „Řešili jsme to prakticky stejně jako při vlně pandemie, která už v minulosti zatavila celou extraligu,“ líčí kondiční trenér Marek Gryc.

SESTŘIH: Vítkovice - Třinec 5:2. V ocelářském derby řádil Lakatoš

„Kdo potřeboval, tomu jsme domů rozvezli náčiní, činky, expandery nebo rotopedy, aby kluci mohli doma trénovat individuálně. U hráčů, kteří byli testováni pozitivně, jsme samozřejmě na dálku sledovali, jak se zrovna cítí. Podle toho se zátěž rozložila. Rozdali jsme tréninkové plány, zpětnou vazbu jsme měli z hodinek, všechno jsme si průběžně vyhodnocovali.“

Přestože teď testy odhalily několik dalších pozitivních případů, těžký průběh nemoci neměl z třineckých Ocelářů naštěstí nikdo. Lehké úlevy ovšem někteří z hráčů potřebovali. Před návratem do plné zátěže budou následovat i podrobnější kontrolní prohlídky.

„Kluci se z toho pomalu vyhrabávají, ale nebudeme je slepě hnát do plné zátěže,“ přitakal majitel klubu Ján Moder. „Nikdo si nepřeje, aby se opakovalo neštěstí, které se přihodilo Borisi Sádeckému v týmu Bratislava Capitals (zemřel na selhání srdce). To byla tragédie. I proto některé hráče pro jistotu posíláme i na kardio vyšetření. Jestli jsou v pořádku i po této stránce, aby se vyloučilo případné riziko. Fyzická námaha je v hokeji enormní, je potřeba to hlídat.“

Zástupci klubu také preventivně uzavřeli WERK ARENU a mini WERK ARENU pro veřejnost. Aby se šíření koronavirového onemocnění pokud možno přibrzdilo. Od minulého čtvrtka tak jsou všechny zápasy i tréninky mládežnických družstev Ocelářů bez přítomnosti rodičů i fanoušků.

NÁHRADNÍ TERMÍNY

Karlovy Vary – Třinec (40. kolo): 8. února

Kometa – Třinec (50. kolo). 6. února

Třinec – Liberec (39. kolo): 20. února

Olomouc – Třinec (42. kolo): ?

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE