Čerešňák prožívá životní sezonu. Kazaň mu cukla, tak dál válí v Plzni

Lepšího beka byste v extralize těžko hledali. Peter Čerešňák s 33 body vládne produktivitě obránců. Dvě třetiny posbíral v přesilovkách, v nichž je Plzeň i díky slovenskému rozehrávači od modré čáry nejlepší v soutěži. V prosinci měl nakročeno do KHL, jenže přestup do Kazaně nevyšel. „Padlo to, tak jedu dál,“ smířil se 28letý rodák z Trenčína. A pokračuje v krasojízdě.

Patří ke tvářím klubu, vystupuje v reklamách, shlíží z poutačů, kde ukazuje prstem na znak s indiánem. Peter Čerešňák s Plzní srostl, tyčí se na špičce dortu jako ozdoba z třešní. Za Škodovku válí šestou sezonu, v posledním utkání minulého roku sehrál už 300. utkání.

„Tolik zápasů v jednom týmu, to už je pěkné, co? Cením si toho, každému se nepoštěstí se vydržet na jednom místě takovou dobu,“ reagoval zadák, který přišel do západních Čech po dvou sezonách ve Vítkovicích. Když onemocněl Jakub Kindl, zhostil se role kapitána, jako už v minulé sezoně. Ale příkladem jde i bez céčka na dresu.

Nevypsaná funkce ministra plzeňské obrany nejvíc sedne právě jemu. Hraje v průměru skoro 24 minut za zápas, patří k nejvytíženějším hráčům v extralize, kraluje bodování zadáků s bilancí 5+28. V říjnu se zaskvěl dvěma góly a třemi asistencemi proti Kladnu, v průměru si připisuje téměř bod za zápas. V tomto ohledu hraje životní sezonu. „Ale že bych před ní něco měnil, třeba přestal jíst maso nebo se začal modlit, to ne,“ smál se, když se ho na to zeptali.

Pro mladší je mentorem, pro celý tým lídrem. O přerušeních hry si na střídačce občas bere slovo a probírá situace. „Postupně se do toho dostal a vidí, že obrana stojí na něm. Charakterově je taky výborný, což je důležité. Takové kluky chceme,“ ocenil asistent trenéra Tomáš Vlasák, který z pozice sportovního manažera nejvíc řešil nedávný Čerešňákův přestupový rébus.

Námluvy s elitním celkem KHL z Kazaně probíhaly od první reprezentační přestávky loni v listopadu. Už měl vyřízená víza, čekal jen na potvrzení smlouvy, počítal, že odletí do Ruska. Rozloučil se s kabinou, novinářům poskytl už dopředu „odchodový“ rozhovor. „Čerko, děkujem!“ prozpěvovali týmoví parťáci po zápase v Třinci, posledním před prosincovou pauzou, kde Čerešňák rozhodl v poslední minutě o vítězství Plzně 3:2.

Jenže pak Rusové nečekaně cukli, s Kazaní místo něho podepsal zkušený kanadský bek Jason Demers. „Říkal jsem si, že si snad dělají srandu. Samozřejmě mě to naštvalo, ale hned jsem vybalil kufry a snažil se rychle myšlenkami vrátit do Plzně. Nemůžu chodit se sklopenou hlavou a smutnit, že jsem měl být někde jinde. Nic bych nezměnil. V Plzni mám platný kontrakt do konce ročníku, budeme se snažit o nejlepší výsledek,“ vracel se Čerešňák před Vánoci po střetnutí s Mladou Boleslaví.

„Věděl, že to přišlo z ruské strany. Ani na nás netlačil, i když si přál to zkusit, a my mu to chtěli umožnit, protože u nás odvedl spoustu let a v této sezoně je skvělý. Když to tak řeknu, naštěstí pro nás zůstal a pokračuje ve výkonech jako dřív. Sehnat odpovídající náhradu by uprostřed rozehrané sezony bylo složité, vzhledem k formě, v níž je,“ uvedl Vlasák s tím, že v Plzni už měli vytipovaného beka a jednali s ním. Kazašský bek Jurij Sergijenko pak podepsal v Pardubicích.

„Když to padlo, chtěl jsem si nastavit hlavu zase do normálu, co nejdřív to v sobě vyřešit. Vybalil jsem věci, na nic nemyslel a soustředím se zase na práci v Plzni. Kluci v kabině mi se vším pomohli. Všechno je, jak má být,“ popisoval Čerešňák.

Změnu plánu zvládl bez viditelných následků. Aspoň si užil svátky doma v Trenčíně a začátkem roku oznámil zasnoubení. Jinak pokračuje, kde vlastně ani nepřestal, a určitě taky myslí na olympiádu. Na slovenskou reprezentaci měl smůlu. Hrál už minule v Pchjongčchangu, ale kvůli zranění přišel o tři světové šampionáty, včetně posledního v Rize.

Další přestupový termín do Ruska v tomto ročníku nebude. V Plzni však spíš počítají, že se obrana po sezoně obmění. Talentovaný David Jiříček nejspíš odletí do zámoří, ve hře jsou minimálně tři další beci, Čerešňákovi končí smlouva. „Něco už chystáme, předpokládáme, že bude chtít zkusit zahraničí. Po sezoně bude mít nabídek určitě dost,“ řekl Vlasák.

„Chci se ještě někam posunout. Přece jen mi je osmadvacet let, pro hokejistu ideální věk, věřím, že se ještě můžu zlepšovat. Nejvíc by mě lákalo opravdu Rusko, snad mi to vyjde po sezoně,“ netajil se Čerešňák.

Nejproduktivnější obránci extraligy (zápasy, body, průměrný čas na ledě) 1. Peter Čerešňák (Plzeň) 39 33 (5+28) 23:38 2. Jan Košťálek (Pardubice) 36 27 (4+23) 19:19 3. Jérémie Blain (Mountfield HK) 39 26 (7+19) 22:18 4. Graeme McCormack (Mountfield HK) 39 24 (4+20) 19:59 5. Michal Plutnar (K. Vary) 36 23 (6+17) 21:58

