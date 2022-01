Forma v extralize: Smoleňák místo Bohdalky, Sparta měla docela Pech

Po prvním odehraném týdnu hokejové Tipsport extraligy v roce 2022 přichází na řadu pravidelný žebříček Formy v extralize podle deníku Sport. Bezpochyby nejvíc to šlo Hradci Králové, novému lídrovi tabulky. Naopak největšímu zadření se ani po zápase tisíciletí v Chomutově neubránil poslední Zlín. Tradiční a nadsázkou odlehčený komentář k výkonům všech extraligových týmů si přečtěte v článku iSport.cz.

Vyhraje zápas tisíciletí v Chomutově, složí Kladno. Jenže pak selhal v Olomouci a Rytíři získali tři body, všechno je tam, kde bylo. Hrabat se z 15. místa je stejné, jako spadnout do studně, která má zdi pomatlané sádlem.

Od Nového roku Plzeň jenom prohrává. Už jste si zvykali, že se tady začínají servírovat telecí líčka a najednou máte na talíři zase jen točeňák s cibulí. Vypadá to na hodně tuhý boj o první čtyřku.

Takové nemastné neslané. Od Hanáků prostě čekáte ostřejší břitvu. Jenže ta nejdřív málem zlikvidovala gólmana Konráda, teď zas o ní mluví David Krejčí. Jenže o Antošově. Chce to nabrousit i na ledě.

Zklamání sezony. V minulém ročníku hrála většina hráčů na hranici svých možností, tým šlapal, zlepšoval se. Aktuální sezona je jak seriál „Jen počkej zajíci“. Dřív jste se u něj bavili, ale je to pryč.

Vladimír Růžička měl utáhnout režim, dohlédnout na disciplínu. Ale pořád je moc hodný, asi to chce zahodit vlídnost a spustit jak v jednom seriálu: „Vás tam koupou jak tuleně ve vířivce, ty vole!“

10. Kladno

+4 místa

Když se hraje o záchranu, tak se hraje na krev. Blbý je, když ale vaše vlastní. Když se hráči (Račuk a Dotchin) perou mezi sebou na tréninku, je to fajn, adrenalin se vyplaví ven. Jen lepší by to bylo při těch zápasech.